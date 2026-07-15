Estados Unidos

Los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron un marco presupuestario de 95.000 millones de dólares

El documento de 47 páginas concentra recursos para el conflicto con Irán, ayuda a productores rurales y medidas de registro electoral, y busca avanzar por reconciliación con mayoría simple, sin respaldo demócrata

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U.S. House Speaker Mike Johnson (R-LA) gives remarks during a press conference on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., January 22, 2026. REUTERS/Aaron Schwartz
U.S. House Speaker Mike Johnson (R-LA) gives remarks during a press conference on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., January 22, 2026. REUTERS/Aaron Schwartz

Los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron el miércoles un marco presupuestario de USD 95.000 millones que busca financiar la guerra contra Irán, apoyar a agricultores afectados por la guerra comercial y endurecer los requisitos de registro electoral, en lo que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, describió como la carta de presentación del partido ante los votantes de cara a las elecciones de mitad de período.

El plan, un documento de 47 páginas denominado resolución presupuestaria, es el tercer intento republicano de utilizar el proceso de reconciliación en este Congreso —tras la ley de recortes fiscales del año pasado y el proyecto de financiación de Seguridad Nacional— para aprobar legislación sin votos demócratas, con una mayoría simple en lugar del umbral habitual de 60 votos en el Senado.

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La mayor parte de los fondos, USD 73.000 millones, se destinaría a las fuerzas armadas y agencias de inteligencia para financiar la denominada Operación Epic Fury, reponer arsenales y costear programas clasificados vinculados al conflicto con Irán, que supera ya los cuatro meses de duración. La cifra está en línea con la solicitud que la Casa Blanca remitió al Congreso el mes pasado, aunque queda muy por debajo de los USD 350.000 millones adicionales que la administración Trump propuso en su petición presupuestaria anual para reforzar el Departamento de Defensa.

El Comité de Servicios Armados de la Cámara tendría la instrucción de elaborar legislación que no eleve el déficit en más de USD 60.000 millones hasta 2036, mientras que el Comité de Inteligencia dispondría de un techo de USD 13.000 millones. Johnson impulsó el paquete tras reunirse esta semana con Trump en la Casa Blanca, y afirmó que los demócratas no podrán seguir bloqueando las prioridades republicanas: “Salvaguardar las elecciones estadounidenses y fortalecer nuestra defensa nacional son las responsabilidades más básicas del Congreso”, declaró en un comunicado.

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Los USD 12.000 millones destinados a agricultura buscan compensar a productores golpeados por el alza en los precios del combustible, los fertilizantes y los aranceles de represalia derivados de la guerra comercial impulsada por el presidente Donald Trump. El apoyo al sector rural se ha convertido en una prioridad electoral para numerosos legisladores con grandes circunscripciones agrícolas, aunque esa inclusión no es suficiente para atraer votos demócratas a lo que es, en esencia, un proyecto de ley exclusivamente republicano.

Vista aérea del National Mall con el Capitolio de Estados Unidos, edificios, árboles, áreas verdes, un escenario y una noria
Una vista aérea del National Mall en Washington D.C. muestra el Capitolio de Estados Unidos al fondo y una estructura de escenario con una noria en el área verde central. (Al Drago/Para The Washington Post)

Los USD 10.000 millones restantes financiarían partes de la Ley SAVE America, que exige prueba de ciudadanía para registrarse como votante e identificación con foto en los centros de votación. La Cámara ya aprobó una versión separada de esa norma, pero el texto lleva meses estancado en el Senado, donde algunos republicanos advierten que no cuenta con los votos suficientes y podría no cumplir los requisitos técnicos del proceso de reconciliación. Aún no está claro cómo el paquete impondría o financiaría esos cambios electorales antes de los comicios de noviembre, con muchos procesos estatales ya en marcha.

La resolución no contempla recortes en otras partidas para compensar el nuevo gasto, lo que ha desatado críticas entre los conservadores fiscales del propio partido. El congresista republicano de Ohio Warren Davidson publicó en X una predicción escueta tras conocer el documento: “DOA” —siglas en inglés de “muerto al llegar”—, advirtiendo que el paquete no podría avanzar sin ahorros que equilibren el costo. La representante de Carolina del Sur Nancy Mace también arremetió contra la propuesta: “USD 95.000 millones en nuevo gasto deficitario, sin compensaciones, y ni una sola disposición para reducir el costo de vida”, escribió en X.

Vista del Capitolio en Washington, el martes 23 de junio de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)
Vista del Capitolio en Washington, el martes 23 de junio de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

El presidente del Comité de Presupuesto, el republicano texano Jodey Arrington, defendió la decisión de no buscar compensaciones argumentando que hacerlo habría arriesgado reabrir los recortes aprobados en la ley fiscal del año pasado. Añadió que trabajar con los demócratas a través del proceso de apropiaciones ordinario habría tenido un precio político elevado: “No hay duda de que los demócratas habrían exigido un alto precio”, señaló.

El representante demócrata Brendan Boyle, miembro principal de la minoría en el Comité de Presupuesto, anunció su rechazo frontal: “Voy a luchar con uñas y dientes para asegurarme de que los dólares de los contribuyentes se usen para reducir costos”, declaró, calificando el conflicto con Irán como “la guerra más impopular de la historia estadounidense”. Los demócratas tienen previsto oponerse de forma masiva al texto final y forzar votaciones sobre decenas de enmiendas de difícil resolución para los republicanos.

El Comité de Presupuesto tiene previsto examinar la resolución el jueves, con el objetivo de llevarla al pleno de la Cámara la semana próxima, antes de que los legisladores partan hacia el receso de verano. Si ambas cámaras aprueban el mismo marco, los comités correspondientes tendrían el resto del verano para ensamblar la legislación definitiva, con la mayor parte del trámite concentrada en plena temporada electoral, tras el regreso del receso de agosto.

(Con información de AFP y AP)

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