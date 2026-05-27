Cómo los servicios de emergencia de Atlanta planean mantener seguros a los aficionados del Mundial

Atlanta despliega un operativo de seguridad sin precedentes para recibir a más de 330.000 aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atlanta se prepara para convertirse en uno de los epicentros del fútbol mundial con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA, un evento que promete movilizar a la ciudad como pocos en su historia reciente. La expectación se palpa en el ambiente, tanto entre los residentes como entre los más de 330.000 visitantes que se espera lleguen a la región para presenciar los ocho partidos programados, cuyo inicio está previsto para el 15 de junio. Las autoridades locales, comercios y servicios de emergencia han dedicado meses a planificar cada detalle con el objetivo de garantizar una experiencia segura y memorable para todos los asistentes.

Uno de los espacios que anticipa una afluencia récord es el Brewhouse Cafe, un bar icónico de fútbol situado en Little Five Points, conocido por congregar multitudes en cada evento deportivo de relevancia. Su gerente, Ben St. Clair, calcula que por el local pasarán al menos 10.000 personas durante el Mundial. Ante este escenario, han reforzado sus propios protocolos de seguridad, que incluyen controles de acceso en la puerta, uso de pulseras identificatorias y supervisión constante para evitar aglomeraciones fuera de control. St. Clair subraya la importancia de contar con el personal adecuado y confía plenamente en el respaldo de los servicios de emergencia de la ciudad: “Si necesitamos ayuda, sé que estarán ahí para ayudarnos”.

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La magnitud del evento ha llevado a los principales cuerpos de seguridad y rescate de Atlanta a desplegar planes excepcionales. El Departamento de Policía de Atlanta ha detallado públicamente su estrategia operativa ante la proximidad del primer partido. El jefe de policía, Darin Schierbaum, enfatizó que el Mundial significará una exigencia extra para los hombres y mujeres de la fuerza, quienes deberán ajustar sus tareas habituales y asumir jornadas que requerirán gran flexibilidad. Durante los días de partido, la ciudad contará con un dispositivo de seguridad compuesto por 750 agentes, de los cuales 250 serán aportados por agencias externas. Schierbaum precisó que, pese a este despliegue extraordinario, la mayor parte de los 1.840 agentes juramentados del departamento continuará patrullando los distintos barrios, con el objetivo de mantener la seguridad cotidiana en toda la ciudad.

El Departamento de Policía de Atlanta activa un dispositivo especial con 750 agentes, incluyendo refuerzos de agencias externas, durante los días de partido (REUTERS/Aaron Schwartz)

En paralelo, el Departamento de Bomberos y Rescate de Atlanta, liderado por Roderick Smith, ha preparado su propio esquema de cobertura integral. Smith aseguró que la ciudadanía y los visitantes podrán ver al personal de bomberos trabajando con dotación completa las 24 horas del día durante el Mundial. Se prevé que entre 250 y 300 bomberos estén disponibles para actuar no solo en emergencias tradicionales, sino también como paramédicos, listos para prestar asistencia inmediata en cualquier punto de la ciudad.

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Para afrontar el aumento en la demanda de servicios de emergencia, la ciudad ha reforzado la estructura de turnos y recursos. Durante la Copa Mundial, varios agentes de policía trabajarán en turnos de 12, 10 y 8 horas según las necesidades del momento. Además, los operadores del sistema 911 han sido reasignados a turnos de 12 horas, duplicando la cantidad de personal en cada franja horaria. Esta decisión busca anticipar un posible incremento en las llamadas de emergencia, garantizando una respuesta rápida y eficaz en todo momento.

El esfuerzo logístico y humano que implica la seguridad del evento también se refleja en el presupuesto asignado. La policía de Atlanta ha destinado 24 millones de dólares exclusivamente al pago de horas extras, mientras que el Departamento de Bomberos y Rescate ha presupuestado 18 millones de dólares para la misma finalidad. Según Schierbaum, este desembolso será reembolsado por el gobierno federal, de modo que la inversión extraordinaria no recaiga sobre las finanzas locales.

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Los servicios de emergencia refuerzan sus protocolos, con el trabajo de 250 a 300 bomberos y paramédicos cubriendo la ciudad las 24 horas (REUTERS/Megan Varner)

Uno de los desafíos particulares de un evento internacional como la Copa Mundial es la atención a una audiencia diversa, proveniente de múltiples países y culturas. Por ello, la policía de Atlanta cuenta con agentes bilingües que hablan aproximadamente 25 idiomas. Estos agentes serán ubicados estratégicamente en puntos clave. Además, se dispone de la línea directa iSpeak, que ofrece intérpretes a cualquier hora para quienes necesiten asistencia en su idioma, tanto en situaciones de seguridad como en otros servicios municipales. El subjefe Charles Hampton Jr. remarcó que esta herramienta busca asegurar que ningún residente ni visitante tenga dificultades de comunicación con la ciudad.

De cara al torneo, la policía implementará nuevos uniformes, diseñados en colaboración con el Departamento de Estado, con la finalidad de que los agentes sean fácilmente identificables por personas de todo el mundo. Schierbaum también aclaró que la policía local no tiene competencia en materia de leyes de inmigración, tributarias ni de protección ambiental, y reiteró que la labor policial durante el Mundial se centrará en garantizar la seguridad y el cumplimiento de la Constitución en la ciudad.

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El mensaje final de los servicios de emergencia es directo: la colaboración ciudadana será determinante para el éxito del evento. Las autoridades instan a todos los presentes a notificar cualquier situación sospechosa o irregular, bajo el lema “si ves algo, di algo”. Así, Atlanta se apresta a vivir un Mundial seguro, apoyado en la preparación meticulosa y la cooperación entre autoridades, comercios y ciudadanía.