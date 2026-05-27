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Un incendio afectó a un supermercado kosher en el mismo barrio de Londres donde hubo ataques antisemitas

La emergencia movilizó a decenas de bomberos y policías y obligó al cierre de calles y la evacuación del área comercial

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Incendio en la zona judía de Londres

Un incendio afectó este miércoles a un supermercado kosher del barrio de Golders Green, en Londres, una zona con amplia comunidad judía donde en los últimos meses se registraron varios ataques incendiarios, según informaron la Brigada de Bomberos de Londres y la Policía Metropolitana.

La Brigada de Bomberos de Londres dijo que la causa del fuego era desconocida y precisó que movilizó 15 camiones y unos 100 bomberos tras recibir decenas de llamadas. El servicio añadió que las llamas alcanzaron un comercio en planta baja y un área de almacenamiento situada en la parte trasera del local.

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Las imágenes del lugar mostraron el incendio sobre el supermercado judío Kosher Kingdom y una columna de humo negro elevándose sobre la principal calle comercial del barrio. La policía señaló que aún era demasiado pronto para determinar el origen del fuego y confirmó que no se habían reportado heridos.

Golders Green quedó bajo mayor presión policial

El incendio se produjo después de una serie de ataques incendiarios contra sinagogas y sitios comunitarios en Golders Green y sus alrededores, en el noroeste de Londres. A fines de abril, la zona sufrió además un ataque con arma blanca contra dos hombres judíos.

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La secretaria del Interior Shabana Mahmood calificó ese ataque de “acto de terrorismo vil” y de hecho “abominable”. Tras ese episodio, el Reino Unido elevó su nivel nacional de amenaza de “sustancial” a grave.

Un grupo poco conocido vinculado con Irán, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, se atribuyó casi todos esos incidentes, de acuerdo con SITE Intelligence Group. Ese dato definió el trasfondo de seguridad en el que quedó enmarcado el incendio de este miércoles, aunque las autoridades insistieron en que todavía no establecieron su causa.

El fuego obligó a cerrar calles y evacuar

La Brigada de Bomberos de Londres advirtió que el incendio producía una gran cantidad de humo y pidió a la población que evitara la zona mientras los equipos trabajaban para extinguirlo. La Policía Metropolitana indicó que sus agentes asistían a los bomberos con cortes de calles y evacuaciones.

Dos bomberos con cascos blanco y amarillo fluorescente, y trajes protectores marrones con franjas reflectantes, de espaldas frente a un camión de bomberos
Dos bomberos se preparan para extinguir un incendio en un edificio de la zona judía de Londres. (@LondonFire)

El incendio afectó un supermercado judío de Golders Green y activó una respuesta de emergencia en un barrio bajo vigilancia reforzada por ataques recientes contra la comunidad. La consecuencia inmediata fue un despliegue conjunto de bomberos y policía en una de las áreas más sensibles del noroeste de Londres.

Como respuesta a la ola de incidentes previos, la policía de Londres creó un nuevo equipo de protección comunitaria para resguardar a la comunidad judía de la capital. La unidad quedó integrada inicialmente por 100 agentes adicionales.

La fuerza explicó el mes pasado que ese dispositivo combinó tareas de patrullaje vecinal con capacidades especializadas de protección y contraterrorismo. El comunicado de los bomberos indicó que el fuego afectó también un depósito en la parte trasera del comercio.

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