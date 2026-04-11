Buscan a un hombre que atacó a una mujer y se masturbó en público en Florida: ofrecen una recompensa de USD 5.000

La Oficina del Sheriff de Broward difundió el video del ataque y busca identificar al hombre que agredió a una mujer en Weston, Florida. (CBS News )

Un video de vigilancia difundido por la Oficina del Sheriff de Broward muestra el momento en que un hombre agredió a una mujer y se exhibió en público en una zona residencial de Weston, Florida.

El sospechoso, cuya identidad permanece desconocida, es ahora buscado intensamente por las autoridades, que ofrecen una recompensa de hasta USD 5.000 por información que permita su captura.

La víctima logró escapar del atacante luego de un forcejeo, y toda la secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad residencial. (CBS News )

El hecho se registró poco después de las 16:30, cerca del bloque 16.500 de Golf Club Road. Según la policía, el atacante se acercó a la víctima mientras ella estaba sentada en el césped, la sujetó por detrás y, tras un forcejeo, la mujer consiguió escapar.

Las cámaras captaron cómo el hombre se masturbaba en un estacionamiento contiguo antes del ataque y luego sometió a la víctima, que logró huir tras soltarse.

Investigación y búsqueda del sospechoso

La Oficina del Sheriff de Broward (BSO) difundió el video del incidente para solicitar la colaboración de la comunidad. Las imágenes muestran al agresor, descrito como un hombre de piel clara, sudadera con capucha color caqui y pantalones rojos y negros.

Tras el ataque, el sujeto se calzó los zapatos y huyó del lugar en una patineta eléctrica, según detalló la policía local al canal local CBS News Miami.

Las autoridades enfatizan que cualquier persona con información sobre su paradero puede comunicarse de manera anónima. El número habilitado es el 954-626-4006, y también se puede recurrir a Broward Crime Stoppers llamando al 954-493-TIPS o utilizando la aplicación SaferWatch.

La recompensa busca motivar a testigos a aportar datos que ayuden a resolver el caso.

Detalles del incidente

La víctima explicó que estaba sentada sola cuando el hombre se acercó lentamente y la sujetó por detrás. Durante el forcejeo pudo soltarse, se puso de pie, se calzó y salió corriendo.

El sospechoso, descrito como un hombre de piel clara y sudadera caqui, huyó en una patineta eléctrica tras el incidente. (CBS News )

El atacante abandonó la escena poco después. Toda la secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad del área; el video fue difundido públicamente para facilitar la identificación del responsable.

La rápida respuesta policial y la publicación del video buscan prevenir nuevas situaciones y advertir a los vecinos sobre la presencia del agresor en Weston.

Recomendaciones y medidas de seguridad

La policía de Broward instó a los residentes a extremar precauciones, especialmente en espacios públicos poco transitados. “Estamos solicitando a la comunidad que permanezca alerta y reporte cualquier comportamiento sospechoso”, manifestaron las autoridades al canal local CBS News Miami.

También recordaron la importancia de utilizar rutas seguras y evitar, en lo posible, estar solos en espacios abiertos como parques o estacionamientos.

El número 954-626-4006 y la aplicación SaferWatch están disponibles para aportar información anónima sobre el paradero del agresor en Weston. (CBS News )

Las autoridades remarcan que la información aportada por testigos o vecinos podría ser clave para identificar al sospechoso. El video de vigilancia permitió a la policía reconstruir los hechos y difundir una descripción precisa del atacante, lo que favorece su localización.

Tras el hecho, vecinos de Weston consultados por Telemundo 51 expresaron su temor y solicitaron mayor presencia policial en áreas públicas.

Las autoridades respondieron incrementando los patrullajes y reforzando la comunicación con la comunidad. “Queremos que la comunidad se sienta segura y sepa que estamos trabajando activamente para resolver este caso”, afirmaron voceros del sheriff.

Proceso judicial y recompensa

Hasta el momento, el sospechoso continúa prófugo. La recompensa de USD 5.000 sigue vigente para quien brinde datos que conduzcan a su arresto. Toda información puede facilitarse de manera anónima, y se garantiza la confidencialidad de los denunciantes.

Las autoridades insisten en que la colaboración ciudadana resulta fundamental en casos de agresión sexual y exhibicionismo público, ya que numerosos testigos pueden aportar detalles que no captan las cámaras pero resultan decisivos para la investigación.

Recomiendan a la población no intentar enfrentar al sospechoso, sino alertar de inmediato a las autoridades si lo ven o identifican.