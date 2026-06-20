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Rusia anunció avances en Donetsk: ocupó la localidad de Yurkovka

En los combates por el control de la zona, las fuerzas rusas causaron bajas y pérdidas materiales a varias unidades ucranianas

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Los soldados rusos protagonizan una nueva fase ofensiva en el este de Ucrania, centrando sus esfuerzos en bastiones estratégicos (AP)
Los soldados rusos protagonizan una nueva fase ofensiva en el este de Ucrania, centrando sus esfuerzos en bastiones estratégicos (AP)

Las autoridades rusas confirmaron la ocupación de la localidad de Yurkovka, un pueblo situado a 10 kilómetros de los bastiones ucranianos de Sloviansk y Kramatorsk, en la disputada provincia de Donetsk.

El comunicado militar ruso resaltó que, en el mismo sector, las fuerzas propias lograron avances durante la semana al tomar bajo control otros dos puntos fortificados en la provincia de Donetsk.

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Al mismo tiempo, en Kostiantínivka, a 30 kilómetros de Kramatorsk, el ejército ruso se adjudicó ayer la ocupación de 98 edificios, lo que reforzó el cerco sobre una de las plazas fuertes del ejército ucraniano.

A lo largo de los combates por estos territorios, las unidades rusas infligieron bajas y daños a distintas brigadas ucranianas, incluidas cinco mecanizadas, una motorizada, una aeromóvil, otra de artillería y una de asalto de montaña. Según el parte de Defensa, las fuerzas rusas también destruyeron varias baterías de drones ucranianos utilizados para reconocimiento y ataque.

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El Ministerio de Defensa ruso agregó que los soldados del Grupo Sur recibieron la felicitación del ministro Andréi Beloúsov por la toma de Rai-Oleksandrivka, una localidad situada a 17 kilómetros al este de Sloviansk, lo que incrementó la presión sobre los bastiones ucranianos en la región.

El avance ruso en Donetsk se inscribió en una serie de ofensivas lanzadas a lo largo del este ucraniano, donde Moscú busca consolidar los territorios que anexionó formalmente en septiembre de 2022: Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

Las fuerzas rusas intensificaron su presencia en varias localidades de Donetsk, incrementando la presión sobre posiciones ucranianas (AP)
Las fuerzas rusas intensificaron su presencia en varias localidades de Donetsk, incrementando la presión sobre posiciones ucranianas (AP)

El Gobierno ruso sostuvo que estos movimientos formaron parte de una estrategia para controlar el Donbás, región que desde 2014 se encuentra en disputa entre separatistas prorrusos y fuerzas gubernamentales ucranianas.

Durante la última jornada, se registraron además enfrentamientos en otros puntos de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso informó sobre el uso de drones en ataques contra infraestructuras portuarias ucranianas y embarcaciones comerciales en el mar Negro.

En uno de estos ataques, un miembro de la tripulación de un barco con bandera panameña murió y otro resultó herido. Se reportó un segundo ataque contra un buque de bandera de San Cristóbal y Nieves, con saldo de dos tripulantes heridos de forma leve. El ministro de Desarrollo de Ucrania, Oleksí Kuleba, calificó estos hechos como una agresión contra la libertad de navegación y la seguridad alimentaria global.

La Fuerza Aérea ucraniana indicó que entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, las defensas derribaron 79 de los 90 drones rusos lanzados contra diferentes regiones del país. Un bombardeo ruso provocó la muerte de una niña de ocho años en Pavlograd, en la región de Dnipropetrovsk.

Al mismo tiempo, las autoridades rusas denunciaron ataques ucranianos con drones en la región de Zaporiyia, donde la planta nuclear más grande de Europa resultó afectada. Catorce drones impactaron en la estación de transporte y en zonas de reparación del complejo, sin dejar víctimas fatales. Rusia mantiene el control de la planta desde 2022 y anunció su integración a la red energética nacional.

Rusia mantiene el control de la planta nuclear de Zaporiyia desde 2022 y planea integrarla a su red energética nacional (Europa Press)
Rusia mantiene el control de la planta nuclear de Zaporiyia desde 2022 y planea integrarla a su red energética nacional (Europa Press)

En la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, las autoridades reportaron más de 100 ataques con drones durante las últimas 24 horas, con saldo de un civil muerto. El Ministerio de Defensa ruso informó el derribo de 133 drones ucranianos en varias regiones, incluidas Briansk, Kaluga, Kursk, Vorónezh, Oriol, Smolensk, Tula, Rostov, Riazán y Moscú, además de interceptar aparatos sobre Crimea y el mar Negro. Como medida preventiva, las autoridades locales activaron alertas en las ciudades costeras de Anapa y Tuapsé, destinos turísticos del sur de Rusia.

(Con información de EFE y Europa Press)

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