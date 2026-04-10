Estados Unidos marca déficit mensual de USD 164.000 millones con repunte respecto al año pasado

El déficit presupuestario de Estados Unidos subió a USD 164.000 millones en marzo, impulsado por devoluciones tributarias y gastos militares vinculados al conflicto con Irán (REUTERS/Ken Cedeno)

El déficit presupuestario de Estados Unidos alcanzó en marzo USD 164.000 millones, impulsado por un alza en las devoluciones de impuestos y el diferimiento de gastos militares asociados al conflicto con Irán, según informó el Departamento del Tesoro.

Durante los primeros seis meses del año fiscal 2026, el déficit acumulado totalizó USD 1,169 billones, una reducción del 11 % respecto al mismo período de 2025, favorecida por el crecimiento de los ingresos federales.

Los ingresos aduaneros en este lapso sumaron USD 166.500 millones, cifra sensiblemente superior a los USD 43.600 millones registrados en igual etapa del ejercicio anterior, gracias en gran medida a los aranceles aplicados durante la administración de Donald Trump. La recaudación mensual comenzó a descender en marzo tras un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que anuló los principales aranceles globales.

El saldo del mes de marzo muestra que los ingresos federales alcanzaron USD 385.000 millones, mientras que los gastos sumaron USD 549.000 millones, como precisó un funcionario del Tesoro citado por la agencia de noticias Reuters.

La dinámica fiscal de marzo responde principalmente a la expansión de las devoluciones tributarias y el aplazamiento de gastos militares. De acuerdo con datos oficiales, las devoluciones para personas físicas aumentaron 22 %, alcanzando USD 85.000 millones, mientras que las devoluciones a empresas se triplicaron, presentando un salto del 215% hasta llegar a USD 8.000 millones.

Este aumento está directamente relacionado con las nuevas exenciones fiscales aprobadas por la mayoría republicana en el Congreso, cubriendo deducciones ampliadas para horas extras, propinas, intereses de préstamos para automóviles fabricados en el país, impuestos estatales y locales elevados, así como deducciones inmediatas en investigación y gastos de capital.

Las nuevas exenciones también han incidido en la evolución del déficit. Según el Tesoro, este crecimiento de devoluciones podría ser compensado por el encarecimiento del combustible, impacto atribuido a la escalada bélica en el Golfo, conforme advirtieron economistas estadounidenses consultados por Reuters.

Los datos presupuestarios de marzo indican que los aumentos en gastos de defensa aún no reflejan por completo los costos de la guerra. En el primer mes del conflicto, los desembolsos para defensa y programas militares crecieron 3 % interanual, hasta alcanzar USD 65.000 millones.

Sin embargo, funcionarios del Tesoro anticiparon que los gastos sobre reposición de arsenales y otras partidas vinculadas a la guerra comenzarán a registrarse en los meses siguientes.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, declaró a Reuters que los costos acumulados asociados al conflicto con Irán podrían alcanzar USD 44.000 millones, sin detallar la fuente de la estimación.

Por su parte, miembros de la administración Trump valoraron en USD 11.300 millones el gasto militar en los primeros seis días de hostilidades, sugiriendo que el impacto presupuestario podría intensificarse a lo largo del año fiscal.

Ajuste en la recaudación aduanera tras el fallo del Tribunal Supremo

La recaudación aduanera de Estados Unidos sumó USD 166.500 millones en el semestre, favorecida por aranceles de la era Trump antes del fallo del Tribunal Supremo que anuló medidas clave (REUTERS/Ken Cedeno)

La recaudación por aranceles mostró una tendencia a la baja tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos del 20 de febrero, que invalidó las disposiciones más amplias de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. En marzo, los ingresos aduaneros fueron USD 22.200 millones, por debajo de los USD 26.600 millones de febrero y los cercanos a USD 30.000 millones observados al cierre de 2025.

Un funcionario del Tesoro explicó que la mayor porción de la recaudación de marzo corresponde a importaciones realizadas en febrero, anteriores a la suspensión de aranceles, y anticipó que la caída en los ingresos aduaneros se mantendrá en abril debido al desfase inherente al pago de derechos.

El mismo día de la suspensión de los principales aranceles, la administración Trump impuso un arancel provisional del 10 % a todas las importaciones. Otros gravámenes específicos continúan vigentes bajo normativas diferenciadas.

Evolución de ingresos y gastos federales

Las devoluciones fiscales a personas físicas crecieron 22 % y las destinadas a empresas se triplicaron, como consecuencia de nuevas exenciones aprobadas por la mayoría republicana en el Congreso (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)

Durante el primer semestre fiscal, los ingresos totales federales fueron USD 2,483 billones, lo que representa un incremento del 10 % respecto al mismo periodo del año anterior, según el Tesoro estadounidense. Por otra parte, los gastos ascendieron a USD 3,651 billones, con un aumento interanual del 2 %.

Ajustando los pagos extraordinarios derivados de calendarios administrativos, el déficit de marzo habría escalado a 250.000 millones, lo que implica un aumento de 4 % respecto a marzo de 2025.

El crecimiento simultáneo de ingresos y gastos federales responde a la combinación de la política de exenciones fiscales, la influencia del conflicto geopolítico y la volatilidad en la recaudación aduanera.

Perspectivas y desafíos para el cierre del año fiscal

El Departamento del Tesoro prevé que el impacto total del gasto militar y la merma en recaudación por aranceles se reflejarán en los próximos trimestres. Analistas citados por Reuters consideran que si persisten las hostilidades y se mantienen las políticas fiscales expansivas, el déficit podría superar las proyecciones iniciales.

El gobierno de Estados Unidos enfrenta el desafío de equilibrar el gasto en defensa y programas sociales con la necesidad de sostener la recaudación fiscal en un contexto internacional de volatilidad e incertidumbre.