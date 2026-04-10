Barron Trump irrumpe en el mercado de bebidas con una yerba mate tropical y apuesta a conquistar al público joven

Barron Trump debuta como empresario con Sollos Yerba Mate y apuesta por bebidas saludables alternativas al café

Sollos Yerba Mate, la nueva empresa de bebidas fundada por Barron Trump, hijo menor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su primer producto, una bebida con sabor a yerba, ananá y coco, estará disponible a partir de mayo de 2026. El lanzamiento tendrá lugar en Palm Beach, Florida, donde la compañía tiene su sede.

Barron Trump, de 20 años, figura como uno de los cinco socios directores de Sollos Yerba Mate Inc., junto a Spencer Bernstein, Rudolfo Castello, Stephen Hall y Valentino Gómez. De acuerdo con registros comerciales presentados en Florida y Delaware en enero de este año, difundidos por The Times, la compañía busca posicionarse en un segmento dominado por las bebidas funcionales a base de yerba mate.

Según la empresa, el producto inicial será una bebida de yerba mate con sabor a ananá y coco, pensada para quienes suelen utilizar este tipo de infusión como alternativa al café. La marca informó en Linkedin sobre el lanzamiento y compartió un video promocional en el que se observa un paquete de 12 latas, flotando sobre una tabla de surf en el agua.

El desarrollo de la empresa y la estrategia de producto

De acuerdo con la compañía, el equipo dedicó todos sus recursos a perfeccionar una única receta antes del debut comercial. Un representante de Sollos Yerba Mate explicó a Newsweek: “No nos propusimos crear una gama de sabores; nos propusimos crear la bebida perfecta”. El vocero agregó que, a diferencia de otras marcas que presentan varios productos al comienzo, Sollos apostó a una sola fórmula.

Sollos Yerba Mate lanza su primera bebida con sabor a yerba, ananá y coco, orientada al consumidor joven y activo (Composición fotográfica)

Los registros publicados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos indican que la firma reunió un millón de dólares en financiamiento privado. Según información difunfida con The Independent, Los cinco socios iniciales, incluidos Barron Trump y Spencer Bernstein, figuran en la documentación legal junto a la dirección de la sede, ubicada en un local de 4.500 pies cuadrados (418 metros cuadrados) en Palm Beach, a cerca de 1,6 kilómetros de la residencia presidencial Mar-a-Lago.

Según la empresa a través de sus publicaciones en redes sociales, la bebida busca atraer a consumidores jóvenes interesados en alternativas naturales y funcionales a las bebidas energéticas tradicionales. Sollos describe su propuesta como una “marca de bebidas que representa un estilo de vida, basada en la yerba mate y en ingredientes naturales y funcionales”.

Quiénes integran la sociedad y su relación con otras figuras

Barron Trump se desempeña como director de la empresa. Además de Bernstein, Castello, Hall y Gómez, los registros muestran las conexiones personales entre algunos de los socios: varios de ellos asistieron a la Oxbridge Academy, el instituto privado de Florida donde estudió Barron.

La nueva empresa de Barron Trump tiene sede en Palm Beach, cerca de Mar-a-Lago, y se enfoca en ingredientes naturales y funcionales (Composición fotográfica)

De acuerdo con la investigación de Newsweek, la sede de Sollos se encuentra en una residencia propiedad de Jay Weitzman. El empresario aclaró públicamente a Newsweek: “No tengo participación ni vínculo alguno con Sollos. La empresa está registrada en mi domicilio porque mi nieto, Spencer Bernstein, reside conmigo”.

Sollos difundió que, por el momento, ninguno de los socios planea ampliar la línea de productos, y que la prioridad será fortalecer la presencia de este primer sabor en el mercado.

Perfil académico y antecedentes personales

De acuerdo con The Times, Barron Trump, quien está cursando el segundo año en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, trasladó su lugar de estudios desde Manhattan al campus de Washington DC en el otoño anterior.

La trayectoria educativa de Barron incluye su paso por la Oxbridge Academy. Varias fuentes subrayan que su madre, Melania Trump, priorizó mantenerlo alejado de la exposición pública durante la primera presidencia de Donald Trump. Ahora, el joven empresario busca consolidar su presencia laboral con esta iniciativa.

Repercusiones, antecedentes y vínculos con la familia Trump

La entrada de Barron Trump al sector de bebidas generó atención en medios estadounidenses, debido a su parentesco y por tratarse de su incursión en una actividad distinta al negocio inmobiliario, área sobre la cual había mostrado interés previamente. Según declaraciones recogidas por el Daily Mail, personas cercanas señalaron: “Barron busca dejar su huella y ve potencial en el desarrollo de emprendimientos enfocados al consumidor joven”.

El lanzamiento de Sollos Yerba Mate representa la primera iniciativa empresarial de Barron. La marca subrayó que la receta utiliza yerba mate y que el enfoque del producto estará en ingredientes naturales. La presencia de la compañía en una localidad próxima a Mar-a-Lago también generó especulaciones sobre posibles apoyos o influencias, aunque los involucrados descartaron cualquier vínculo comercial con el entorno presidencial fuera de los lazos familiares o de amistad directa entre los socios.

La empresa anticipó que publicará más información sobre la comercialización y distribución del producto en las próximas semanas. El primer lote de Sollos Yerba Mate, con sabor a yerba, ananá y coco, será la apuesta inicial para ingresar al mercado estadounidense a partir de mayo de 2026, con el objetivo de competir frente a marcas ya presentes en cadenas como Whole Foods y CVS.