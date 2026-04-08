Incendio provocado en un almacén de Ontario: un empleado detenido y alerta por la calidad del aire

Labores coordinadas de emergencia evitaron heridos tras el incendio que destruyó el centro de distribución de productos de papel en Ontario (KTTV)

Un incendio de Kimberly-Clark devastó la madrugada del martes un almacén de Ontario, California, en un hecho que las autoridades calificaron de intencional y por el cual un trabajador se encuentra bajo custodia policial. Veinte empleados lograron huir ilesos de las llamas, mientras que, más de 140 bomberos participaron en la contención del fuego, que fue controlado y confinado al almacén durante la mañana. Los equipos permanecieron en el lugar durante el resto del día para extinguir completamente los focos secundarios y asegurar la estructura.

El siniestro supuso riesgos inmediatos para la salud de los habitantes de la zona, que fueron alertados por la presencia de humo y cenizas y recibieron la recomendación de permanecer en sus domicilios, en especial niños y adultos mayores, según informó la cadena estadounidense Fox News.

A las 5 de la mañana, el Departamento de Bomberos de Ontario reorganizó las tareas ante la magnitud del incidente, desplazando unidades con escaleras para atacar el foco desde el exterior, ya que la estructura interna se consideró demasiado peligrosa para el ingreso de los equipos, como explicó el subjefe Mike Woodell al canal local KTLA.

“El sistema interno de rociadores funcionaba, pero el avance de las llamas fue exponencialmente rápido”, detalló Woodell a FOX 11.

La intensa columna de humo obligó a emitir recomendaciones de resguardo para la población cercana, ante el riesgo para grupos vulnerables (KNN News)

La rápida propagación se debió a la naturaleza del contenido: millares de productos de papel, incluidas servilletas y bienes de consumo, sirvieron de combustible inmediato, describe la cobertura de la cadena estadounidense Fox News.

La magnitud del almacén, de 112.000 metros cuadrados, desafió la capacidad de contención inicial. El fuego ya atravesaba el techo al arribo de los rescatistas alrededor de las 0:30 h, según KTLA.

La operación requirió la colaboración de agencias vecinas y la utilización de drones policiales para evaluar el avance de las llamas desde el aire.

Las brigadas lograron impedir que las llamas se propagaran a otras estructuras y mantuvieron el incendio dentro del perímetro del almacén (KTLA 5)

El avance del incendio y la respuesta de emergencia

El departamento de bomberos reorganizó el despliegue de recursos y evitó cualquier intento temerario de ingreso a la estructura, priorizando el ataque desde el exterior.

El incendio no dejó víctimas; los veinte empleados presentes fueron evacuados sin lesiones. La colaboración interinstitucional incluyó a cuarteles de ciudades vecinas que asistieron con equipos y personal especializado.

El operativo continuó durante horas para controlar la propagación del fuego. La coordinación de más de 140 bomberos fue clave para mantener el perímetro y evitar daños en estructuras adyacentes. La investigación de las causas se inició de inmediato, dado el carácter intencional declarado por las autoridades locales.

El despliegue de recursos incluyó el uso de drones y la colaboración de bomberos de distintas jurisdicciones para contener el siniestro (KTTV)

La investigación y la situación judicial del sospechoso

La persona vinculada al hecho, identificada como Chamel Abdulkarim, de 29 años y empleado de NFI Industries —la empresa distribuidora que opera el almacén para Kimberly-Clark—, fue detenida, arrestada y trasladada al Departamento de Policía de Ontario, donde continúa a la espera de ser interrogado por detectives, según informó el subjefe Mike Woodell a KTLA.

El caso se investiga como un episodio de incendio provocado y, hasta el momento, no se habían revelado los motivos del presunto responsable.

La policía mantiene bajo custodia al empleado sospechoso de provocar el incendio, mientras avanzan las diligencias para esclarecer los motivos (KTTV)

Impacto ambiental y antecedentes de Kimberly-Clark

Kimberly-Clark es una de las principales compañías dedicadas a la producción de bienes de consumo en papel en Estados Unidos, lo que explica la carga inflamable en el almacén donde se originó el fuego.

Las autoridades locales advirtieron que la calidad del aire podría verse afectada por las condiciones derivadas del incendio en Ontario.

La estructura y los recursos movilizados permiten a los bomberos mantener el control del fuego dentro del edificio, en tanto persiste la investigación judicial y no se reportan afectados entre los residentes ni entre los equipos de emergencia, de acuerdo con la última actualización aportada por el Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino, autoridad regional en emergencias, a la cadena estadounidense Fox News.