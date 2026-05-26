Estados Unidos

Nueva York ya es la zona con más riesgo de huracanes en EE.UU.: qué barrios están más expuestos

El ranking no se explica por más tormentas en el noreste, sino por densidad urbana y alto valor inmobiliario en la franja costera. La región superó a Houston y Miami en cantidad de propiedades bajo amenaza

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El área metropolitana de Nueva York encabeza el ranking nacional de riesgo de huracanes con 3,27 millones de viviendas amenazadas (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
El área metropolitana de Nueva York encabeza el ranking nacional de riesgo de huracanes con 3,27 millones de viviendas amenazadas (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

El área metropolitana de Nueva York pasó a encabezar el riesgo de huracanes en Estados Unidos por cantidad de viviendas expuestas: 3,27 millones de hogares quedaron bajo una amenaza moderada o mayor por vientos huracanados, según el Informe sobre el riesgo de huracanes para 2026 de Cotality, citado por Secret NYC.

Ese nivel de exposición la ubicó por delante de los grandes mercados costeros del sur y concentró el mayor costo potencial de reconstrucción del país.

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De acuerdo con el reporte, esas 3,27 millones de viviendas expuestas en la región representan casi USD 1,93 billones en costos de reconstrucción.

El mismo informe, según el resumen de Secret NYC, situó además a la región en el primer lugar nacional en exposición a marejadas ciclónicas, un factor que amplía el alcance del riesgo más allá del impacto del viento.

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Según Secret NYC, la clave del cambio en el ranking no fue una mayor frecuencia de huracanes en el noreste, sino una combinación de densidad urbana y alto valor inmobiliario en el frente costero metropolitano.

Una valla de metal negro está parcialmente sumergida en el agua. Al fondo, se ven un muelle blanco y una sombrilla de paja sobre el agua
El informe de Cotality estimó que el costo potencial de reconstrucción en Nueva York alcanzaría los USD 1,93 billones ante daños por huracanes (Reuters)

Esa suma colocó a Nueva York por delante de Houston, que figura segunda con 2,17 millones de viviendas en riesgo, y de Miami, que aparece en tercer lugar.

En el rubro de marejadas ciclónicas, Nueva York lideró con más de 631.000 viviendas expuestas a posibles daños por agua y un valor comprometido de unos USD 329.000 millones, siempre según el informe de Cotality citado por Secret NYC.

El dato introdujo un matiz central: la amenaza se explica por la interacción entre viento, agua y patrimonio concentrado en una de las áreas urbanas más densamente pobladas del país.

Por qué Nueva York quedó por encima de Houston y Miami

La vicepresidenta de Análisis del Mercado de Seguros de Cotality Maiclaire Bolton-Smith explicó al medio Secret NYC el salto del noreste al primer lugar de la clasificación.

“Aunque los huracanes azotan el noreste con menos frecuencia que la costa del Golfo, la inmensa densidad de población y el valor de las propiedades de la región hacen que lo que está en juego sea increíblemente alto”, remarcó.

Nueva York desplazó a Houston y Miami en exposición metropolitana a huracanes debido a su alta densidad poblacional y valor inmobiliario (REUTERS/Eduardo Munoz)
Nueva York desplazó a Houston y Miami en exposición metropolitana a huracanes debido a su alta densidad poblacional y valor inmobiliario (REUTERS/Eduardo Munoz)

El informe también describió una brecha de preparación ante tormentas a escala nacional, según Secret NYC. Casi un millón de hogares en Estados Unidos enfrentan riesgos graves de inundación vinculados a huracanes aunque están fuera de las zonas donde el gobierno federal exige seguro contra inundaciones.

Ese riesgo fuera del radar regulatorio se tradujo en pérdidas anuales estimadas en USD 1.730 millones en todo el país, de acuerdo con el mismo informe citado por Secret NYC.

La advertencia apuntó de forma directa a propietarios que no aparecen dentro de los mapas federales de inundación, pero que igualmente pueden enfrentar daños costosos tras lluvias extremas, crecidas o marejadas.

La lectura del estudio empuja a mirar el riesgo en clave metropolitana: no solo importa cuántas tormentas llegan, sino qué ocurre cuando impactan sobre áreas con alta concentración de viviendas, infraestructura crítica y valores de reconstrucción elevados.

En ese marco, el indicador que ubica a Nueva York en la cima del ranking funciona como un termómetro del costo potencial, no como una predicción de impacto inminente.

Vista aérea de Manhattan con el Empire State Building en primer plano a la derecha. Edificios de gran altura se extienden hasta el horizonte y el río
Más de 631.000 viviendas de Nueva York están expuestas a daños por marejadas ciclónicas, con un valor comprometido de USD 329.000 millones (Reuters)

Suffolk, entre los condados más expuestos fuera de las zonas federales

Dentro del área metropolitana neoyorquina, el condado de Suffolk apareció entre los cinco condados más expuestos del país a ese riesgo de inundaciones fuera de las zonas federales, según Secret NYC.

El valor de las propiedades expuestas allí ascendió a USD 10.600 millones, un monto que subrayó la brecha entre la exposición real y los criterios que determinan cuándo el seguro es obligatorio.

Aunque Florida siguió siendo el estado con mayor riesgo general en Estados Unidos, según Secret NYC, los datos del área metropolitana de Nueva York mostraron que la mayor concentración de viviendas amenazadas por huracanes, medida por volumen expuesto, se ubicó hoy en el noreste.

El informe de Cotality la situó por encima de Florida y Texas cuando la medición se hizo a escala metropolitana, una distinción que puso el foco en la densidad y el valor de la costa urbana como multiplicadores del daño potencial.

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