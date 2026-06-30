Arkansas prohibirá el uso del programa de ayuda alimentaria SNAP para comprar dulces y refrescos

La gobernadora Sarah Huckabee Sanders sostuvo que la restricción de SNAP busca enfrentar la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas (REUTERS/Brian Snyder).

Arkansas comenzará el 1 de julio a prohibir que los beneficiarios de SNAP usen la ayuda alimentaria para comprar golosinas y gaseosas, aunque una jueza federal anuló la semana pasada autorizaciones similares en otros cinco estados porque consideró que violaban la ley federal, informó Associated Press.

La gobernadora Sarah Huckabee Sanders anunció que la restricción seguirá adelante en Arkansas y la vinculó con la necesidad de combatir lo que definió como una “epidemia de enfermedades crónicas” en Estados Unidos, entre ellas la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas.

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En un comunicado de prensa, la oficina de la funcionaria citó una investigación de la Universidad de Stanford que concluyó que restringir la compra de bebidas azucaradas con cupones de alimentos podría reducir las tasas de obesidad y de diabetes tipo 2. No obstante, según Associated Press, otras investigaciones ofrecen resultados mixtos sobre si limitar las compras con SNAP mejora la calidad de la dieta y la salud.

La mandataria explicó: “Nuestro estado ha estado aprobando compras con cupones de alimentos para refrescos y dulces, mientras que en otra planta, el programa Medicaid está pagando para tratar las enfermedades crónicas que esos productos pueden ayudar a crear”.

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Un fallo federal anuló medidas similares en cinco estados, pero Arkansas mantuvo la restricción

A principios de 2026, el Departamento de Agricultura aprobó exenciones en 23 estados, entre ellos Arkansas, para restringir compras de productos como gaseosas y golosinas. El secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr. y la secretaria de Agricultura Brooke Rollins impulsaron estas prohibiciones como parte de la campaña “Make America Healthy Again” (Hagamos que Estados Unidos vuelva a estar sano).

Posteriormente, una jueza federal de Washington resolvió que el Departamento de Agricultura no puede impedir que beneficiarios del programa SNAP en Colorado, Iowa, Nebraska, Tennessee y Virginia Occidental compren refrescos y dulces con esa ayuda, dado que la ley no autoriza a la agencia a redefinir qué alimentos están permitidos dentro del plan federal, reportó CBS News.

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La jueza Amy Berman Jackson resolvió que el Departamento de Agricultura no puede redefinir qué alimentos están permitidos en SNAP (REUTERS/Rebecca Noble).

La jueza de distrito Amy Berman Jackson falló a favor de cinco demandantes que en marzo habían denunciado que la medida afectaría su acceso a los alimentos. La demanda sostiene que ellos o sus familiares necesitan algunos de los productos alcanzados por la prohibición para controlar problemas de salud como la diabetes y las alergias o para obtener la energía necesaria en su vida diaria, indicó CBS News.

La magistrada, citada por Reuters, escribió: “Los acusados ​​federales y los estados pueden tener un deseo genuino de mejorar la salud de los hogares que reciben SNAP al fomentar opciones saludables en las tiendas y pueden tomar medidas legales para lograr esos objetivos. Pero lo que no pueden hacer es violar la ley y sus propias regulaciones en el proceso”.

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En otro fragmento del fallo, Jackson afirmó: “El Congreso definió qué se considera ‘alimento’ y no autorizó a la agencia a enmendar o eximir de la definición que promulgó. Tampoco autorizó a la agencia a excluir por completo ciertos tipos de alimentos del programa SNAP”.

La demanda contra las restricciones de SNAP sostuvo que algunos beneficiarios necesitan productos alcanzados por la prohibición para tratar diabetes, alergias o cubrir necesidades diarias (REUTERS/Brian Snyder).

Comercios y supermercados, ante el desafío de implementar el cambio en SNAP

La aplicación de la nueva restricción recaerá sobre los comercios. Steve Goode, director ejecutivo de la Arkansas Grocers and Retail Merchants Association, dijo en Associated Press que “no se atrevería a adivinar” sobre cuán preparados están los negocios del estado para implementar esta semana el cambio en los beneficios.

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Goode señaló que las reglas de SNAP en el comercio minorista “han sido las mismas durante años” y que esta modificación será “un gran cambio”. Sin embargo, añadió que algunos asociados con tiendas en otros estados ya aplicaron sistemas semejantes y que “los resultados han sido satisfactorios”.

A diferencia de otros estados, Arkansas contrató a un proveedor externo para elaborar una lista de productos prohibidos que los comercios puedan consultar. A su vez, creó una aplicación para que los beneficiarios de SNAP verifiquen qué productos pueden comprar y cuáles no, detalló Associated Press.

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