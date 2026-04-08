La evidencia arqueológica confirma que los nativos estadounidenses usaban dados y juegos de azar antes que otras culturas

Posibles dados de nativos americanos de la cultura Folsom en América del Norte (American Antiquity, 2026).

En el actual territorio del suroeste de Estados Unidos, sociedades ya jugaban a los dados y desarrollaban juegos de azar hace 12.000 años, milenios antes de que las culturas del Viejo Mundo adoptaran actividades similares vinculadas al concepto de probabilidad. Así lo demuestra una investigación publicada en la revista American Antiquity, que reconstruye la tradición de los pueblos nativos americanos en la creación y uso de dados, aportando nuevas perspectivas sobre los orígenes del pensamiento probabilístico en la humanidad.

Un dato central del estudio señala que los dados indígenas norteamericanos más antiguos hallados en yacimientos arqueológicos del período Folsom en Wyoming, Colorado y Nuevo México tienen entre 12.845 y 12.255 años antes del presente (BP), es decir, fueron fabricados entre aproximadamente 10.895 a.C. y 10.305 a.C. Esta evidencia precede en más de 6.000 años a la aparición de dados en África, Europa y Asia, regiones donde la fabricación de estos objetos puede rastrearse únicamente hasta alrededor del 3.000 a.C.

Dados, juegos de azar y probabilidad: una invención americana milenaria

La investigación, dirigida por Robert J. Madden, actualmente doctorando en Antropología y Geografía en la Universidad Estatal de Colorado, desafía la visión predominante sobre el origen de los juegos de azar. El investigador sistematizó criterios para identificar qué artefactos arqueológicos pueden ser reconocidos como dados prehistóricos, basándose en el estudio etnográfico clásico de Stewart Culin (1907), donde se describen 293 conjuntos históricos de dados de tribus nativas de América del Norte.

A diferencia de los dados modernos, los ejemplos más antiguos hallados en Estados Unidos, denominados “binary lots”, son piezas planas y bifaciales fabricadas en hueso o madera, diseñadas para producir resultados aleatorios y habitualmente marcadas con color o incisiones en sus caras. Su uso consistía, típicamente, en arrojar varios de estos pequeños dados sobre una superficie y puntuar según la cantidad de caras “marcadas” que quedaban hacia arriba.

Dados de nativos americanos prehistóricos del Pleistoceno tardío, Holoceno temprano, Holoceno medio y Holoceno tardío (American Antiquity, 2026).

El nuevo análisis no solo demuestra la continuidad del uso de dados entre las sociedades nativas desde el final del Pleistoceno hasta el contacto europeo, sino que también documenta la presencia de estos objetos en al menos 57 yacimientos y 12 estados del oeste norteamericano, abarcando culturas tan diversas como Folsom, Fremont, Mogollón y Pueblo.

En total, el estudio identificó 659 dados datados entre 13.000 y 450 años antes del presente, distribuidos en contextos arqueológicos de Wyoming, Colorado, Nuevo México, Utah, Arizona, Montana y otras regiones del oeste.

No obstante, no se han hallado dados prehistóricos en el este de Norteamérica. Madden aclara que la lista de sitios prehistóricos con dados nativos americanos identificados no es exhaustiva, por lo que la falta de evidencias en el registro arqueológico del este de Estados Unidos no implica necesariamente que tales objetos no hayan existido.

Valor social y persistencia cultural de los juegos de azar nativos

La investigación confirma que los juegos de azar y apuestas son una de las tradiciones culturales más persistentes, con profundas implicancias en la historia intelectual humana. Lanzar dados es generar secuencias controladas de sucesos azarosos, una práctica que se sitúa en el origen de la comprensión de los fenómenos aleatorios y del desarrollo matemático posterior.

En sus inicios, estos juegos tuvieron un papel clave como tecnología social que permitía la integración y el intercambio entre grupos, generando espacios neutrales para la transmisión de bienes, información y relaciones. La evidencia disponible indica que, a diferencia de Asia o Europa, existen pocos rastros de que estuvieran asociados a la adivinación; en cambio, constituían principalmente actividades de azar, apuestas y entretenimiento colectivo.

La continuidad de estos juegos durante más de 12.000 años resulta especialmente notable, dado que culturas tan distintas como las asociadas a la caza-recolección, la agricultura o la vida sedentaria adoptaron los dados y los juegos de azar sin distinción de lengua o linaje. En consecuencia, de acuerdo con el estudio, estas prácticas constituyen una “meta-tradición” que sobrevivió a la colonización y sigue manifestándose en la actualidad.

Detalle de dados de Folsom del Pleistoceno tardío (American Antiquity, 2026).