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Putin permitirá que los bancos armen a sus empleados para defenderse de los ataques con drones

El Kremlin dice que las empresas están dispuestas a financiar la compra de armamento pesado y sistemas electrónicos para proteger su infraestructura. Ucrania bombardeó la sede del Banco Central ruso en Sebastopol

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Putin permitirá que los bancos armen a sus empleados para defenderse de los ataques con drones. (REUTERS/ARCHIVO)
Putin permitirá que los bancos armen a sus empleados para defenderse de los ataques con drones. (REUTERS/ARCHIVO)

Rusia ha aprobado una nueva legislación que habilita a instituciones financieras como el Banco Central de Rusia y otras entidades a crear sus propios sistemas de defensa y a armar a su personal frente a ataques con drones. La medida, publicada por la Cámara Baja del Parlamento, surge tras una serie de ofensivas aéreas de Ucrania contra infraestructuras críticas en territorio ruso.

La normativa permitirá que los sistemas de defensa antidrones se coloquen junto a los edificios del banco central, Sberbank y la Asociación Rusa de Recaudación de Efectivo. El personal de estas instituciones podrá estar armado para repeler ataques, y los propios bancos deberán asumir los costos de instalar y operar estos sistemas, según informó Anatoli Aksákov, presidente de la comisión de finanzas de la Duma Estatal, en declaraciones recogidas por el medio RBC.

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El presidente del principal lobby empresarial ruso, Alexander Shojin, comunicó al presidente Vladimir Putin que las empresas están dispuestas a financiar la compra de armamento pesado y sistemas electrónicos para proteger su infraestructura. Este anuncio refuerza la tendencia de militarización de la defensa privada en el sector financiero y otras áreas sensibles.

El Banco Central de Rusia en Sebastopol sufrió su primer ataque con misiles británicos Storm Shadow desde el inicio del conflicto en Ucrania. (REUTERS)
El Banco Central de Rusia en Sebastopol sufrió su primer ataque con misiles británicos Storm Shadow desde el inicio del conflicto en Ucrania. (REUTERS)

Este miércoles, la sede del banco central en Sebastopol, en la península de Crimea (invadida por Rusia), fue alcanzada por un misil identificado por el gobernador local, Mijaíl Razvozháev, como Storm Shadow de fabricación británica. El ataque provocó un incendio en el edificio, que fue sofocado posteriormente, según detalló Razvozháev. Se trata del primer ataque contra una oficina importante del Banco de Rusia desde el inicio del conflicto, mientras que no se han registrado acciones similares contra las principales oficinas de Sberbank.

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Ataques en territorio ruso

La escalada normativa se produce luego de que Ucrania lanzara una serie de ataques con drones y misiles durante la noche en varias regiones del sur de Rusia y la península de Crimea. En la ciudad portuaria de Tuapsé, a orillas del mar Negro, un drone provocó un incendio en la refinería local tras impactar fragmentos sobre la terminal portuaria, según comunicaron autoridades locales. No se registraron víctimas y el incendio fue controlado rápidamente. Tuapsé ha sido objetivo recurrente de drones ucranianos, con episodios previos de vertidos en el mar Negro.

La aprobación de la nueva normativa refleja la creciente militarización de la defensa privada en el sector financiero y refuerza la autonomía ante amenazas aéreas. (REUTERS/ARCHIVO)
La aprobación de la nueva normativa refleja la creciente militarización de la defensa privada en el sector financiero y refuerza la autonomía ante amenazas aéreas. (REUTERS/ARCHIVO)

En Taganrog, en la región del mar de Azov, dos civiles resultaron heridos tras un ataque de misiles ucranianos dirigido, según el canal independiente Astra, a una planta de reparación de aviones. Por otro lado, en Vorónezh, a 500 kilómetros al sur de Moscú, el gobernador Alexandr Gúsev reportó un incendio en el aeródromo militar ‘Baltimore’ tras el derribo de “dos objetivos de alta velocidad”.

En total, el Ministerio de Defensa de Rusia informó en la red MAX que durante la pasada noche fueron “interceptados y aniquilados 140 drones ucranianos de ala fija” sobre siete regiones rusas, la península de Crimea y los mares Negro y Azov.

Balance de daños y respuesta ucraniana

Las defensas aéreas ucranianas derribaron o desviaron 150 de los 163 drones lanzados por Rusia contra su territorio entre la tarde del martes y la mañana del miércoles, según la Fuerza Aérea de Ucrania. Ocho drones lograron impactar en siete localizaciones no especificadas, y restos de aparatos destruidos causaron daños en otros cuatro puntos.

Drones ucranianos alcanzaron la sede del Banco central ruso en Crimea

La región de Cherníguiv, en el norte de Ucrania y limítrofe con Bielorrusia y Rusia, fue uno de los principales objetivos según su gobernador, Viacheslav Chaus. Allí, los drones alcanzaron una empresa maderera y una compañía de logística e infraestructura de la capital regional.

La aprobación de la ley que permite armar al personal bancario y desplegar sistemas antidrones responde directamente al recrudecimiento de los ataques aéreos sobre infraestructuras económicas y financieras, especialmente tras el impacto sufrido por la sede del Banco Central en Sebastopol. La medida marca un aumento en la autonomía defensiva de las instituciones financieras frente a la amenaza persistente de drones y misiles.

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