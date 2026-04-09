Cambios en la venta de entradas de la FIFA: cómo afectarán las nuevas categorías y precios a quienes buscan vivir el Mundial

La FIFA lanza nuevas categorías de boletos premium para la Copa Mundial 2026 con precios que duplican los de la categoría más alta anterior (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

La creación de una nueva categoría de boletos para la Copa Mundial 2026 ha provocado una ola de descontento entre miles de aficionados que ya habían adquirido entradas de las categorías más altas.

En los últimos días, la FIFA comenzó a vender asientos en filas delanteras de las zonas más codiciadas a precios que, en muchos casos, duplican el valor de los boletos de la categoría previamente considerada la más exclusiva.

La FIFA introdujo nuevas categorías de entradas, denominadas Front Category 1 y Front Category 2, que ofrecen ubicaciones en las primeras filas de los estadios a precios significativamente más altos.

Esta decisión dejó fuera de esas ubicaciones a quienes ya habían comprado boletos de Categoría 1, generando desconfianza y frustración entre los aficionados afectados, quienes consideran que la asignación fue opaca y no se correspondió con las expectativas originales.

Durante el otoño e invierno pasados, la FIFA comercializó millones de entradas clasificadas en cuatro categorías, con la Categoría 1 como la de mayor valor.

Una composición editorial muestra boletos de la Copa Mundial 2026, destacando un boleto "Front Category 1" de alto valor en primer plano, mientras aficionados decepcionados revisan sus asientos en móviles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los mapas de colores presentados durante la compra, se entendía que estos boletos ofrecerían acceso a cualquier asiento en las secciones más bajas y centrales de los estadios.

Los compradores, que pagaron sumas desde cientos hasta miles de USD, esperaban recibir ubicaciones privilegiadas.

La asignación de asientos realizada la semana pasada reveló que muchos boletos de Categoría 1 correspondían en realidad a ubicaciones en esquinas, detrás de porterías o en zonas más alejadas del campo.

Poco después, la FIFA puso a la venta nuevas localidades en las primeras filas, ahora bajo las categorías Front Category 1 y Front Category 2, a valores notoriamente superiores.

Precios duplicados y ubicaciones restringidas

Para el partido entre Argelia y Austria en Kansas City, la FIFA asignó precios de USD 900 a asientos de segunda fila en las esquinas del estadio, el doble del costo de un boleto estándar de Categoría 1 para esa zona.

Situaciones similares se repitieron en otros encuentros: para el debut de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina en Toronto, un asiento en la quinta fila lateral se ofreció a USD 3.360, frente a los USD 2.240 de la categoría regular.

Aficionados de la Copa Mundial 2026 muestran descontento tras descubrir que los asientos adquiridos en Categoría 1 no corresponden a las mejores ubicaciones de los estadios (Jerome Miron-Imagn Images)

En el partido entre Estados Unidos y Paraguay en Los ángeles, un asiento “Front Category 1” en la fila 7 de una sección de esquina se vendió a USD 4.105.

Por su parte, en la misma categoría sin acceso prioritario a las primeras filas, el costo fue de USD 2.730. En más de una docena de partidos, los boletos “Front Category 1” duplicaron el precio de los de Categoría 1.

Incluso en encuentros de menor demanda, como Cabo Verde vs. Arabia Saudita o Uzbekistán vs. República Democrática del Congo, los precios de primera fila llegaron a USD 900, frente a USD 450 de la categoría estándar.

Reclamos y falta de explicaciones

Aficionados entrevistados por The Athletic expresaron sentirse engañados, confundidos y decepcionados por la asignación de asientos.

Jordan Likover afirmó: “Mucha gente se siente engañada, confundida o, al menos, desilusionada con la forma en que se asignaron los asientos”.

La introducción de los boletos Front Category 1 y Front Category 2 generó frustración por la falta de transparencia y la reasignación opaca de asientos preferentes (REUTERS/Megan Varner)

Otros, como Andrew Swart, señalaron que la falta de transparencia alimenta sospechas sobre la intención de la FIFA de maximizar el beneficio económico.

La FIFA no ha aclarado por qué estas nuevas categorías de asientos no se asignaron directamente a quienes solicitaron boletos de Categoría 1 o 2 durante el sorteo de selección aleatoria del invierno pasado.

Tampoco ha informado cuántos asientos “front” están disponibles ni cuántos quedan por vender. En una declaración por correo electrónico, un portavoz de la organización sostuvo que los “mapas indicativos de categorías” servían solo como orientación y no representaban un diseño exacto de la distribución de localidades.

El trasfondo comercial y el impacto en los aficionados

La FIFA mantiene la comercialización de paquetes de hospitalidad con precios aún más elevados. Las ilustraciones asociadas a estos paquetes muestran que muchas secciones bajas y centrales, supuestamente disponibles para Categoría 1, se reservaron para quienes adquieren hospitalidad.

Esta práctica, sumada a la falta de claridad en la asignación, ha deteriorado la confianza de los aficionados, muchos de los cuales consideran que la organización priorizó maximizar ingresos sobre la experiencia del público general.

Grupos de aficionados en el estadio de la Copa Mundial 2026 revisan boletos y muestran gestos de sorpresa o molestia frente a los precios de entradas exhibidos en pantallas digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FIFA justificó su política de precios indicando que responde a la demanda “extraordinaria” y a las normas del mercado norteamericano, y sostuvo que la mayor parte de los ingresos se reinvierte en el desarrollo global del fútbol.

Sin embargo, la creación de una categoría exclusiva no anunciada previamente ha sido percibida como una maniobra comercial que afectó las expectativas y la satisfacción de los seguidores.