Miami-Dade ofrece apoyo económico de hasta USD 5.000 a pequeños negocios: quiénes califican y cómo pedirlo

Miami-Dade ofrece apoyo económico a pequeños negocios con fines de lucro en los distritos 5 y 6 para cubrir gastos operativos (City of Hialeah)

Los dueños de pequeñas empresas con fines de lucro en Miami-Dade que operan en los distritos cinco y seis pueden pedir apoyo económico del condado para gastos como compra de equipos, reposición de inventario, seguros, publicidad, renovaciones o alquiler, según el diario Miami Herald.

Al presentar el programa, la comisionada Natalie Milian Orbis sostuvo: “Las pequeñas empresas son la columna vertebral de nuestra economía local y desempeñan un papel fundamental en la creación de empleo, la prestación de servicios y el fortalecimiento de nuestros barrios”.

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El beneficio está dirigido a negocios con más de un año de antigüedad, incluidos los que funcionan desde casa, siempre que cumplan con los criterios establecidos por el condado, y excluye a las cadenas nacionales.

En el condado hay más de 83.000 pequeñas empresas con menos de 50 empleados, en un contexto que el propio programa vinculó con factores como la inflación, la variación del precio del combustible y la necesidad de adaptarse a exigencias de la inteligencia artificial.

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La iniciativa establece montos máximos distintos según el distrito y fija fechas y sedes para el retiro y la entrega de los formularios. El esquema también define qué usos están permitidos para el dinero y cuáles quedan expresamente fuera del alcance del apoyo, con el objetivo de orientar los fondos a gastos operativos.

Cómo funciona la ayuda en el Distrito 6

El programa de Miami-Dade permite pedir hasta USD 5.000 en el Distrito 6 y hasta USD 1.500 en el Distrito 5 (Freepik)

En el Distrito 6, que incluye Coral Gables, Hialeah, Miami, Virginia Gardens, West Miami y Miami Springs, la ayuda puede llegar hasta USD 5.000.

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Los formularios se pueden retirar hasta el 29 de junio en la oficina del distrito, en 1.000 SW 57th Ave., Suite 201; también se puede pedir información por teléfono al 305-267-6377 o por correo electrónico a district6@miamidade.gov.

Las solicitudes deben entregarse en esa misma oficina entre el 6 y el 9 de julio. El programa mencionó asistencia para empresas en Coral Gables, Hialeah y Miami Springs, donde en Westward Drive se concentran varios comercios pequeños.

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El proceso del distrito incluye, por lo tanto, un punto centralizado para consultas, retiro de formularios y entrega de solicitudes, lo que obliga a los interesados a respetar el cronograma y la sede definidos por la administración local.

Qué ofrece el programa en el Distrito 5

En el Distrito 5, las solicitudes del Programa de Apoyo a Pequeñas Empresas se pueden descargar en línea y presentar hasta el 10 de julio en sedes de Miami y Miami Beach (REUTERS/Marco Bello)

El Distrito 5 abarca South Beach, Fisher Island, Brickell, el centro de Miami, Little Havana, Silver Bluff y Shenandoah. Allí, el Programa de Apoyo a Pequeñas Empresas ofrece un monto máximo de USD 1.500 y permite descargar las solicitudes en línea.

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La fecha límite para presentarlas es el 10 de julio, de 9:00 a 17:00, en la oficina del distrito en Miami (2100 Coral Way, Suite 400) y en Miami Beach (1700 Convention Center Dr., primer piso), de lunes a miércoles de 9:00 a 12:00.

La modalidad contempla así más de un punto de recepción, con horarios diferenciados según la sede, para quienes elijan completar el trámite de manera presencial.

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En ese distrito, la comisionada Vicki Lopez dijo: “He experimentado de primera mano las largas jornadas, los sacrificios y los desafíos que implica dirigir una pequeña empresa, especialmente en un momento en que el aumento de los costos y las preocupaciones sobre la asequibilidad siguen afectando a nuestra comunidad”.

Las fechas clave y las sesiones informativas

El condado también programó sesiones informativas sobre el programa y sus requisitos: el 29 de junio a las 17:30 en la Biblioteca Regional de Miami Beach (227 22nd Street) y el 30 de junio a las 17:30 en el Centro Comunitario Camacol Tower (1401 W. Flagler St.).

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Además del cronograma de retiro y entrega de formularios, el programa establece un marco de gastos elegibles y restricciones.

Los fondos pueden destinarse a compra de equipamiento, reemplazo de inventario, seguros, publicidad, renovaciones y alquiler, pero no a depósitos o pagos atrasados de alquiler, nóminas, deudas, impuestos sobre la propiedad ni licencias municipales o del condado.

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El recorte de usos busca delimitar el destino del dinero a costos operativos definidos, al tiempo que excluye obligaciones como deudas, impuestos o licencias. Esa lista de permitidos y prohibidos funciona como criterio para orientar a los solicitantes al momento de planificar en qué aplicarán el apoyo.

El condado publicó comunicados con detalles operativos del programa en los distritos cinco y seis. En esa documentación se precisó el cronograma de disponibilidad de solicitudes y la entrega de formularios, y se reiteró el alcance general del apoyo, con montos máximos diferentes según el distrito.