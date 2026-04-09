Estados Unidos

La OTAN alertó sobre la amenaza de Rusia y China en Groenlandia y pidió fortalecer la defensa de la alianza en el Ártico

El secretario general, Mark Rutte, insistió en que el bloque debe coordinarse con Canadá, Dinamarca y Estados Unidos para responder a cualquier cambio en el estatus de la isla

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El jefe de la OTAN, Mark Rutte, durante una intervención en Washington marcada por la tensión estratégica en el Ártico (REUTERS/Kevin Lamarque)
El jefe de la OTAN, Mark Rutte, durante una intervención en Washington marcada por la tensión estratégica en el Ártico (REUTERS/Kevin Lamarque)

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió este jueves en Washington sobre el riesgo de una mayor injerencia de Rusia y China en Groenlandia y el Ártico, y planteó que la Alianza Atlántica debe reforzar su presencia para contrarrestar esa expansión.

Comparto la preocupación sobre el peligro de que los rusos y los chinos profundicen su implicación en el Ártico”, sostuvo Rutte tras una reunión privada con el presidente estadounidense, Donald Trump, y añadió que el bloque debe “defenderse” y actuar en esa región estratégica.

Durante su encuentro en la Casa Blanca, Rutte confirmó que Trump transmitió su inquietud por el futuro de Groenlandia y la posibilidad de que potencias rivales aprovechen cualquier cambio en el estatus de la isla para avanzar en sus propios intereses.

En Davos acordamos que la OTAN debe desempeñar un papel concreto en el Ártico”, detalló Rutte, en referencia a los acuerdos alcanzados con el mandatario estadounidense en el Foro Económico Mundial de enero.

El jefe de la OTAN explicó que actualmente existen canales de diálogo bilaterales y multilaterales entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos centrados en dos temas principales: las implicancias de un eventual cambio constitucional en la isla —que depende políticamente de la corona danesa— y los mecanismos para impedir que Rusia y China accedan a su economía o su infraestructura.

Rutte interviene en Washington tras advertir sobre el riesgo de una mayor presencia de China y Rusia en Groenlandia (REUTERS/Kevin Lamarque)
Rutte interviene en Washington tras advertir sobre el riesgo de una mayor presencia de China y Rusia en Groenlandia (REUTERS/Kevin Lamarque)

¿Qué sucedería si Groenlandia modificara su estatus constitucional dentro del Reino de Dinamarca? ¿Seguirían siendo válidos los acuerdos vigentes en tal escenario? Creo que es una pregunta legítima y que puede ser respondida”, planteó Rutte.

La inquietud por el futuro de Groenlandia se intensificó tras las declaraciones de Trump, quien en reiteradas ocasiones ha señalado a la isla como un “gran pedazo de hielo mal gestionado” y ha sugerido que Estados Unidos podría emplear la fuerza para hacerse con su control en caso de conflicto estratégico.

El presidente estadounidense también ha vinculado su descontento con la OTAN a la falta de respaldo de los aliados en temas como Irán y el Ártico, afirmando que su frustración “comenzó con Groenlandia”.

Rutte afirmó que Trump se mostró “claramente decepcionado” por el apoyo brindado por la Alianza Atlántica en escenarios recientes, aunque subrayó que el presidente también fue “receptivo” al diálogo y que la conversación fue “franca y abierta”.

El mandatario republicano ha amenazado públicamente con retirar a Estados Unidos de la OTAN, aunque hasta ahora ha optado por presionar mediante anuncios de posibles relocalizaciones de tropas y críticas directas a líderes europeos.

La preocupación estratégica por Groenlandia y el Ártico se produce en un contexto de creciente competencia global por recursos, vías de navegación y posicionamiento militar en regiones polares.

Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington (AP foto/Alex Brandon/Archivo)
Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington (AP foto/Alex Brandon/Archivo)

En los últimos años, Rusia ha incrementado su presencia militar y sus maniobras en el Ártico, mientras que China ha invertido en proyectos de infraestructura y busca ser reconocida como “potencia cercana al Ártico”.

Rutte subrayó que la OTAN inició una operación para reforzar la seguridad en el Ártico, coordinada con Canadá y Estados Unidos y respaldada por acuerdos multilaterales.

El secretario general detalló que la atención de la alianza está puesta en evitar que actores externos aprovechen eventuales cambios en el estatus constitucional de Groenlandia para modificar equilibrios geoestratégicos en la región.

El trasfondo de la discusión es la disputa creciente sobre el control de Groenlandia y el papel de la OTAN en el Ártico, en medio de tensiones entre Washington y sus aliados por la falta de apoyo en otros frentes, como la guerra en Irán.

Trump ha insistido en la necesidad de una acción más decidida de la Alianza Atlántica para proteger los intereses occidentales en zonas críticas y ha cuestionado a socios europeos por limitar el acceso de fuerzas estadounidenses a bases estratégicas.

El debate sobre Groenlandia y el Ártico se suma así a la agenda de seguridad transatlántica, con la OTAN intentando adaptarse a un escenario de amenazas múltiples y cambios en el equilibrio global de poder.

(Con información de EFE y AFP)

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