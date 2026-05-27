Estados Unidos

Ken Paxton, aliado de Trump, obtuvo la candidatura republicana al Senado por Texas

Obtuvo más del 62 % de los votos, un resultado que refuerza la influencia del presidente sobre el Partido a cinco meses de las elecciones de medio término

Guardar
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, se dirige a sus seguidores tras ganar la segunda vuelta de las elecciones republicanas al Senado de Estados Unidos en Texas, derrotando al senador en funciones John Cornyn, en Plano, Texas, Estados Unidos, el 26 de mayo de 2026. REUTERS/Evan Garcia
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, se dirige a sus seguidores tras ganar la segunda vuelta de las elecciones republicanas al Senado de Estados Unidos en Texas, derrotando al senador en funciones John Cornyn, en Plano, Texas, Estados Unidos, el 26 de mayo de 2026. REUTERS/Evan Garcia

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, derrotó este martes al senador John Cornyn en la segunda vuelta de las primarias republicanas por la candidatura a uno de los dos escaños del estado en el Senado de EE.UU.

Paxton obtuvo más del 62 % de los votos, frente al 37 % de Cornyn, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses. El resultado refuerza la influencia del presidente Donald Trump sobre el Partido Republicano, a cinco meses de las elecciones de medio mandato, en las que estará en juego el control del Congreso .

PUBLICIDAD

En noviembre, el republicano se enfrentará al demócrata James Talarico, legislador estatal y seminarista, cuya candidatura ha generado expectativas en el Partido Demócrata de cara a una contienda en un estado donde ningún demócrata ha ganado un cargo estatal en 32 años.

Desde su fiesta de celebración en Plano, a las afueras de Dallas, Paxton agradeció brevemente a Trump por haberle dado un espaldarazo y dedicó la mayor parte del discurso de vitoria para atacar a Talarico, a quién calificó como el “candidato más extremo que los demócratas han nominado nunca”.

PUBLICIDAD

“Texas será la prioridad número uno de la izquierda radical en noviembre”, indicó Paxto. “Si los republicanos perdemos este estado, perdemos el país”, agregó.

Por su parte, Cornyn, senador por cuatro periodos, desde 2002, agradeció a sus constituyentes por los años en el Congreso, en un apagado discurso donde no mencionó a Paxton y recordó su récord como Senador.

“Los votantes de Texas tomaron su decisión y la debo respetar (...) el servicio público es una vocación honorable, servir a los demás es un propósito elevado, y que aunque mucho de la política es feo, elegimos servir a través de lo bueno, lo malo y lo feo”, señaló.

La segunda vuelta se convirtió en la primaria más costosa de la que se tiene registro en EEUU, con más de 25 millones de dólares gastados en publicidad entre ambos candidatos, según datos de la firma AdImpact.

El presidente de EEUU, Donald Trump
El presidente de EEUU, Donald Trump

Trump eligió dar su apoyo a Paxton pese al descontento de varios senadores republicanos, en una decisión que reafirma la exigencia de lealtad al presidente como condición ‘sine qua non’ para mantenerse en el partido, según filtraciones de miembros del Congreso al diario The Wall Street Journal y al portal The Hill.

Las primarias de Texas llegan también semanas después de que la falta de lealtad al movimiento MAGA (Make America Great Again, el eslogan de Trump) fuera castigada en las primarias de Georgia, Alabama y Kentucky.

En este último estado, Thomas Massie, quien se había convertido en uno de los críticos más duros de Trump dentro del oficialismo, perdió su escaño.

La candidatura de Paxton, sin embargo, está marcada por las múltiples controversias en las se ha visto envuelto en su trayectoria como servidor público, incluyendo denuncias de corrupción y un divorcio público por infidelidad que casi le costó su puesto como fiscal general.

En 2023, la Cámara de Representantes sometió a Paxton a un juicio político con 20 cargos relacionados con sobornos, abuso de la confianza pública y obstrucción de la justicia. El Senado estatal lo absolvió, pero el proceso empañó su imagen y supuso una fractura entre los republicanos de Texas.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Ken PaxtonSenadoTexasEEUUPartido RepublicanoDonald Trump

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos mantendrá los aranceles a las importaciones de México y Canadá mientras avanza la renegociación del T-MEC

El representante comercial de Washington, afirmó que EEUU enfrenta “problemas comerciales importantes” con Canadá y confirmó que, aunque se inicien negociaciones bilaterales con México, el país del norte permanecerá excluido de la primera etapa del diálogo

Estados Unidos mantendrá los aranceles a las importaciones de México y Canadá mientras avanza la renegociación del T-MEC

Mega Millions: números ganadores del 26 de mayo de 2026

Enseguida los resultados del más reciente sorteo de Mega Millions y descubra si ha sido uno de los ganadores

Mega Millions: números ganadores del 26 de mayo de 2026

El Departamento de Estado ofrece una alerta gratuita para detectar solicitudes de pasaporte a nombre de menores en EE.UU.

El programa CPIAP permite que un padre o tutor legal registre a un ciudadano menor de 18 años y reciba un aviso si se inicia un trámite, como medida preventiva ante disputas de custodia y sustracción internacional

El Departamento de Estado ofrece una alerta gratuita para detectar solicitudes de pasaporte a nombre de menores en EE.UU.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a la Universidad de California en Los Ángeles por antisemitismo

La presentación judicial acusa a la institución de actuar con “indiferencia deliberada” ante las agresiones contra estudiantes judíos durante las protestas en el campus por la guerra en Gaza

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a la Universidad de California en Los Ángeles por antisemitismo

Explosión de un tanque químico en la planta Nippon Dynawave Packaging de Washington: un muerto y diez heridos

La implosión registrada en la instalación industrial obligó a desplegar equipos de emergencia para atender a las víctimas y evaluar el riesgo ambiental tras el derrame de una sustancia corrosiva utilizada en la fabricación de papel kraft

Explosión de un tanque químico en la planta Nippon Dynawave Packaging de Washington: un muerto y diez heridos

TECNO

El truco de Google para no perderte ni un solo gol del Mundial 2026

El truco de Google para no perderte ni un solo gol del Mundial 2026

Apple podría modificar el diseño y la experiencia de usuario en su próxima generación de MacBook

IA, robots y la longevidad: el workshop global que busca humanizar el cuidado tecnológico

Así puedes borrar un contacto de WhatsApp para que no aparezca más en la aplicación

Estos son los 5 nuevos coches que llegan a Gran Turismo 7 con la actualización de junio

ENTRETENIMIENTO

“Rey y conquistador” sorprende con una reconstrucción fiel e impactante de la Inglaterra del siglo XI

“Rey y conquistador” sorprende con una reconstrucción fiel e impactante de la Inglaterra del siglo XI

El método Scaloni: testimonios exclusivos, liderazgo detrás del éxito y una estrategia inédita en el documental argentino de Flow

Las grandes adaptaciones de libros que se estrenarán próximamente: De ‘La Odisea’ a ‘La bola negra’, de Jane Austen a Mariana Enríquez

“Decidimos dejar de hacer música juntos para que la familia siguiera unida”: Nick Jonas habló sobre los Jonas Brothers

De La Sirenita a Lady Gaga, las canciones que convirtieron a Bebe Rexha en la artista que es hoy

MUNDO

Una mujer lidera la oposición silenciosa al Kremlin: “Siempre tengo miedo y debo tenerlo”

Una mujer lidera la oposición silenciosa al Kremlin: “Siempre tengo miedo y debo tenerlo”

Ucrania lanzó ataques con drones y misiles en instalaciones clave de varias regiones de Rusia y Crimea

Los residentes de Kiev desafían las amenazas e intimidaciones de Rusia sobre nuevos ataques masivos

La jefa de Inteligencia de Comunicaciones del Reino Unido acusó a Rusia de robar tecnología y organizar sabotajes e intentos de asesinato

Japón y el Mercosur podrían abrir un diálogo económico para avanzar hacia un acuerdo de asociación comercial