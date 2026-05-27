Manifestantes reclaman la destitución de Zohran Mamdani por su respuesta ante el antisemitismo en Nueva York

Manifestantes se reúnen frente a Gracie Mansion para exigir la destitución del alcalde Zohran Mamdani por presunta falta de protección a la comunidad judía en Nueva York

Un grupo numeroso de manifestantes se congregó frente a Gracie Mansion, residencia oficial del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, para exigir su destitución. Quienes protestaron lo acusan de no proteger a la comunidad judía en un contexto de creciente antisemitismo en la ciudad. El tema generó una fuerte división social y política en el Upper East Side.

Las demandas de los manifestantes se centran en alegar que Mamdani “no es un alcalde para todos los neoyorquinos” y exigen a la gobernadora Kathy Hochul que tome medidas para removerlo del cargo.

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Los participantes, en su mayoría pertenecientes a la comunidad judía, sumaron también voces de otras colectividades, que reclamaron el cese de toda forma de odio en la ciudad. Grupos de contramanifestantes salieron en defensa del alcalde, negando que exista antisemitismo en su gestión y señalando que las acusaciones responden a motivaciones políticas.

Motivos de la protesta y demandas de los organizadores

Las protestas surgieron a raíz de la percepción de que el alcalde Zohran Mamdani no ha actuado con suficiente firmeza para proteger a la población judía de Nueva York. Según Michelle Ahdoot, directora de programación y estrategia de la organización End Jew Hatred, grupo activista contra el antisemitismo, el alcalde debe “llamar la atención sobre todos los actos de odio, sin seleccionar unos y omitir otros”.

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Organizaciones como End Jew Hatred demandan medidas más contundentes contra el antisemitismo y acusan al alcalde de omitir la condena de ciertos actos de odio (CBS News )

Ahdoot sostuvo que el objetivo final de su movimiento es lograr que Mamdani sea removido de su puesto.

El detonante inmediato fue la difusión en redes sociales de la postura del alcalde respecto al Día de la Nakba, una conmemoración anual relacionada con el éxodo palestino de 1948. La publicación generó descontento en sectores de la comunidad judía, que consideran que la retórica utilizada por la autoridad municipal puede alentar expresiones hostiles hacia su grupo.

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Qué ocurrió frente a Gracie Mansion

El martes 26 de mayo, cientos de personas se reunieron en las inmediaciones de la residencia del alcalde, lo cual generó un clima de enfrentamiento verbal entre los grupos opositores y quienes respaldan la actual gestión municipal.

El descontento de la comunidad judía se agudiza tras la postura del alcalde Mamdani frente al Día de la Nakba, asociada a discursos considerados hostiles (CBS News )

El operativo de seguridad del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) garantizó que la protesta transcurriera sin incidentes graves, aunque las consignas de ambos bandos reflejaron la polarización creciente en la ciudad.

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Durante la manifestación, se escucharon frases como “el alcalde no protege adecuadamente a todos los neoyorquinos”, dijo una de las participantes citada por Telemundo 47. Otros asistentes recordaron que el odio y la discriminación afectan a múltiples comunidades, no solo a la judía, y llamaron a la unidad contra toda forma de intolerancia.

Contramanifestantes, incluidos sectores judíos antiisraelíes, defienden al alcalde y afirman que las acusaciones de antisemitismo tienen motivaciones políticas (CBS News )

Contramanifestantes, entre ellos miembros de sectores judíos antiisraelíes, defendieron al alcalde y rechazaron las acusaciones de antisemitismo. El rabino Yitzchok Deutsch afirmó: “Cuando [Mamdani] se pronuncia contra el sionismo, no es contra el judaísmo”.

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Contexto del antisemitismo en Nueva York

Las cifras más recientes del Anti-Defamation League muestran que, en 2025, se reportaron 1.160 incidentes antisemitas en el estado, lo que posiciona a Nueva York como la jurisdicción con mayor cantidad de casos en Estados Unidos.

El dato aporta contexto a la preocupación expresada por los manifestantes y por el presidente de la Union for Reform Judaism, Rabbi Rick Jacobs, quien destacó: “La densidad de vida judía aquí es única. Por eso, la responsabilidad de protegernos es mayor”.

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La gestión municipal ha destinado USD 26 millones a la Oficina de Prevención de Crímenes de Odio y creado un cargo especializado para combatir el antisemitismo (Reuters)

Jacobs reconoció que el alcalde ha tomado algunas medidas, como la designación de un director ejecutivo especializado en combatir el antisemitismo y la asignación de USD 26 millones a la Oficina de Prevención de Crímenes de Odio.

No obstante, alertó sobre el impacto negativo que puede tener la retórica política en la seguridad de la comunidad judía. “Su discurso sobre Israel puede envalentonar a quienes desean hacernos daño”, advirtió.

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Reacciones oficiales y ausencia de respuestas

La controversia se intensificó cuando la oficina del alcalde confirmó que no asistiría al Desfile del Día de Israel, tradicional evento comunitario. Los intentos de los medios por obtener una declaración oficial sobre las protestas no recibieron respuesta ni de la alcaldía ni de la gobernación estatal.

Por su parte, los organizadores de la protesta reiteraron su exigencia de destitución y pidieron a la gobernadora que actúe de inmediato. En el lugar, la presencia de la policía resultó determinante para evitar incidentes mayores, mientras los dos grupos intercambiaban consignas a escasos metros uno del otro.

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Perspectivas de la comunidad y desafíos por delante

Quienes participaron en la protesta insisten en que las autoridades deben adoptar un enfoque más contundente y equitativo frente al antisemitismo. “No se puede condenar solo lo que conviene políticamente”, afirmó Michelle Ahdoot a CBS News.

La dirigente también cuestionó que se ignore el uso de símbolos y consignas extremistas en manifestaciones públicas.

Algunos asistentes, como un manifestante de origen dominicano citado por Telemundo 47 subrayaron que la lucha contra el odio es una causa común que trasciende fronteras religiosas o étnicas. “Hace muchos años hubo esclavitud aquí con la comunidad afroamericana y ahora hay mucho antisemitismo”, señaló.

Hasta el momento, las autoridades no realizaron anuncios inmediatos sobre cambios en las políticas actuales, mientras el debate continúa en las calles y en los medios.