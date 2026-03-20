Un grupo de padres desafía el uso de tecnología en las escuelas públicas y reaviva el debate educativo en Estados Unidos

El rol de las grandes empresas tecnológicas en el ámbito educativo es cuestionado por organizaciones parentales y expertos. (Reuters)

Las disputas por el uso de pantallas en las escuelas públicas de Estados Unidos han agudizado el debate entre padres, encabezados por Moms for Liberty, sindicatos de maestros y autoridades educativas sobre la presencia de tecnología en el aula. Mientras el activismo parental reclama limitar el tiempo frente a dispositivos, docentes y directivos defienden el valor pedagógico de la tecnología.

El enfrentamiento surge porque los grupos de padres, como Moms for Liberty, exigen restringir el tiempo frente a pantallas y una mayor autonomía familiar, mientras los sindicatos de maestros y las escuelas argumentan que la tecnología puede potenciar el aprendizaje si se regula de manera adecuada.

Las diferencias reflejan preocupaciones sobre la salud mental, la privacidad y el papel de las empresas tecnológicas, motivo por el que no existe un consenso sobre el modo óptimo de integrar dispositivos digitales en las aulas.

Estudiantes de escuelas públicas en Estados Unidos utilizan dispositivos digitales en el aula como parte de sus actividades diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moms for Liberty se ha destacado en la promoción de límites estrictos al uso de dispositivos electrónicos dentro de las escuelas. El grupo defiende la necesidad de “reducir la dependencia de los niños en las pantallas y devolver el control a los padres”. Sus demandas incluyen políticas escolares para controlar el tiempo de pantalla y revisión de los acuerdos con proveedores de herramientas digitales.

Estas inquietudes han encontrado apoyo en familias preocupadas por los posibles efectos del uso excesivo de tecnología en la salud mental y social de los estudiantes. Asimismo, se advierte sobre el manejo de los datos personales por parte de las grandes compañías tecnológicas.

Postura de los maestros sobre la tecnología educativa

Desde los sindicatos de maestros, un dirigente citado por NBC News sostiene que la tecnología puede mejorar el aprendizaje si se emplea con criterio pedagógico. Aunque comprenden la inquietud de los padres, defienden el empleo curricular de pantallas siempre que exista regulación y supervisión.

Docentes y sindicatos defienden el uso pedagógico de la tecnología bajo supervisión y criterios claros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En respuesta a los reclamos parentales, los docentes proponen combinar el uso de recursos digitales con métodos tradicionales y remarcan la importancia de la formación docente en tecnología educativa. Para los sindicatos, es necesario adaptar el enfoque a las realidades de cada comunidad escolar, detalla el reporte de NBC News.

Debate sobre el impacto de las pantallas en la educación

Autoridades escolares y expertos advierten, según el citado medio, que no existe un consenso técnico sobre la cantidad segura de tiempo frente a pantallas para los estudiantes. Aunque algunos distritos han intentado imponer límites horarios, enfrentan el reto de adaptarse a las necesidades individuales y a los diversos usos pedagógicos.

Las discusiones sobre el impacto de las pantallas incluyen preocupaciones por la salud mental y la privacidad de los estudiantes. (Reuters)

Los expertos enfatizan que no hay estudios concluyentes sobre los posibles riesgos a largo plazo del tiempo digital en el rendimiento académico. Existe acuerdo en la necesidad de monitorear tanto la cantidad como la calidad de la experiencia digital en el aula, con el objetivo de encontrar un equilibrio beneficioso para los estudiantes.

Propuestas y controversias en torno al tiempo de pantalla

Las propuestas para regular el tiempo de pantalla han avanzado con desigualdad según el estado, y algunas jurisdicciones defienden la autonomía escolar frente a la intervención estatal. Esta dinámica agudiza la tensión entre quienes abogan por regulación y los que exigen mayor control local y familiar.

Reuniones de juntas escolares reúnen a familias, maestros y autoridades para debatir sobre las políticas respecto a la tecnología. (Reuters)

La industria tecnológica también está bajo escrutinio por su influencia en el ámbito educativo y la gestión de información sobre los alumnos. Los movimientos parentales continúan reclamando mayor transparencia en los acuerdos entre escuelas y proveedores digitales, y demandan que el bienestar de los estudiantes se priorice sobre los intereses económicos de las empresas.

Padres organizados en grupos como Moms for Liberty reclaman limitar el tiempo de pantalla en las instituciones educativas. (Reuters)

El debate permanece abierto mientras las partes buscan definir quién toma las decisiones sobre el acceso y uso de tecnologías en las aulas.

Mientras tanto, un creciente número de padres y activistas se prepara para presentar nuevas propuestas en próximas reuniones de juntas escolares, convencidos de que la acción familiar coordinada podría influir en la gestión del tiempo de pantalla en las escuelas públicas.