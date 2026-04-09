El estado de Texas cae al puesto 17 como destino de mudanza en Estados Unidos

El informe de MoveBuddha confirma que Texas dejó de ser el principal destino para mudanzas dentro de Estados Unidos en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llegó el momento que muchos residentes de Texas esperaban: el estado dejó de ser el principal destino de mudanzas en Estados Unidos, según un informe reciente que ilustra un cambio notable en las tendencias migratorias internas. Tras años de crecimiento acelerado y una afluencia constante de nuevos habitantes, Texas perdió el primer puesto en las preferencias de quienes deciden mudarse dentro del país, cediendo su lugar a una gama diversa de estados distribuidos entre el oeste, noreste y sur del territorio nacional.

Este giro tiene consecuencias tanto para quienes han sentido la presión del aumento de población en Texas como para quienes buscan nuevas oportunidades en otras latitudes. El informe reciente de abril de 2026, publicado por MoveBuddha, analizó datos de búsqueda vinculados a mudanzas y detectó un cambio significativo: Texas ya no figura entre los 10 estados más populares para mudarse en lo que va del año. Esta transformación representa un alivio para muchos nativos que experimentaron de primera mano el impacto de la llegada masiva de nuevos habitantes en los últimos años, fenómeno que alteró la dinámica social y económica en buena parte del estado.

El estudio detalla que la reubicación interna en Estados Unidos ha experimentado fluctuaciones notables tras el auge migratorio de la pandemia y los cambios en el mercado laboral. La pérdida del liderazgo de Texas en este rubro es uno de los signos más evidentes de ese reacomodamiento. Aunque el estado mantuvo durante varios años una proporción alta de llegadas frente a salidas, el ritmo se desaceleró, desplazando a Texas hacia una posición más intermedia en el mapa de la movilidad nacional.

Idaho como el nuevo estado líder en mudanzas durante 2026

Idaho lidera el ranking de estados más populares para mudarse en 2026, superando a Texas y otros destinos tradicionales

La sorpresa de este año la dio Idaho, que se consagró como el nuevo líder en mudanzas dentro de Estados Unidos durante la primera parte de 2026. El estado de Gem, históricamente conocido por su paisaje natural y su baja densidad de población, registró la mayor proporción de nuevos residentes desde 2020. El informe de MoveBuddha posiciona a Idaho en el primer lugar del ranking nacional, superando ampliamente a otras regiones que tradicionalmente ocupaban el podio.

Este dato refleja el atractivo renovado de Idaho para quienes buscan entornos menos saturados y con mayor calidad de vida. En la primera mitad de 2026, la balanza migratoria favoreció de forma clara al estado, que vio llegar a más personas que en cualquier otro momento de los últimos seis años. Esta tendencia convierte a Idaho en el epicentro actual de la movilidad interna, desplazando a estados como Texas, que hasta hace poco acaparaban la atención de los nuevos residentes.

Un aspecto clave del auge de Idaho es su capacidad para absorber una oleada de migrantes sin experimentar los problemas de saturación de servicios o encarecimiento inmediato de la vivienda que afectaron a otros destinos populares en el pasado reciente. La proporción de nuevos habitantes en relación con los que se marchan se disparó, confirmando que la migración interna en Estados Unidos está lejos de estabilizarse y responde a factores cambiantes año tras año.

Otros estados destacados en el Top 10 de destinos para mudarse

Carolina del Sur, Alaska, Montana y Carolina del Norte destacan entre los cinco principales estados para mudanzas este año

El informe de MoveBuddha no solo destaca el ascenso de Idaho, sino que revela una lista ecléctica de estados que completan el Top 10 de destinos de mudanza en 2026. En segundo lugar, aparece Carolina del Sur, seguida por Alaska en el tercer puesto y Montana en el cuarto. Carolina del Norte se ubicó en la quinta posición, mientras que Maine logró el sexto lugar.

En el séptimo puesto, se produjo un empate entre Florida y Tennessee. Por su parte, Alabama se situó en la novena posición y Arkansas cerró el Top 10. Este grupo refleja una dispersión geográfica y una diversidad de motivos detrás de las migraciones, desde climas más benignos hasta oportunidades laborales y menor densidad de población.

La variedad de estados que encabezan la lista sugiere que las preferencias de los estadounidenses al mudarse han cambiado. Ya no se concentran únicamente en polos tradicionalmente atractivos como Texas o California, sino que exploran alternativas que ofrecen ventajas particulares como espacios abiertos, costos de vida más bajos o una mayor sensación de comunidad.

Descenso de Texas en el ranking y cifras específicas de migración

La proporción de llegadas a Texas disminuyó de 1,68 en 2021 a 1,22 en 2026, reflejando una menor presión migratoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de años de figurar entre los líderes, Texas descendió hasta el puesto número 17 en el análisis de MoveBuddha. La proporción de llegada respecto a salida es uno de los indicadores que mejor resumen este cambio: en 2026, Texas registró 1,22 personas que llegan por cada una que se marcha, una cifra notablemente menor al pico alcanzado en 2021, cuando la proporción era de 1,68.

Este descenso evidencia el enfriamiento del fenómeno migratorio que impulsó el crecimiento del estado durante la última década. Si bien Texas continúa atrayendo a nuevos habitantes, la velocidad y el volumen de las mudanzas se han reducido, lo que se traduce en una dinámica más equilibrada y menos presionada por la demanda habitacional y de servicios.

Ciudades de Texas que mantienen atractivo para nuevos residentes y contraste interno en el estado

A pesar de la caída de Texas en el ranking estatal, algunas ciudades dentro del estado siguen figurando entre las favoritas para quienes buscan mudarse. Entre ellas destaca Frisco, que ocupó el puesto número 14 entre las ciudades con mayor volumen de llegadas en el país durante 2026. El atractivo de Frisco se mantiene, incluso ante la reducción general del flujo migratorio hacia Texas.

En contraste, Arlington se posicionó como un destino popular para quienes buscan mudarse, con una proporción significativa de llegadas frente a salidas: por cada 100 personas que abandonaron la ciudad, 61 nuevas llegaron. Este contraste ilustra la diversidad interna de Texas, donde algunas áreas continúan creciendo y otras experimentan una desaceleración o incluso una pérdida neta de población.