Mundo

Una mujer lidera la oposición silenciosa al Kremlin: “Siempre tengo miedo y debo tenerlo”

Declarada agente extranjero y con su partido bloqueado, Yekaterina Duntsova apuesta a despertar a una sociedad que, según ella, recién descubre la guerra cuando la toca de cerca

Guardar
Google icon
Yekaterina Duntsova, líder del partido liberal Rassvet, fue la única mujer que intentó desafiar a Vladímir Putin en las elecciones presidenciales rusas de 2024. Su candidatura fue rechazada por las autoridades electorales. (EFE)
Yekaterina Duntsova, líder del partido liberal Rassvet, fue la única mujer que intentó desafiar a Vladímir Putin en las elecciones presidenciales rusas de 2024. Su candidatura fue rechazada por las autoridades electorales. (EFE)

Casi todos los opositores rusos están en la cárcel o en el exilio, pero unos pocos, como Yekaterina Duntsova, han decidido permanecer en Rusia, representar a aquellos cuya voz es acallada por el bloqueo de internet y continuar una lucha silenciosa contra el Kremlin.

“Siempre tengo miedo y debo tenerlo, ya que sólo los locos no lo tienen”, comentó a EFE durante una entrevista la que fuera aspirante a la Presidencia en 2024.

PUBLICIDAD

Duntsova, de 43 años, es la líder de Rassvet (Amanecer), un partido liberal y pacifista que el Ministerio de Justicia se niega a registrar de cara a las elecciones legislativas de septiembre, para que no aglutine el voto de protesta contra la guerra.

Al tiempo que asegura que en Rusia “todo está prohibido”, advierte a las autoridades que, “si llegado el momento, algo hace clic en la cabeza de la gente, les dará absolutamente igual si tienen permiso o no”.

PUBLICIDAD

La opositora cree que el presidente, Vladímir Putin, vive “en una burbuja informativa”, ya que cada vez “son menos los que están dispuestos a decirle la verdad”.

Otra forma de hacer oposición

Yekaterina Duntsova, aspirante presidencial declarada agente extranjero por el Kremlin, a las puertas del Tribunal Supremo de Moscú donde impugnó su exclusión de las elecciones de 2024. (Foto AP/Dmitry Serebryakov)
Yekaterina Duntsova, aspirante presidencial declarada agente extranjero por el Kremlin, a las puertas del Tribunal Supremo de Moscú donde impugnó su exclusión de las elecciones de 2024. (Foto AP/Dmitry Serebryakov)

Criticada por algunos opositores en el exilio por creer -ingenuamente, a su juicio- que puede hacer política al margen del sistema, ella responde que los políticos que se fueron se han convertido en su mayoría en “blogueros”.

Sin haber participado en protestas ni haber llamado a revertir el orden establecido, esta periodista reconvertida en política fue declarada agente extranjero, pero eso no la ha intimidado. Si cabe, ha hecho que agudice el ingenio.

Como manifestarse está prohibido desde 2020, Duntsova propuso una “protesta doméstica”, que consiste en hacer ruido con cacerolas con música o a viva voz, sin salir de casa.

“Ya que nos quedamos, hay que darle un poco de interés a nuestras vidas (...). Un poco troleamos y un poco intentamos inspirarnos a través del humor”, señaló.

La activista se niega a convocar actos públicos, ya que sabe que tanto los organizadores como los participantes acabarán con los huesos en la cárcel. Por eso, intenta poner en evidencia a las autoridades.

“¿Se puede abrir la ventana y gritar: ‘Quiero internet’? ¿Es legal? Es gracioso y, al mismo tiempo, triste. Lamentablemente, incluso tales acciones pueden ser interpretadas como una violación de la ley”, comenta.

Vladimir Putin en Vladivostok, septiembre de 2025. Duntsova afirma que el presidente ruso vive "en una burbuja informativa" rodeado de funcionarios que ya no se atreven a decirle la verdad. (Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool vía REUTERS)
Vladimir Putin en Vladivostok, septiembre de 2025. Duntsova afirma que el presidente ruso vive "en una burbuja informativa" rodeado de funcionarios que ya no se atreven a decirle la verdad. (Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool vía REUTERS)

Y es que el problema es que el Estado ruso no tiene sentido del humor. Duntsova se dirigió oficialmente a las principales instituciones del país, incluido el Kremlin, con la pregunta de si una protesta casera podía ser autorizada.

En una clara demostración de la arbitrariedad legal, nadie supo responder a su pregunta. Eso sí, hace unos días el Centro de Lucha contra el Extremismo le respondió que “toma nota” de su solicitud.

Y es que las autoridades, según la opositora, se aprovechan de que en Rusia, al igual que en “1984” de George Orwell -la novela más vendida en los últimos años en este país-, la gente “tiene miedo a pensar”.

“La falta de perspectivas, ese es un gran problema (...) A día de hoy son pocos los rusos que sueñan con un futuro mejor” señala.

Despertar a los rusos de su letargo

Una mujer camina entre las tumbas de soldados rusos caídos en la guerra contra Ucrania, en un cementerio de la ciudad de Kursk, marzo de 2025. Duntsova advierte que la mayoría de los rusos ignora el conflicto hasta que los afecta directamente- (REUTERS/Shamil Zhumatov)
Una mujer camina entre las tumbas de soldados rusos caídos en la guerra contra Ucrania, en un cementerio de la ciudad de Kursk, marzo de 2025. Duntsova advierte que la mayoría de los rusos ignora el conflicto hasta que los afecta directamente- (REUTERS/Shamil Zhumatov)

Duntsova conoce muy bien la vida lejos de Moscú: aquella en la que la guerra no existe más que en la televisión. “Lamentablemente, nosotros tenemos esa mentalidad. Mientras algo no te afecta directamente, no empiezas a pensar en ello”, señala.

Como ejemplo, recuerda cuando llevó ayuda humanitaria a la región de Kursk, invadida por las tropas ucranianas. Allí, preguntó a una refugiada desde cuándo vivía en un centro de acogida, y ella le respondió que “desde el principio de la guerra”.

“Yo le pregunto: ‘¿Desde 2022 (año de la invasión rusa a Ucrania)?’. Responde: ‘No, desde el 6 de agosto’ de 2024”, explica.

Es decir, los primeros 30 meses de combates no existieron para esa refugiada: la guerra empezó cuando tuvo que abandonar su casa. “Así vive la mayoría de rusos”, insiste.

La paz e internet son las prioridades de la opositora. “Es una clara mentira que la desconexión de internet pueda limitar de alguna manera el vuelo de los drones”, señala.

Por ello, de cara a las elecciones de septiembre aún confía en que su partido sea registrado. Si eso no ocurre, se muestra tajante: “No podemos respaldar a un partido que apoye la SVO (la operación militar especial, es decir, la guerra contra Ucrania)”.

“Para mí lo importante es que mi conciencia esté limpia (...) Ningún boicot nos ayudará a sentirnos ciudadanos de nuestro país. Y nadie puede prohibirme votar, sea yo agente extranjero o lo que sea”, asegura.

Subraya que el partido del Kremlin, Rusia Unida, “siempre” encontrará la forma de “rellenar las urnas”. “No hay que pensar que si no vamos, ellos (los partidarios de Putin) no acudirán. Vendrán (...) Crearán la ilusión de que mucha gente votó”, señaló.

“Debemos romper la ecuación: una persona, un partido, una nación”, subraya.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Yekaterina DuntsovaRusiaOposición rusaVladimir PutinGuerra Rusia UcraniaRusia UnidaÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ucrania lanzó ataques con drones y misiles en instalaciones clave de varias regiones de Rusia y Crimea

Las autoridades rusas informaron del impacto de proyectiles no tripulados en puertos, refinerías y bancos, mientras se reportaron incendios y daños en importantes infraestructuras

Ucrania lanzó ataques con drones y misiles en instalaciones clave de varias regiones de Rusia y Crimea

Los residentes de Kiev desafían las amenazas e intimidaciones de Rusia sobre nuevos ataques masivos

“Nos bombardearon durante todo el invierno y todavía nos bombardean. Nada nuevo, todo sigue igual; estamos preparados”, sostuvo un habitante de la capital ucraniana ante las reiteradas advertencias del Kremlin

Los residentes de Kiev desafían las amenazas e intimidaciones de Rusia sobre nuevos ataques masivos

La jefa de Inteligencia de Comunicaciones del Reino Unido acusó a Rusia de robar tecnología y organizar sabotajes e intentos de asesinato

La funcionaria británica señaló que la falta de una respuesta coordinada incrementa la vulnerabilidad de sistemas esenciales y procesos democráticos frente a tácticas de espionaje digital originadas por Moscú y Beijing

La jefa de Inteligencia de Comunicaciones del Reino Unido acusó a Rusia de robar tecnología y organizar sabotajes e intentos de asesinato

Japón y el Mercosur podrían abrir un diálogo económico para avanzar hacia un acuerdo de asociación comercial

Se espera que la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, y el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, mantengan un encuentro en el contexto de la cumbre del G7 en Francia

Japón y el Mercosur podrían abrir un diálogo económico para avanzar hacia un acuerdo de asociación comercial

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó el ataque con drones contra la central nuclear de Emiratos Árabes de la semana pasada

El órgano calificó el hecho como “una flagrante violación del Derecho Internacional” y advirtió sobre los riesgos para el medio ambiente de la región en Medio Oriente

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó el ataque con drones contra la central nuclear de Emiratos Árabes de la semana pasada
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de mayo? Estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 continúa cerrada

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de mayo? Estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 continúa cerrada

Efecto Medio Oriente: las ventas de combustibles se desplomaron en casi todo el país durante abril

Temblor hoy 27 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud 4.6 en Oaxaca

Carlos Slim insiste en que el NAIM en Texcoco debió construirse: “Hubiera sido muy bueno”

Feminicidio de Cielo Beanjy: FGJCDMX reaprehende a novio de estudiante de la UAM Xochimilco tras haberlo liberado

INFOBAE AMÉRICA

Un incendio afectó a un supermercado kosher en el mismo barrio de Londres donde hubo ataques antisemitas

Un incendio afectó a un supermercado kosher en el mismo barrio de Londres donde hubo ataques antisemitas

Ucrania lanzó ataques con drones y misiles en instalaciones clave de varias regiones de Rusia y Crimea

Intervención en Cuba: ¿indeseable, preferible o imprescindible?

Nicolas Cage reveló que un “no” en Hollywood puede cerrar puertas para siempre

Los residentes de Kiev desafían las amenazas e intimidaciones de Rusia sobre nuevos ataques masivos

ENTRETENIMIENTO

“Rey y conquistador” sorprende con una reconstrucción fiel e impactante de la Inglaterra del siglo XI

“Rey y conquistador” sorprende con una reconstrucción fiel e impactante de la Inglaterra del siglo XI

El método Scaloni: testimonios exclusivos, liderazgo detrás del éxito y una estrategia inédita en el documental argentino de Flow

Las grandes adaptaciones de libros que se estrenarán próximamente: De ‘La Odisea’ a ‘La bola negra’, de Jane Austen a Mariana Enríquez

“Decidimos dejar de hacer música juntos para que la familia siguiera unida”: Nick Jonas habló sobre los Jonas Brothers

De La Sirenita a Lady Gaga, las canciones que convirtieron a Bebe Rexha en la artista que es hoy