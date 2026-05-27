Estados Unidos

El colapso de un tanque químico dejó heridos y fallecidos en la planta de Nippon Dynawave en Washington

La explosión registrada en la instalación industrial obligó a desplegar equipos de emergencia para atender a las víctimas y evaluar el riesgo ambiental tras el derrame de una sustancia corrosiva utilizada en la fabricación de papel kraft

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La implosión de un tanque químico en la planta de Nippon Dynawave en Longview deja al menos 10 heridos y varios muertos o desaparecidos según informes oficiales. Foto: Associated Press.
La implosión de un tanque químico en la planta de Nippon Dynawave en Longview deja al menos 10 heridos y varios muertos o desaparecidos según informes oficiales. Foto: Associated Press.

La implosión de un tanque químico en la planta de Nippon Dynawave Packaging en Longview, dejó al menos 10 heridos y un número no revelado de muertos o desaparecidos este martes en el estado de Washington, según Associated Press.

El jefe de bomberos de Cowlitz Fire and Rescue, Scott Goldstein, aseguró a la agencia estadounidense que “el tanque tenía capacidad para 303.000 litros y estaba lleno en un 60%“.

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En su interior había licor blanco, una sustancia corrosiva compuesta principalmente por hidróxido de sodio y sulfuro de sodio que se usa para descomponer madera en la fabricación de papel kraft.

Cómo fue la implosión del tanque químico en la planta de Nippon Dynawave Packaging en Longview

Según la declaración conjunta citada por Associated Press, la implosión ocurrió a las 7:15 h, y más de cuatro horas después las autoridades seguían con tareas de recuperación.

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La empresa y los organismos de primera respuesta confirmaron que había fallecidos, pero no difundieron identidades ni cifras mientras se notificaba a los familiares.

La instalación de Nippon Dynawave emplea a unas 1.000 personas y es un actor clave en la economía local de Longview, ciudad dependiente de la industria papelera. Foto: Associated Press
La instalación de Nippon Dynawave emplea a unas 1.000 personas y es un actor clave en la economía local de Longview, ciudad dependiente de la industria papelera. Foto: Associated Press

De acuerdo a la agencia de noticias, Goldstein confirmó en una rueda de prensa que “aún no estaba claro cuántos trabajadores habían muerto”. “Tenemos información sobre eso, pero no estamos divulgando esa información”, confirmó Goldstein.

El impacto en Longview y la planta

La instalación de Longview emplea a unas 1.000 personas y produce materiales para pañuelos, papel de impresión, vasos, platos, cartones y otros bienes, según la agencia. La planta se encuentra junto al río Columbia, dentro de una zona industrial compartida con otras empresas madereras, papeleras y químicas.

La ciudad tiene cerca de 38.000 habitantes y mantiene desde su fundación en la década de 1920 una relación estrecha con las industrias del papel y la madera, según Associated Press.

Ese vínculo explica el peso social del accidente en una comunidad donde la fábrica sigue siendo un actor clave de la economía local.

El jefe de bomberos de Cowlitz Fire and Rescue, Scott Goldstein, aseguró a la agencia estadounidense que “el tanque tenía capacidad para 303.000 litros y estaba lleno en un 60%“. Foto: Foto AP/Claire Rus
El jefe de bomberos de Cowlitz Fire and Rescue, Scott Goldstein, aseguró a la agencia estadounidense que “el tanque tenía capacidad para 303.000 litros y estaba lleno en un 60%“. Foto: Foto AP/Claire Rus

“Las personas que responden aquí tienen amigos y familiares que trabajan en el lugar”, dijo Goldstein a la prensa, según Associated Press. “Es algo que tiene un fuerte impacto, y tenemos redes de apoyo para ayudar tanto a los trabajadores como a los equipos de emergencia”, indicó el jefe de bomberos.

Entre los heridos hubo un bombero que participó en la respuesta, informaron las autoridades a Associated Press. Los lesionados sufrieron quemaduras o daños por inhalación, con cuadros que iban de leves a críticos, y las autoridades señalaron que no había una amenaza inmediata para la población.

Mike Gorsuch, jefe de batallón del departamento de bomberos de Longview, describió la escena como una “situación con múltiples víctimas”. También indicó que los equipos descontaminaron a los pacientes antes de trasladarlos a hospitales de Longview y Vancouver, en el estado de Washington.

En la emergencia intervinieron unos 40 bomberos y paramédicos, además de un equipo regional especializado en materiales peligrosos, dijo Gorsuch a Associated Press. Algunas personas esperaron el martes en la entrada de visitas de la empresa en busca de información sobre familiares que trabajan en la planta, aunque rechazaron hablar con un reportero de la agencia.

Derrame y evaluación ambiental

Brittny Goodsell, portavoz del Departamento de Ecología del estado de Washington, confirmó a la agencia estadounidense que tras la rotura del tanque, el licor blanco se derramó hacia una zanja de drenaje. El organismo envió un equipo para evaluar el impacto del vertido, de acuerdo con la información difundida por el propio Departamento de Ecología.

Goldstein señaló que era demasiado pronto para determinar la causa de la implosión, según Associated Press. La investigación avanzaba mientras continuaban las labores de recuperación en el predio industrial.

En una declaración escrita, la senadora de Washington Patty Murray calificó lo ocurrido como una “tragedia absoluta”. “Mi corazón está con todos los que perdieron a un ser querido hoy, así como con los trabajadores heridos”, afirmó.

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