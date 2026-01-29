Casi 126 millones de adultos en EEUU podrían vivir con obesidad en la próxima década

El estudio del IHME proyecta que la obesidad afectará a 126 millones de adultos estadounidenses para el año 2035. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de adultos estadounidenses afectados por obesidad podría incrementar en 19 millones para el año 2035, alcanzando a cerca de 126 millones de personas, según un estudio publicado por el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Universidad de Washington en el Journal of the American Medical Association (JAMA) el 28 de enero de 2026. El estudio advierte que la enfermedad tendrá un impacto considerable en la salud pública nacional y en los costos del sistema sanitario durante la próxima década.

Los investigadores analizaron el índice de masa corporal (IMC) de más de 11 millones de estadounidenses, utilizando datos de la National Health and Nutrition Examination Survey y el Behavioral Risk Factor Surveillance System de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC). De acuerdo con sus hallazgos, la prevalencia de obesidad en adultos se duplicó en los últimos 30 años, pasando de 19,3% en 1990 a 42,5% en 2022. El IHME proyecta que la cantidad de adultos con obesidad alcanzará el 46,9% de la población adulta en 2035.

La obesidad en Estados Unidos representa un desafío sanitario de gran magnitud, con un costo estimado que superó los 200 mil millones de dólares en gastos médicos directos en 2019, según los datos publicados en JAMA. El informe del IHME identifica diferencias importantes según edad, sexo, región y origen étnico, y vincula el fenómeno con factores sociales, económicos y ambientales que profundizan las desigualdades en la salud.

¿Qué proyecciones establece el estudio sobre la obesidad en adultos?

El estudio de IHME publicado en JAMA estima que Estados Unidos pasará de 107 millones de adultos con obesidad en 2022 a 126 millones en 2035. La proyección indica que cerca de la mitad de la población adulta presentará obesidad dentro de diez años, una cifra que mantiene la tendencia de incremento observada desde 1990.

El informe precisa que, entre 1990 y 2022, la cantidad de adultos con obesidad creció más del doble y la prevalencia aumentó en todos los estados. El análisis, basado en datos de más de 11 millones de participantes, concluye que la tasa de crecimiento se mantendrá en la próxima década, lo que consolidaría a la obesidad como una de las afecciones más comunes entre adultos en el país.



¿Cómo varía la prevalencia de obesidad según sexo, edad, región y grupo étnico?

Los resultados del IHME muestran que las mujeres presentan tasas más elevadas de obesidad que los hombres, una diferencia que se amplifica en los estados del sur de Estados Unidos. El grupo etario con mayor prevalencia corresponde a los adultos de 45 a 64 años, mientras que el estudio destaca un incremento más rápido entre mujeres menores de 35 años.

La investigación también documenta disparidades significativas por raza y etnia. El análisis revela que las mujeres negras presentan la mayor prevalencia de obesidad, seguidas por las mujeres hispanas. Estas diferencias, según los autores, se relacionan con factores como ingreso, acceso a servicios de salud, disponibilidad de alimentos saludables y oportunidades para la actividad física.

¿Qué factores explican el avance de la obesidad en Estados Unidos?

De acuerdo con el informe del IHME, la obesidad responde a una combinación de causas que incluyen el acceso limitado a alimentos saludables, características del entorno urbano y rural, y niveles reducidos de actividad física. Los autores subrayan que las diferencias en la prevalencia reflejan desigualdades sociales y estructurales que afectan a distintos grupos de población.

“La obesidad es consecuencia de un conjunto de factores multifactoriales, entre los que se incluyen la accesibilidad a alimentos saludables, las características del entorno construido y los niveles de actividad física”, explicó la investigadora principal Catherine O. Johnson en declaraciones recogidas por ABC News. El estudio resalta que las brechas entre regiones, razas y niveles socioeconómicos no han disminuido en los últimos años y, en algunos casos, se han ampliado.



¿Cómo afectan los criterios diagnósticos a las estadísticas nacionales?

El estudio del IHME utilizó el índice de masa corporal (IMC) como criterio principal para definir obesidad. Sin embargo, los autores advierten que la comunidad médica analiza la posibilidad de incorporar otros indicadores, como la proporción de grasa corporal y el estado de salud general, en la definición diagnóstica.

De acuerdo con el análisis citado por ABC News, si se adoptaran estos nuevos criterios, más del 75% de los adultos estadounidenses podrían ser clasificados como personas con obesidad. Este cambio tendría un impacto significativo en las estadísticas nacionales y en las estrategias de prevención y tratamiento.

¿Qué consecuencias tiene la obesidad para la salud y la economía?

La obesidad incrementa el riesgo de padecer enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial y ciertos tipos de cáncer, según datos del IHME. El estudio advierte que la aparición más temprana de la obesidad, en especial entre mujeres jóvenes, se asocia con un mayor tiempo de exposición a estos riesgos.

Los costos médicos relacionados con la obesidad representaron más de 200 mil millones de dólares en 2019, según el informe publicado en JAMA. La proyección anticipa que los gastos continuarán en aumento en los próximos años, lo que podría ejercer presión adicional sobre el sistema sanitario estadounidense.



¿Qué acciones proponen expertos e instituciones ante este escenario?

El informe del IHME, citado por ABC News, sostiene que las políticas públicas de prevención y el acceso equitativo a tratamientos son esenciales para modificar la tendencia observada. “Las estrategias de salud pública que logren resultados tangibles, junto con un mayor acceso a intervenciones clínicas, son fundamentales para cambiar la tendencia”, afirmó Johnson.

El estudio apunta a la importancia del rol de los profesionales de la salud en la educación, el diagnóstico temprano y el acompañamiento de los pacientes. También destaca la necesidad de mejorar el entorno alimentario y fomentar la actividad física en todos los grupos de población.

¿Influyen los nuevos medicamentos para la obesidad en la tendencia actual?

El estudio del IHME no profundizó en el impacto de los medicamentos para perder peso, como los agonistas de GLP-1, aunque menciona que investigaciones previas reportaron una leve disminución en la prevalencia de obesidad en 2024 atribuida a su uso, según datos citados por ABC News. Los autores consideran que el acceso a estos tratamientos podría modificar el ritmo de crecimiento de la obesidad, aunque advierten que las políticas públicas y sociales siguen siendo determinantes.

¿Qué se puede esperar en los próximos años?

El avance previsto de la obesidad en Estados Unidos refuerza la demanda de políticas integrales, innovación en estrategias de prevención y atención médica, y reducción de desigualdades sociales. El estudio del IHME, difundido por JAMA y ABC News, concluye que la obesidad continuará afectando a millones de adultos en el país, con implicancias directas en la salud pública, la economía y la planificación de los servicios sanitarios.