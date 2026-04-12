Así quedaron los sueldos de los docentes en Los Ángeles tras el nuevo acuerdo salarial

El Distrito Escolar Unificado de Los ángeles y el sindicato United Teachers Los Ángeles alcanzaron un acuerdo contractual provisional que eleva los salarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Distrito Escolar Unificado de Los ángeles y el sindicato United Teachers Los Ángeles alcanzaron un acuerdo contractual provisional que eleva los salarios y de esta manera evitará la huelga docente prevista para el martes 14 de abril, una acción que buscaba afectar a más de 600.000 estudiantes y que habría sido la primera interrupción laboral de este tipo desde 2019.

Según informó el propio distrito al canal de noticias estadounidense Telemundo 52, el convenio establece un aumento del 11,65% en las escalas salariales y eleva el sueldo inicial de los maestros a USD 77.000 anuales, lo que permite blindar la continuidad educativa en el distrito escolar más grande de California.

Cuáles son los planes de contingencia para asegurar la continuidad del aprendizaje

Horas antes del acuerdo, el LAUSD había implementado planes de contingencia para asegurar la continuidad del aprendizaje y la provisión de servicios esenciales en caso de huelga.

Entre las medidas detalladas al canal de noticias estadounidense Telemundo 52 se incluyeron: materiales didácticos para llevar a casa, acceso a enseñanza en línea, entrega de dispositivos y conectividad, y el mantenimiento de centros de distribución de alimentos para estudiantes y familias, así como el despliegue de servicios comunitarios, incluyendo salud mental, para mitigar el impacto sobre el bienestar de los alumnos.

Un grupo de maestros interactúa con sus estudiantes, ofreciéndoles apoyo individualizado en un aula luminosa en Los Ángeles, mostrando el compromiso con la educación de la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La negociación involucraba a los tres principales sindicatos del distrito, pero United Teachers Los Angeles (UTLA) fue el último en alcanzar un entendimiento antes de la fecha límite. Los otros dos gremios —SEIU Local 99 y Unidad M de AALA/Teamsters 2010— aún permanecen en discusión.

Max Arias, director ejecutivo de SEIU Local 99, calificó la huelga como “un último recurso”. El sindicato insistió en una mayor estabilidad en los horarios de trabajo y demanda la reversión de 700 despidos recientemente aprobados por la Junta de Educación para afrontar dificultades presupuestarias.

Cómo quedaron los nuevos salarios tras el acuerdo

El Distrito Escolar Unificado de Los ángeles (LAUSD) ofreció a SEIU Local 99 un incremento salarial del 13% distribuido en tres años, mientras que este sindicato sostiene su exigencia de una cifra aún superior, además de otras medidas de protección laboral.

Al mismo tiempo, durante la ronda negociadora de la semana pasada, la Unidad M de AALA/Teamsters 2010 —agrupación que incluye a directores, administradores con credencial pedagógica y personal de liderazgo sindical, provenientes de la Asociación de Administradores de Los ángeles (AALA) y Teamsters Local 2010— recibió una propuesta de aumento del 10%, sin que hasta el momento se haya logrado un acuerdo.

La carta enviada por el distrito a las familias esta semana instó a quienes no cuenten con dispositivos tecnológicos provistos por el distrito a contactar a sus respectivas escuelas, preparándose para una eventual transición al aprendizaje remoto. Además, desde el jueves, el LAUSD habilitó un portal web para actualizar de manera permanente el estado de la posible huelga.

Estado de las negociaciones con los otros sindicatos

Si no se hubiese concretado el acuerdo con UTLA, la huelga conjunta de los tres sindicatos habría amenazado con paralizar la cuarta red escolar más grande de Estados Unidos.

Incluso si uno solo de los gremios no llegaba a un entendimiento, el distrito admitió al canal de noticias estadounidense Telemundo 52 que se habrían generado importantes interrupciones en las operaciones escolares.

La resolución de este conflicto laboral, registrada pocos días antes del plazo crítico, redefine el escenario de las relaciones entre el Distrito Escolar Unificado de Los ángeles y sus empleados, asegurando —al menos de manera temporal— la estabilidad en las aulas y la continuidad de los servicios básicos para cientos de miles de estudiantes y sus familias en la ciudad.