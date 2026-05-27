Una mujer lidera la oposición silenciosa al Kremlin: “Siempre tengo miedo y debo tenerlo”

Yekaterina Duntsova, líder del partido liberal Rassvet, fue la única mujer que intentó desafiar a Vladímir Putin en las elecciones presidenciales rusas de 2024. Su candidatura fue rechazada por las autoridades electorales. (EFE)

Casi todos los opositores rusos están en la cárcel o en el exilio, pero unos pocos, como Yekaterina Duntsova, han decidido permanecer en Rusia, representar a aquellos cuya voz es acallada por el bloqueo de internet y continuar una lucha silenciosa contra el Kremlin.

“Siempre tengo miedo y debo tenerlo, ya que sólo los locos no lo tienen”, comentó a EFE durante una entrevista la que fuera aspirante a la Presidencia en 2024.

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Duntsova, de 43 años, es la líder de Rassvet (Amanecer), un partido liberal y pacifista que el Ministerio de Justicia se niega a registrar de cara a las elecciones legislativas de septiembre, para que no aglutine el voto de protesta contra la guerra.

Al tiempo que asegura que en Rusia “todo está prohibido”, advierte a las autoridades que, “si llegado el momento, algo hace clic en la cabeza de la gente, les dará absolutamente igual si tienen permiso o no”.

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La opositora cree que el presidente, Vladímir Putin, vive “en una burbuja informativa”, ya que cada vez “son menos los que están dispuestos a decirle la verdad”.

Otra forma de hacer oposición

Yekaterina Duntsova, aspirante presidencial declarada agente extranjero por el Kremlin, a las puertas del Tribunal Supremo de Moscú donde impugnó su exclusión de las elecciones de 2024. (Foto AP/Dmitry Serebryakov)

Criticada por algunos opositores en el exilio por creer -ingenuamente, a su juicio- que puede hacer política al margen del sistema, ella responde que los políticos que se fueron se han convertido en su mayoría en “blogueros”.

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Sin haber participado en protestas ni haber llamado a revertir el orden establecido, esta periodista reconvertida en política fue declarada agente extranjero, pero eso no la ha intimidado. Si cabe, ha hecho que agudice el ingenio.

Como manifestarse está prohibido desde 2020, Duntsova propuso una “protesta doméstica”, que consiste en hacer ruido con cacerolas con música o a viva voz, sin salir de casa.

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“Ya que nos quedamos, hay que darle un poco de interés a nuestras vidas (...). Un poco troleamos y un poco intentamos inspirarnos a través del humor”, señaló.

La activista se niega a convocar actos públicos, ya que sabe que tanto los organizadores como los participantes acabarán con los huesos en la cárcel. Por eso, intenta poner en evidencia a las autoridades.

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“¿Se puede abrir la ventana y gritar: ‘Quiero internet’? ¿Es legal? Es gracioso y, al mismo tiempo, triste. Lamentablemente, incluso tales acciones pueden ser interpretadas como una violación de la ley”, comenta.

Vladimir Putin en Vladivostok, septiembre de 2025. Duntsova afirma que el presidente ruso vive "en una burbuja informativa" rodeado de funcionarios que ya no se atreven a decirle la verdad. (Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool vía REUTERS)

Y es que el problema es que el Estado ruso no tiene sentido del humor. Duntsova se dirigió oficialmente a las principales instituciones del país, incluido el Kremlin, con la pregunta de si una protesta casera podía ser autorizada.

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En una clara demostración de la arbitrariedad legal, nadie supo responder a su pregunta. Eso sí, hace unos días el Centro de Lucha contra el Extremismo le respondió que “toma nota” de su solicitud.

Y es que las autoridades, según la opositora, se aprovechan de que en Rusia, al igual que en “1984” de George Orwell -la novela más vendida en los últimos años en este país-, la gente “tiene miedo a pensar”.

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“La falta de perspectivas, ese es un gran problema (...) A día de hoy son pocos los rusos que sueñan con un futuro mejor” señala.

Despertar a los rusos de su letargo

Una mujer camina entre las tumbas de soldados rusos caídos en la guerra contra Ucrania, en un cementerio de la ciudad de Kursk, marzo de 2025. Duntsova advierte que la mayoría de los rusos ignora el conflicto hasta que los afecta directamente- (REUTERS/Shamil Zhumatov)

Duntsova conoce muy bien la vida lejos de Moscú: aquella en la que la guerra no existe más que en la televisión. “Lamentablemente, nosotros tenemos esa mentalidad. Mientras algo no te afecta directamente, no empiezas a pensar en ello”, señala.

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Como ejemplo, recuerda cuando llevó ayuda humanitaria a la región de Kursk, invadida por las tropas ucranianas. Allí, preguntó a una refugiada desde cuándo vivía en un centro de acogida, y ella le respondió que “desde el principio de la guerra”.

“Yo le pregunto: ‘¿Desde 2022 (año de la invasión rusa a Ucrania)?’. Responde: ‘No, desde el 6 de agosto’ de 2024”, explica.

Es decir, los primeros 30 meses de combates no existieron para esa refugiada: la guerra empezó cuando tuvo que abandonar su casa. “Así vive la mayoría de rusos”, insiste.

La paz e internet son las prioridades de la opositora. “Es una clara mentira que la desconexión de internet pueda limitar de alguna manera el vuelo de los drones”, señala.

Por ello, de cara a las elecciones de septiembre aún confía en que su partido sea registrado. Si eso no ocurre, se muestra tajante: “No podemos respaldar a un partido que apoye la SVO (la operación militar especial, es decir, la guerra contra Ucrania)”.

“Para mí lo importante es que mi conciencia esté limpia (...) Ningún boicot nos ayudará a sentirnos ciudadanos de nuestro país. Y nadie puede prohibirme votar, sea yo agente extranjero o lo que sea”, asegura.

Subraya que el partido del Kremlin, Rusia Unida, “siempre” encontrará la forma de “rellenar las urnas”. “No hay que pensar que si no vamos, ellos (los partidarios de Putin) no acudirán. Vendrán (...) Crearán la ilusión de que mucha gente votó”, señaló.

“Debemos romper la ecuación: una persona, un partido, una nación”, subraya.

(Con información de EFE)