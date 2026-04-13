Estados Unidos

El estado de Texas abre investigación sobre Lululemon por químicos en ropa deportiva

La fiscalía de Texas ha puesto en marcha una revisión para determinar si una empresa internacional ha comercializado indumentaria con compuestos sintéticos que puedan exceder los límites de seguridad establecidos por normativas estatales

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El estado de Texas ha iniciado una investigación sobre la empresa Lululemon USA por la posible presencia de “químicos eternos” (PFAS) en su ropa deportiva. Foto:
El estado de Texas ha iniciado una investigación sobre la empresa Lululemon USA por la posible presencia de “químicos eternos” (PFAS) en su ropa deportiva. Foto:

El estado de Texas ha iniciado una investigación sobre la empresa Lululemon USA por la posible presencia de “químicos eternos” (PFAS) en su ropa deportiva, según informó el fiscal general Ken Paxton en un comunicado difundido este lunes, recogido por Global News.

La indagación responde a recientes investigaciones y preocupaciones manifestadas por consumidores sobre compuestos sintéticos en prendas de Lululemon que podrían asociarse con alteraciones endocrinas, infertilidad, cáncer y otros problemas de salud, conforme a la declaración oficial citada por el medio canadiense.

El comunicado precisa que la Oficina del Fiscal General examinará si la comercialización que realiza la marca pudo inducir a error a clientes preocupados por la seguridad y calidad de sus productos, y si el contenido de PFAS contradice las garantías que la empresa promueve.

El comunicado precisa que la Oficina del Fiscal General examinará si la comercialización que realiza la marca pudo inducir a error a clientes preocupados por la seguridad. Foto: X @KenPaxtonTX
El comunicado precisa que la Oficina del Fiscal General examinará si la comercialización que realiza la marca pudo inducir a error a clientes preocupados por la seguridad. Foto: X @KenPaxtonTX

Además, la autoridad estatal revisará la lista de sustancias restringidas, los protocolos de pruebas y las prácticas en la cadena de suministro de la empresa para determinar si cumplen con los estándares de seguridad anunciados.

Qué son los PFAS y por qué preocupa su presencia

Las PFAS son valoradas por sus propiedades para repeler el agua y el aceite, lo que facilita su aplicación en espuma contra incendios, envases para alimentos —evitando que estos se adhieran— y en textiles resistentes a las manchas.

Sin embargo, la misma resistencia química que las hace útiles implica que no se degradan fácilmente, permaneciendo durante años en el suelo, el agua y los organismos vivos.

El mes pasado, el gobierno de Canadá avanzó con su plan para clasificar oficialmente estos químicos como “tóxicos”, decisión que busca iniciar consultas regulatorias sobre su utilización en cosméticos, envases para alimentos y otros productos de consumo durante los próximos dos años

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