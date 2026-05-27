Estados Unidos consume más miel que nunca, precios récord y una menor producción obligan a importar

El atractivo de los endulzantes naturales transforma el mercado estadounidense y redefine los hábitos de compra en góndolas y ferias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de miel en Estados Unidos alcanzó un nuevo impulso mientras la producción doméstica cayó a su mínimo, una combinación que elevó precios, amplió la dependencia de importaciones y dejó a la industria apícola ante una posibilidad comercial que hoy no logra abastecer, según Bloomberg y datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Auge del consumo y precios en alza

En los 12 meses cerrados a fines de marzo, los estadounidenses compraron miel por USD 1.600 millones, un alza de 10% frente al año anterior, de acuerdo con datos minoristas de la consultora Circana difundidos por Bloomberg.

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Al mismo tiempo, la variedad picante se expandió con fuerza en el sector gastronómico y apareció en casi 12% de los menús de restaurantes en el primer trimestre de 2026, más de tres veces la proporción registrada en 2021, informa la firma de investigación Datassential.

La explicación de esa demanda está en un cambio de hábitos de consumo. Bloomberg informa que más estadounidenses se alejan de endulzantes procesados, como el jarabe de maíz de alta fructosa, y se acercan a lo que se presenta como alimentación “limpia”, una tendencia que benefició al producto aun cuando también eleva el azúcar en sangre como cualquier otro edulcorante.

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Platos y bebidas incorporan el producto como endulzante natural, desde licuados de frutas y yogur hasta carnes glaseadas y pastelería artesanal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa percepción impulsó tanto a restaurantes como a cocineros domésticos a reemplazar otros productos. Según lo consignado por Bloomberg, su atractivo se apoya en ideas asociadas a la salud, como la presencia de antioxidantes, una posible ayuda frente a alergias y su origen natural.

En Sacramento, California, el Magpie Cafe consume un balde de 5 galones (aproximadamente 19 litros) cada 3 semanas para endulzar su panceta crocante de cerdo y preparar limonada con este ingrediente, describe Bloomberg.

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Su copropietaria Janel Inouye afirmó al medio que hoy paga un 30% más que hace 5 o 6 años y resumió el impacto en costos con una frase tajante: “No sé si vi algo que haya causado una sorpresa de precio como la que vimos con el salto”.

El interés por alternativas menos procesadas impulsa una demanda sin precedentes y eleva los valores en tiendas y mercados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo productivo prioriza la polinización

La industria apícola local no responde al auge de la demanda porque producir en Estados Unidos resulta menos rentable que alquilar colmenas para fertilizar cultivos, indica Bloomberg. De acuerdo con el Departamento de Agricultura, la producción nacional está en su nivel más bajo desde al menos 1987.

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Uno de los factores centrales es el ácaro parásito Varroa destructor, que devastó colmenas desde su aparición a fines de los 80, reporta el medio.

Entre junio de 2024 y enero de 2025 murió más del 60% de las colonias del país, la mayor pérdida estacional registrada, después de infecciones causadas por ácaros resistentes al pesticida más utilizado, según Bloomberg.

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Las dificultades sanitarias y ambientales impactan en la salud de los enjambres y en la capacidad de producción nacional (REUTERS/Dan Koeck/Archivo)

La lógica económica también empuja en la misma dirección. Los apicultores suelen comenzar el año en el oeste del país polinizando cultivos especializados como almendras en California y luego dividen las colmenas para reconstruir poblaciones, una práctica que genera más insectos para polinización, pero colmenas más pequeñas y débiles que producen menos.

Aunque los consumidores pueden pagar entre USD 22 y USD 44 por kilogramo en mercados de productores, los apicultores suelen recibir en promedio menos de USD 4,40 por kilogramo sin procesar, precisa Bloomberg. Según el USDA, la recolección y otros negocios ajenos a la polinización representaron menos de 20% de los ingresos de los productores apícolas el año pasado.

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Heidi Heitkamp, exsenadora por Dakota del Norte y actual directora de agricultura de AlliantGroup, sostuvo en diálogo con Bloomberg que la producción local “no ha sido tan lucrativa”. También afirmó que la concentración en la polinización, mejor pagada, “llevó a una incapacidad para aprovechar lo que parece un aumento permanente en el uso”.

La textura dorada y el sabor intenso siguen siendo distintivos en el paladar de consumidores de todas las edades (REUTERS/Khaled Abdullah/Archivo)

Importaciones récord y el nuevo mapa del abastecimiento

Para responder a esa escasez, crecieron las compras externas. Bloomberg puntualiza que las importaciones se acercan a niveles récord y tienen entre sus principales proveedores a India, Argentina, Brasil y Vietnam. Esa mayor oferta extranjera ayudó a evitar subas todavía más marcadas en los precios al consumidor, aunque muchos compradores quizá ni siquiera sepan que el producto no fue elaborado en Estados Unidos, advierten desde Bloomberg.

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La industria local, en cambio, sí reaccionó: la American Honey Producers Association y la Sioux Honey Association lograron en 2022 que el Departamento de Comercio impusiera aranceles a grandes orígenes exportadores, recuerda la agencia.

Ni siquiera las empresas con mayor escala prescinden del abastecimiento externo. Sweet Harvest Foods, que anunció en diciembre que se había convertido en el mayor productor del país, todavía necesita embarques del exterior para cubrir la demanda, confirma Bloomberg. La empresa no informó cuánto importa.

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Ken Stickevers, presidente ejecutivo de Sweet Harvest Foods, explicó a Bloomberg que la compañía produce entre 5 y 6 millones de libras al año (aproximadamente 2.720.000 kilogramos), cuenta con un equipo interno dedicado a mejorar los rendimientos y recientemente incorporó una nueva planta extractora en Florida.

Al describir el escenario del sector, Stickevers planteó: “Tienes esta tensión entre un enorme aumento de la demanda en una gran categoría y una producción doméstica en declive”. Además, agregó que “si puedes resolver ese acertijo y abastecer la categoría, eso genera muchas oportunidades para nosotros”.

El incremento de compras externas modifica la procedencia del producto en los hogares y comercios de Estados Unidos (Sweet Harvest Foods)

La expansión también tensiona a marcas de productos terminados. Mike’s Hot Honey, cuyo condimento aparece cada vez más en pizzas y tablas de queso en Brooklyn y en el resto del país, compra tanto en Estados Unidos como en países sudamericanos como Argentina y Brasil, informó Bloomberg.

Matt Beaton, director ejecutivo de la marca, comentó al medio que aumentar escala “es una de las partes más difíciles de hacer crecer cualquier negocio”. Añadió que los costos subieron en el largo plazo, aunque la posibilidad de almacenar el producto sin vencimiento le permitió a la empresa comprar cuando los valores eran más bajos y así mantener precios estables para sus clientes.

En Manhattan, los copropietarios del café Hungry Llama, Nitasha Uppal y Daniel Salazar, incorporaron en 2024 una bebida distintiva: un latte helado batido con una pizca de polen, relató Bloomberg. La presión de costos los obligó a abandonar la idea inicial de usar insumos ultralocales. Según Bloomberg, hoy compran botellas de 2,27 kilogramos de flores silvestres a un distribuidor de alimentos que se abastece en Pensilvania, además de Argentina y Canadá.

Uppal explicó a Bloomberg que el local rinde el producto al batir menos de una cucharada en una espuma que multiplica cerca de 10 veces su volumen y cubre toda una taza. Aun así, dijo que si hubieran insistido en usar únicamente materia prima de origen único, la bebida de espresso que hoy cuesta USD 7,50 “tendría que costar fácilmente como USD 15 para que cerraran los números”.