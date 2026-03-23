EEUU pide a sus ciudadanos "en todo el mundo" que "extremen las precauciones", en especial en Oriente Próximo

Las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos han sido blanco de ataques en diversas regiones, incluso fuera de Oriente Próximo, una situación que ha puesto en alerta a las autoridades estadounidenses respecto a los riesgos para sus ciudadanos en el extranjero. En este contexto, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha dirigido una advertencia global instando a los estadounidenses en el mundo a extremar las precauciones, según informó el medio que difundió la notificación a través de la web oficial de la institución.

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Estado, Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos seguir de cerca las indicaciones emitidas por las embajadas o consulados estadounidenses más cercanos, en función de que la crisis regional, marcada por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, ha generado un clima de inseguridad en varias zonas, con especial énfasis en Oriente Próximo. La cartera dirigida por Marco Rubio hizo pública esta recomendación en una advertencia mundial destinada a los nacionales estadounidenses.

El Departamento de Estado enfatizó que episodios como los cierres periódicos del espacio aéreo pueden derivar en interrupciones de viajes internacionales. Según publicó la fuente, esta advertencia se produce en el marco del vigésimo cuarto día de ofensiva conjunta entre las tropas de Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto que ya ha dejado víctimas mortales en cifras variables de acuerdo a las fuentes consultadas. El balance facilitado por el gobierno de Teherán reportó 1.200 muertes durante la primera semana, mientras que la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, registró más de 3.000 fallecimientos.

El aviso oficial señaló que grupos que apoyan a Irán podrían intentar perpetrar ataques no solo contra intereses estadounidenses en Oriente Próximo, sino también en otras partes del mundo donde existan actividades, instalaciones o presencia de ciudadanos estadounidenses. Según detalló la fuente, este escenario engloba amenazas dirigidas tanto a sedes diplomáticas como a otros espacios de tránsito o concentración de estadounidenses. El Departamento de Estado advirtió sobre la posibilidad de que lugares vinculados con Estados Unidos sean objeto de acciones violentas como consecuencia de la escalada bélica en la región.

El conflicto regional ha implicado la participación de múltiples actores. Según reportó la fuente, la ofensiva que involucra a la Administración de Donald Trump junto a Israel incluye operaciones militares en Irán, la entrada de fuerzas israelíes en Líbano y el incremento de hostilidades en territorios iraquíes. Estos acontecimientos han generado un efecto de expansión de la violencia, incrementando la vulnerabilidad de objetivos estadounidenses frente a ataques de milicias respaldadas por Irán, como el caso de Kataib Hezbolá en Irak.

El Departamento de Estado insistió en que las circunstancias actuales no solo afectan a quienes residen o viajan por Oriente Próximo; dado el alcance de los ataques y la diversificación de amenazas, la recomendación de extrema precaución se extendió a todos los estadounidenses en el exterior. De acuerdo con la fuente mencionada, la advertencia pone en relieve la necesidad de mantenerse informado y de actuar conforme a las recomendaciones oficiales ante eventuales cambios en la situación de seguridad internacional.

Este tipo de recomendaciones oficiales busca reducir los riesgos asociados a desplazamientos internacionales y a la presencia en áreas consideradas sensibles frente a la actual coyuntura. La periodicidad de los informes y actualizaciones del Departamento de Estado pretende ofrecer a los ciudadanos estadounidenses información relevante para tomar decisiones sobre sus movimientos y su seguridad, precisó la fuente que reportó el comunicado.

En el contexto de la operación militar y las sucesivas represalias en Oriente Próximo, Estados Unidos también evalúa la exposición a ataques de milicias proiraníes como un factor de riesgo considerable para sus intereses en la región. Según publicó el medio, las autoridades estadounidenses han advertido de la posibilidad de reacción armada por parte de estos grupos ante la escalada del conflicto, considerando como posibles objetivos a instalaciones diplomáticas y ciudadanos asociados con Estados Unidos.

Dentro de las principales causas que motivaron esta alerta global se encuentran los ataques recientes a intereses estadounidenses y la inestabilidad generada por la confrontación militar entre Estados Unidos, sus aliados y las fuerzas vinculadas con Irán. El Departamento de Estado remarcó la importancia de que los estadounidenses mantengan una actitud vigilante y que actualicen sus planes de viaje según el desarrollo de los acontecimientos regionales y globales, tal como difundió la fuente.