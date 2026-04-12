Los usuarios denuncian dobles cobros en la aplicación Curb en Estados Unidos. Foto: Sitio oficial www.gocurb.com

Usuarios han informado en redes sociales la aparición de dobles cobros de la aplicación Curb en San Francisco y Nueva York, generados al finalizar trayectos de taxi. Según publicaciones, el inconveniente surge cuando los pasajeros realizan el pago a través de la aplicación —utilizando servicios como PayPal— y, posteriormente, el conductor rechaza la transacción con el argumento de que no se reflejó el pago, solicitando un segundo pago en efectivo.

Esto ocasiona que, tras finalizar el viaje, el pago original se procese y el usuario termine afrontando un doble cobro. Entre los casos reportados, figura el testimonio de un pasajero que pagó a través de PayPal desde la aplicación de Curb, pero el conductor afirmó no haber recibido el dinero y exigió un cobro adicional en efectivo.

Más tarde, el usuario verificó que el primer pago sí se había realizado, confirmando el cobro duplicado. Para resolverlo, contactó al soporte de Curb, que lo dirigió a la compañía de taxis involucrada, y finalmente obtuvo la devolución del importe duplicado gestionando el reclamo directamente con PayPal.

Una publicación citada por el diario estadounidense New York Post indica que este tipo de reclamos ha crecido en internet y está presente en debates sobre la confianza en los sistemas de pago de las aplicaciones de movilidad. Foto: App Corb

Una publicación citada por el diario estadounidense New York Post indicó que este tipo de reclamos creció en internet y está presente en debates sobre la confianza en los sistemas de pago de las aplicaciones de movilidad.

En concreto, en un hilo en la plataforma Reddit dedicado al tema, aparecieron más de 140.000 vistas y decenas de comentarios relatando dificultades para resolver estos inconvenientes, además de complicaciones al comunicarse con las empresas implicadas.

Usuarios se quejaron del mal funcionamiento de la aplicación Curb en taxis de Nueva York. Foto: x

Cómo funciona el doble cobro y reacciones iniciales

Curb se presenta como una opción alternativa a otras aplicaciones como Uber y Lyft, permitiendo solicitar taxis con tarifas fijas o medidas y conectando a los usuarios con vehículos debidamente autorizados.

No obstante, la reciente oleada de denuncias por dobles cobros motivó a cuestionamientos sobre el funcionamiento y la claridad de los procesos de pago.

Los usuarios describieron la falta de detalle en los mecanismos para abrir reclamos y los obstáculos que encontraron al intentar recuperar su dinero, debiendo dirigirse tanto a la aplicación, como a las compañías de taxis y plataformas de pago como PayPal.

Diversos mensajes publicados en X (antes Twitter) y Reddit señalaron que algunos conductores insisten en recibir pagos en efectivo aun cuando la transacción digital ya fue confirmada, lo que complica a los pasajeros y ha llevado a parte del público a preferir opciones donde el pago se procesa exclusivamente a través de la app, como sucede en Uber.

Evolución de las preferencias entre usuarios de taxis y aplicaciones

Otros comentarios, también recogidos por New York Post, apuntan que la gestión de cobros y la experiencia de atención por parte de los taxistas inciden en la migración de usuarios hacia las plataformas digitales de movilidad.

Los usuarios mencionaron la comodidad de realizar el pago inmediato y no usar efectivo, además de la posibilidad de tramitar reclamos directamente con la empresa sin intermediarios.

Situaciones como la de los dobles cobros y las demoras en procesar reembolsos impulsaron a muchos a abandonar los servicios de taxi tradicionales para adoptar alternativas automatizadas.

Hasta la fecha, Curb no ha publicado una respuesta oficial respecto a estos reportes, según lo informado por New York Post.