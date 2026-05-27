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Ucrania lanzó ataques con drones y misiles en instalaciones clave de varias regiones de Rusia y Crimea

Las autoridades rusas informaron del impacto de proyectiles no tripulados en puertos, refinerías y bancos, mientras se reportaron incendios y daños en importantes infraestructuras

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Drones ucranianos alcanzaron la sede del Banco central ruso en Crimea

Ucrania atacó este miércoles con drones la terminal portuaria de la ciudad de Tuapsé, a orillas del mar Negro, provocando un incendio en la refinería local, según informaron las autoridades locales. El incidente, que no dejó víctimas, fue atribuido a la caída de fragmentos de un drone en el territorio portuario. Las autoridades indicaron en Telegram que el incendio se sofocó rápidamente.

En los últimos meses, Tuapsé ha sido blanco recurrente de ataques con aparatos no tripulados, lo que habría generado vertidos al mar Negro. Este tipo de acciones se enmarca en el aumento de la actividad militar aérea en la región, afectando infraestructuras estratégicas.

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En la ciudad de Taganrog, también en el sur y a orillas del mar de Azov, dos civiles resultaron heridos tras un ataque con misiles atribuido a fuerzas ucranianas. La alcaldesa local, Svetlana Kabúlova, confirmó el hecho. De acuerdo con el canal independiente ruso Astra, el objetivo habría sido una planta de reparación de aviones.

El ataque con drones de Ucrania en Tuapsé provocó un incendio en la refinería portuaria situada en el mar Negro, sin dejar víctimas, según autoridades locales. (REUTERS/ARCHIVO)
El ataque con drones de Ucrania en Tuapsé provocó un incendio en la refinería portuaria situada en el mar Negro, sin dejar víctimas, según autoridades locales. (REUTERS/ARCHIVO)

En Vorónezh, situada a 500 kilómetros al sur de Moscú, se reportó un incendio en el aeródromo militar Baltimore. El gobernador local, Alexandr Gúsev, informó del derribo de “dos objetivos de alta velocidad”, lo que sugiere que no se trató de drones convencionales.

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Durante la noche, fuerzas ucranianas lanzaron ataques con drones de largo alcance y misiles, presuntamente Storm Shadow de fabricación británica, según el gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozháev. En total, el Ministerio de Defensa de Rusia reportó en MAX la interceptación y destrucción de 140 drones ucranianos sobre siete regiones rusas y la península de Crimea, además de los mares Negro y Azov.

De acuerdo con fuentes oficiales, Tuapsé sufre ataques recurrentes con drones que han causado daños ambientales y afectado infraestructuras estratégicas del mar Negro. (REUTERS/ARCHIVO)
De acuerdo con fuentes oficiales, Tuapsé sufre ataques recurrentes con drones que han causado daños ambientales y afectado infraestructuras estratégicas del mar Negro. (REUTERS/ARCHIVO)

En Sebastópol, ciudad portuaria en la anexionada Crimea, un incendio se desató en la sede del Banco Central de Rusia (BCR) tras el impacto de un misil en la calle Lástovaya. El gobernador Razvozháev detalló que el techo del edificio se incendió y la onda expansiva dañó ventanas y balcones de inmuebles cercanos. Las defensas antiáreas rusas estuvieron activas durante toda la noche para repeler el ataque, en el que se emplearon drones y misiles Storm Shadow.

El gobernador informó que fueron derribados más de veinte drones en distintos distritos y ensenadas de la ciudad. Además del banco, resultaron afectados un edificio de viviendas de ocho pisos y una estructura administrativa en desuso. Razvozháev afirmó que no se reportaron víctimas humanas en estos incidentes.

Respuesta ucraniana y situación interna

Las defensas aéreas de Ucrania declararon haber neutralizado entre la tarde del martes y la mañana del miércoles 150 de los 163 drones lanzados por Rusia contra su territorio. Según el parte de la Fuerza Aérea de Ucrania, los drones fueron derribados o desviados mediante interferencias electrónicas sobre diversas regiones del norte, este y sur del país.

Durante la noche, el Ministerio de Defensa de Rusia interceptó 140 drones ucranianos sobre siete regiones y la península de Crimea, incluyendo los mares Negro y Azov. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Durante la noche, el Ministerio de Defensa de Rusia interceptó 140 drones ucranianos sobre siete regiones y la península de Crimea, incluyendo los mares Negro y Azov. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Ocho drones rusos lograron impactar en siete localizaciones no especificadas por las autoridades ucranianas. Además, la caída de fragmentos de drones destruidos en vuelo fue reportada en otros cuatro lugares. Al cierre del parte, varios drones seguían sobrevolando el territorio ucraniano.

La región de Cherníguiv, en el norte y limítrofe con Bielorrusia y Rusia, fue uno de los principales objetivos de los ataques rusos. El gobernador, Viacheslav Chaus, calificó la acción como un ataque masivo e informó de impactos en una empresa maderera y una compañía de logística e infraestructura en la capital regional, también llamada Cherníguiv.

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