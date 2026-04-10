Los estadounidenses gastarán más de USD 1.000 al año en alimentos por el nuevo esquema nutricional

El nuevo esquema nutricional de Estados Unidos plantea un reto económico para millones de familias. REUTERS/Sarah Silbiger/

El nuevo esquema alimentario propuesto por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) podría aumentar el gasto anual en comestibles en más de USD 1.000 por hogar, lo que representa un incremento del 32% respecto al desembolso habitual.

Este dato, obtenido por la consultora de consumo Numerator y citado por el diario estadounidense USA TODAY, cobra relevancia en un contexto donde los precios de los alimentos, especialmente las proteínas animales, marcan récords y afectan el presupuesto de millones de familias.

Expertos y fuentes oficiales afirman que la pirámide alimentaria 2026 prioriza el consumo de proteínas, lácteos enteros, frutas, verduras y grasas saludables, mientras los productos ultraprocesados y azúcares agregados pasan a la base de la pirámide.

La pirámide alimentaria 2026 prioriza proteínas, lácteos enteros y productos frescos en la dieta diaria. REUTERS/Brian Snyder

La USDA subraya que esta transformación responde a la necesidad de enfrentar la crisis de salud pública: más del 70% de los adultos estadounidenses presenta sobrepeso u obesidad y uno de cada tres adolescentes muestra prediabetes.

Principales directrices de las nuevas guías alimentarias

El Departamento de Agricultura plantea una serie de directrices que reordenan la dieta tipo estadounidense:

Priorizar proteínas en todas las comidas, tanto de origen animal como vegetal.

Consumir lácteos enteros sin azúcares añadidos.

Integrar frutas y verduras frescas a lo largo del día, en forma natural.

Incorporar grasas saludables de fuentes como carnes, huevos, frutos secos, semillas, aceitunas y aguacates.

Favorecer los granos enteros y limitar los refinados.

Disminuir drásticamente los productos ultraprocesados y los edulcorantes artificiales.

Adaptar las porciones según edad, género, tamaño y nivel de actividad.

Optar por agua y bebidas sin azúcar; limitar el consumo de alcohol.

Estas recomendaciones se aplican a toda la población, con ajustes específicos para distintas etapas de la vida y condiciones de salud.

El impacto económico de seguir la nueva pirámide

Aplicar fielmente las nuevas pautas puede traducirse en una suba anual de hasta USD 1.012 en el gasto en comestibles, según USA TODAY y análisis económicos difundidos por la consultora de consumo Numerator.

El gasto anual en alimentos aumentará por la recomendación de reducir ultraprocesados y azúcares. REUTERS/Andrew Kelly/Archivo

El incremento afecta principalmente a quienes optan por proteínas animales, como la carne de res, cuyo precio aumentó un 16% en el último año, según el Servicio de Investigación Económica de la USDA.

Por ejemplo:

El precio de la carne de res crecerá un 5,5% en 2026.

Azúcares y dulces aumentarán un 6,7% anual.

Las bebidas no alcohólicas subirán un 5,2%.

Solo los huevos muestran una tendencia a la baja, con una caída del 27,4% anual.

El alza de precios, aunque menor a la inflación alimentaria de años previos, sigue superando el ritmo de crecimiento de los salarios para buena parte de la población. Además, el impacto varía según el tamaño de la familia: los hogares unipersonales destinan un 43% de su gasto en alimentos a productos frescos, mientras que los grupos de cinco o más integrantes reducen esa proporción al 40%.

Opciones de ahorro ante las nuevas pautas nutricionales

Frente a la presión presupuestaria, especialistas en nutrición como Amelia Finaret (Allegheny College) recomiendan buscar proteínas completas en fuentes vegetales, más accesibles que la carne de res o el pescado. Combinaciones como arroz y legumbres o frutos secos y vegetales permiten cumplir con los requisitos proteicos a menor costo.

Especialistas sugieren alternativas vegetales ante el encarecimiento de las proteínas animales. REUTERS/Kylie Cooper/Archivo

Finaret expresó a USA TODAY: “En vez de comprar carne de res, que es una de las formas más caras de proteína, combinar arroz y frijoles o cualquier grano con lentejas también aporta proteínas completas”.

Otras estrategias para ajustar el presupuesto incluyen:

Elegir vegetales y frutas congelados o enlatados, que mantienen nutrientes y resultan más económicos.

Apostar por lácteos simples (como yogurt natural) y pescados enlatados.

Priorizar la compra en la periferia de los supermercados, donde se ubican los productos frescos, aunque sin descartar algunos alimentos procesados que pueden ser saludables y prácticos.

Críticas y debates en la comunidad científica

La pirámide alimentaria 2026 ha generado controversias. Parte de la comunidad científica, como la nutricionista Marion Nestle (New York University), cuestiona la promoción explícita de carnes y lácteos enteros, señalando que la evidencia científica favorece las proteínas vegetales por sus beneficios en salud cardiovascular.

El impacto de la nueva guía alimentaria varía según el tamaño y perfil de cada hogar. REUTERS/Hannah Beier/Archivo

Otras voces, como la del cardiólogo Dariush Mozaffarian (Tufts University, citado en el medio especializado STAT News), destacan el avance que implica señalar directamente los riesgos de los productos ultraprocesados, aunque advierten sobre la falta de claridad en la definición de estos alimentos.

El propio Departamento de Agricultura reconoce que la nueva guía afecta programas federales de asistencia alimentaria y la oferta de menús en escuelas, con impacto directo en uno de cada cuatro estadounidenses.

¿Qué implica para los consumidores estadounidenses?

Adoptar la nueva pirámide alimentaria implica, para un hogar promedio, un aumento considerable en el gasto anual de supermercado, especialmente si se priorizan alimentos frescos y proteínas animales. La magnitud del impacto depende de las elecciones dentro de cada grupo alimenticio y del acceso a productos económicos.

La actualización de las recomendaciones afecta programas federales de asistencia alimentaria y menús escolares. REUTERS/Jeenah Moon

El cambio busca revertir tendencias de obesidad y enfermedades crónicas, pero limita la asequibilidad para los sectores de menores ingresos. Las alternativas vegetales y la planificación de compras permiten mitigar parte del impacto, aunque la percepción de costo y la capacidad de adaptación varían según el perfil familiar y la región.