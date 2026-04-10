Escándalo en Osceola, Arkansas: el jefe policial renuncia tras agredir a un hombre en silla de ruedas

El jefe de policía de Osceola, Robert Ephlin, renunció tras difundirse un video viral de un incidente con un hombre parapléjico en silla de ruedas (Facebook: The City of Osceola Arkansas)

El jefe de policía de Osceola, Robert Ephlin, presentó su renuncia apenas 13 días después de asumir el cargo, tras la difusión de un video viral en el que se lo observa abofeteando y aplicando una llave de sujeción a Danarius Williams, un hombre parapléjico en silla de ruedas, durante un operativo realizado en el complejo de apartamentos Hyatt, en Osceola, Arkansas.

El episodio, registrado por testigos y ampliamente compartido en redes sociales, generó una respuesta inmediata tanto de la comunidad local como de autoridades estatales, según informaron los canales locales WREG y Fox 13 Memphis.

Un portavoz del Departamento de Policía de Osceola precisó que la intervención se originó tras un reporte al 911 por una presunta amenaza con arma de fuego en el área, aunque no se hallaron pruebas que vincularan a Williams con el individuo denunciado.

La difusión del video generó una oleada de reacciones en la ciudad de Osceola, que tiene un historial de tensiones raciales y debates sobre el uso de la fuerza policial.

En declaraciones a la prensa, Williams informó que sufrió lesiones leves y debió recibir atención médica en un hospital. Sin embargo, resaltó que el impacto emocional del altercado fue considerablemente mayor para él y su familia. “Soy parapléjico, no siento nada desde el ombligo hacia abajo.

Pensé que podía haberme asfixiado”, relató Williams a Fox 13 Memphis, al describir los momentos en que Ephlin lo restringía físicamente.

El incidente ocurrió cuando oficiales acudieron al complejo tras recibir una llamada por amenazas contra la esposa e hijo de Williams, presuntamente realizadas por un individuo armado.

El registro audiovisual muestra a Ephlin emitiendo advertencias verbales a Williams, seguidas de un golpe y un forcejeo que desataron gritos de protesta entre los presentes. Williams reconoció que, durante la confrontación, dijo al entonces jefe de policía: “Quítame las manos de encima, saca tu dedo de mi cara”.

En una conferencia de prensa, el alcalde Joe Harris Jr. oficializó la dimisión de Ephlin el miércoles, reconociendo el profundo malestar social que provocaron las imágenes. “Me molestó mucho. Todos saben que estuvo mal, pero conozco a Bobby Ephlin y eso no es propio de él”, expresó Harris Jr. a los medios locales WREG y WMC.

El alcalde subrayó que Ephlin había realizado aportes durante su breve gestión, pero sostuvo que la ciudad debe enfocarse en mantener la confianza ciudadana y evitar que este incidente eclipse los avances recientes: “Somos una de las ciudades con mayor desarrollo económico del río Misisipi en este momento y seguiremos adelante, sin dar una mala apariencia”.

La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) se pronunció a través de un comunicado, reclamando una investigación independiente sobre el proceder policial y solicitando garantías para la protección de los derechos civiles de las personas con discapacidad en Arkansas.

“No puede haber tolerancia para el uso excesivo de la fuerza, especialmente contra quienes ya enfrentan vulnerabilidad física”, señaló el organismo.

El Departamento de Justicia de Arkansas anunció que recopilará testimonios y analizará el material audiovisual para determinar si corresponde iniciar una causa penal por abuso de autoridad. Según la oficina del Fiscal General del estado, en el último año se han registrado al menos 17 casos de denuncias contra fuerzas policiales locales por uso indebido de la fuerza, aunque solo en dos oportunidades se avanzó con imputaciones formales.

El contexto del operativo y los antecedentes en Osceola

La intervención policial se desencadenó tras un reporte al 911 por amenazas con arma de fuego, pero no se hallaron pruebas contra Danarius Williams (Captura de video)

El operativo policial que derivó en la renuncia de Ephlin se produjo en Osceola, una ciudad de poco más de 6.700 habitantes situada en la ribera del río Misisipi, donde las tensiones entre fuerzas de seguridad y la comunidad afroamericana han sido motivo de controversia en años recientes.

De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, más del 60% de la población local pertenece a minorías étnicas, y organizaciones civiles han denunciado un patrón de detenciones y procedimientos policiales desproporcionados.

El incidente se suma a una serie de episodios que han puesto bajo escrutinio la actuación policial en el estado de Arkansas. Según el portal de análisis jurídico Police Scorecard, Arkansas figura entre los diez estados con mayor cantidad de denuncias por uso excesivo de la fuerza per cápita en 2023.

Voceros de la organización de derechos civiles Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en el estado han exigido reformas estructurales y mayor transparencia en la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad.

Repercusiones y próximos pasos

El Departamento de Justicia de Arkansas investiga el caso y analiza si corresponde iniciar acciones penales por abuso de autoridad policial (Facebook: The City of Osceola Arkansas)

La rápida renuncia de Robert Ephlin fue vista como un intento de contener el impacto institucional y evitar que el caso se convierta en un nuevo foco de protestas locales. El presidente del Concejo Municipal de Osceola, Michael Turner, manifestó que el municipio colaborará con las investigaciones estatales y federales que continúan en curso. “La confianza en la policía es fundamental para la convivencia. Nuestra prioridad es restablecer el diálogo con la comunidad”, sostuvo Turner en rueda de prensa.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos de personas con discapacidad han solicitado que se revisen los protocolos de actuación policial en situaciones que involucren a ciudadanos con movilidad reducida.

La Comisión de Derechos Humanos de Arkansas informó que desde 2021 ha recibido más de 30 denuncias vinculadas a intervenciones policiales con personas con discapacidad, lo que motivó la elaboración de nuevas directrices para la formación de agentes.

Mientras la administración local evalúa la designación de un nuevo jefe de policía interino, la ciudad de Osceola permanece bajo atención nacional, a la espera de los resultados de las investigaciones y de posibles medidas disciplinarias adicionales.

El caso ha reavivado el debate sobre el uso proporcional de la fuerza por parte de la policía y la necesidad de políticas públicas que garanticen la protección de los derechos civiles, especialmente entre los sectores más vulnerables.