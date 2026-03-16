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Warner Bros. Games Montréal desvincula trabajadores tras caída del 48% en ingresos en su división de juegos

Despidos en Warner Bros. Games Montréal reflejan crisis generalizada en la industria y cambios tras compra de Paramount Skydance

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Hogwarts Legacy, de Avalanche Software.
Hogwarts Legacy, de Avalanche Software.

El estudio canadiense Warner Bros. Games Montréal, conocido principalmente por el desarrollo del videojuego Gotham Knights, realizó la semana pasada una ronda de despidos que afectó a varios empleados de larga trayectoria y de distintas áreas. Según publicaciones en LinkedIn de los antiguos miembros del equipo, entre los despedidos se encuentra Nicolas Pereira-Poisson, quien trabajó casi nueve años en el estudio como productor asociado. También se reporta la salida de la directora narrativa Ceri Young y la diseñadora de niveles Camille Olivier Paquette. Warner Bros., que enfrenta una crisis prolongada en su división de videojuegos, todavía no ha emitido declaraciones oficiales sobre el motivo ni el alcance de estas desvinculaciones.

Crisis financiera y despidos recientes en la división de videojuegos

La situación actual responde a un panorama complejo para Warner Bros. en general, particularmente en su área de videojuegos. La compañía anunció una caída del 48% en los ingresos del sector durante el primer trimestre del año fiscal 2025, debido principalmente a la ausencia de nuevos lanzamientos y a una serie de fracasos y cancelaciones de proyectos.

Entre estos destaca la abrupta cancelación de la expansión de Hogwarts Legacy, el cierre de varios estudios -incluyendo Rocksteady tras los pobres resultados de Suicide Squad: Kill The Justice League-, y el cese total de actividades en estudios como Player First Games, responsable de MultiVersus, Warner Bros Games San Diego, especializado en juegos móviles, y Monolith Productions, cuyo proyecto de un videojuego de Wonder Woman fue descartado.

Consecuencias para los trabajadores y la comunidad de desarrolladores en Montreal

El impacto de estos despidos en Warner Bros. Games Montréal no solo implica la pérdida de empleo para varios desarrolladores, sino que también afecta de manera notable a la comunidad de trabajadores del sector en Montreal, una de las regiones más activas en la industria del videojuego en Canadá. La falta de información oficial y el manejo indirecto de los despidos, conocidos únicamente a través de publicaciones personales, ha generado incertidumbre entre los profesionales del sector.

Nicolas Pereira-Poisson, productor asociado durante casi una década en el estudio, declaró públicamente que estos recortes forman parte de una ronda de despidos y expresó su agradecimiento por la experiencia profesional adquirida. La comunidad local sigue atenta el desarrollo de estas medidas, a la espera de mayor claridad sobre el futuro del estudio y su capacidad para retener talento.

Suicide Squad: Kill the Justice
Suicide Squad: Kill the Justice League | Desarrollador: Rocksteady Studios | Distribuidor: Warner Bros. Games

Reestructuración tras la adquisición de Paramount Skydance y consecuencias internas

El contexto de estos despidos coincide con importantes movimientos estratégicos en Warner Bros., que fue recientemente adquirida por Paramount Skydance. La propia Paramount había anunciado previamente que la integración del área de videojuegos implicaría recortes de costos significativos. Aunque la empresa matriz describió el año fiscal 2025 como importante para su división de estudios, los informes financieros solo hacen breves referencias a los planes para videojuegos, limitándose a señalar que se está reconstruyendo la cartera de lanzamientos.

Las declaraciones previas de ejecutivos de Warner Bros. destacaban la intención de concentrar los recursos disponibles en franquicias clave como Harry Potter, Mortal Kombat, DC y Game of Thrones, priorizando la calidad y la innovación como estrategia frente a la producción masiva de títulos, con el objetivo de mantener la viabilidad de la división ante los accionistas. Estos recortes, que incluyen a empleados como Pereira-Poisson y Young, reflejan la dificultad de equilibrar la reducción de costos con la necesidad de aprovechar la experiencia de los equipos técnicos y creativos.

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