Estados Unidos

Modernización en el metro: MTA activa nuevos ascensores y escaleras mecánicas en 11 líneas

Las mejoras implementadas benefician a más de un millón de pasajeros diarios, quienes disponen ahora de instalaciones renovadas que permiten un acceso más ágil y seguro en las estaciones intervenidas por el plan de modernización

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La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) anunció hoy que los pasajeros con cochecitos de bebé, bolsos y problemas de movilidad ahora tienen mejor acceso en 11 líneas que abarcan dos distritos, gracias a la puesta en servicio de ascensores y escaleras mecánicas modernizadas. Foto: MTA
La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) anunció hoy que los pasajeros con cochecitos de bebé, bolsos y problemas de movilidad ahora tienen mejor acceso en 11 líneas que abarcan dos distritos, gracias a la puesta en servicio de ascensores y escaleras mecánicas modernizadas. Foto: MTA

La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA), agencia estatal encargada de la red de transporte público de Nueva York, inició la modernización de elevadores y escaleras automáticas en once estaciones del metro de Nueva York para mejorar la experiencia de viaje y facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.

Según un comunicado oficial publicado en el sitio web de la MTA, la modernización incluyó la renovación y puesta en servicio de elevadores y escaleras automáticas en once estaciones del sistema, dotando a los usuarios de tecnología actualizada, lo que aumentó la accesibilidad y la fiabilidad en el transporte público. Estas mejoras forman parte de un esfuerzo por garantizar infraestructuras más inclusivas y eficientes en la ciudad.

Modernización de elevadores y escaleras automáticas

La MTA detalló que las once estaciones intervenidas se integran en un plan de actualización tecnológica e infraestructura. La renovación consistió en reemplazar equipos antiguos y sumar tecnología de última generación para optimizar el desplazamiento vertical de los pasajeros y reducir incidencias técnicas.

La incorporación de nuevos equipos representa un avance en accesibilidad e inclusión para el sistema de metro. Foto: MTA.
La incorporación de nuevos equipos representa un avance en accesibilidad e inclusión para el sistema de metro. Foto: MTA.

Los nuevos elevadores y escaleras automáticas permitirán a los usuarios acceder con mayor rapidez y seguridad a los andenes. Estas acciones están enmarcadas en la agenda continuada de la MTA para mejorar la calidad y confiabilidad de sus servicios.

Avances en accesibilidad y beneficios para los usuarios del metro

La incorporación de nuevos equipos representa un avance en accesibilidad e inclusión para el sistema de metro. La MTA explicó que estas instalaciones benefician de manera directa a pasajeros con discapacidad, adultos mayores y personas con cochecitos o equipaje. En el comunicado se resalta que más de un millón de personas utilizan diariamente las estaciones beneficiadas.

La autoridad indicó que este tipo de proyectos sostiene el compromiso institucional de transformar el metro en un espacio accesible. Estas políticas buscan alinearse con iniciativas internacionales orientadas a reducir barreras en el transporte público de grandes urbes.

Declaraciones oficiales y planes futuros de la Autoridad Metropolitana del Transporte

Los responsables de la MTA anticiparon que la modernización continuará en próximas fases, contemplando nuevas intervenciones en otras estaciones y líneas. Según el comunicado oficial, “la entidad seguirá supervisando el funcionamiento de los equipos modernizados” y reforzará el monitoreo preventivo para garantizar el servicio.

En los meses venideros se evaluará el impacto de las mejoras con el fin de definir las próximas etapas del programa. La renovación de elevadores y escaleras automáticas en el metro refuerza el compromiso de la MTA por una movilidad más cómoda y funcional para quienes utilizan el transporte público en Nueva York.

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