Niño de 2 años muere tras recibir un disparo de su primo de 4 años que encontró un arma sin resguardo en un auto

Un niño de cuatro años mató accidentalmente a su primo Brayden Tennyson, de dos años, tras hallar un arma de fuego sin asegurar en un vehículo en Kissimmee, Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un niño de cuatro años disparó y mató a su primo de dos años tras encontrar un arma de fuego sin asegurar en el interior de un vehículo en Kissimmee, Florida, el domingo 13 de julio de 2026. El hecho involucró a una familia de Georgia que había viajado para pasar unas vacaciones y fue confirmado por la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola. El caso ha vuelto a poner en discusión la seguridad en el almacenamiento de armas en hogares y vehículos cuando hay menores presentes.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola, el incidente ocurrió poco antes de las 16 horas en una vivienda de alquiler ubicada en Scrapbook Street, a donde la familia había llegado para celebrar el cumpleaños número tres del menor fallecido. De acuerdo con el reporte policial, los dos niños se encontraban solos en el automóvil cuando el mayor encontró el arma, propiedad de la madre del menor fallecido, y la accionó accidentalmente. El sheriff Chris Blackmon explicó en una conferencia de prensa que el arma estaba “literalmente al descubierto”, sin seguro ni funda, lo que facilitó que los niños pudieran acceder a ella.

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El caso ha tenido amplia repercusión nacional, según reportó ABC News, y reavivó la preocupación sobre el acceso a armas de fuego en presencia de menores. La familia, identificada como proveniente de Louisville, Georgia, se encontraba en Kissimmee para celebrar el cumpleaños de Brayden Tennyson, quien sufrió la herida mortal. El incidente se suma a otros similares registrados este año en Florida y en otras partes de Estados Unidos, según datos oficiales y de organizaciones especializadas.

¿Qué pasó en Kissimmee, Florida, el 13 de julio de 2026?

El tiroteo accidental tuvo lugar en el estacionamiento de una vivienda de alquiler turístico en Kissimmee, una ciudad en el centro de Florida. La familia había llegado desde Georgia para unas vacaciones y se encontraba descargando el vehículo cuando ocurrió el incidente. De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola, el menor de dos años, Brayden Tennyson, estaba dentro del automóvil junto a su primo de cuatro años, quien encontró el arma y disparó accidentalmente.

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En ese momento, los adultos estaban fuera del vehículo. Al oír el disparo, ingresaron rápidamente al automóvil y solicitaron ayuda a los servicios de emergencia. Según el comunicado oficial, el menor fue trasladado de inmediato a un hospital local, donde se confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso. La información fue ratificada por Fox 35 Orlando y Click Orlando.

La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola confirmó que el tiroteo ocurrió el 13 de julio de 2026 en una vivienda de alquiler turístico sobre Scrapbook Street. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién era la víctima y cómo ocurrió el disparo?

La víctima fue identificada como Brayden Tennyson, un niño de dos años oriundo de Louisville, Georgia. Según la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola, la familia había viajado a Kissimmee para celebrar el cumpleaños del niño, que habría cumplido tres años dos días después del incidente. El arma involucrada pertenecía a la madre de Brayden y se encontraba sin resguardo dentro del vehículo.

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El sheriff Chris Blackmon detalló en rueda de prensa que el arma no estaba guardada en un estuche ni tenía seguro. “Estaba literalmente al descubierto. Si hubiese estado en una funda, quizá el niño no habría podido manipularla. Pero así, solo tenía que tomarla y apretar el gatillo”, indicó Blackmon, según reprodujo Fox 35 Orlando. El menor de cuatro años, primo de la víctima, encontró el arma y la disparó accidentalmente, alcanzando a Brayden.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el almacenamiento de armas y la responsabilidad?

El caso fue investigado por la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola, que incautó el arma y entrevistó a los involucrados. El sheriff Chris Blackmon insistió durante su comparecencia ante los medios en la importancia de mantener las armas de fuego fuera del alcance de los niños. “Esto es algo tan sencillo como ponerle un seguro al arma y así evitar que los niños tengan acceso”, declaró Blackmon, citado por Fox 35 Orlando.

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La oficina del sheriff recordó que ofrece dispositivos de bloqueo para armas de forma gratuita a los residentes del condado. Además, las autoridades señalaron la importancia de seguir las recomendaciones de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), que aconseja guardar las armas descargadas y bajo llave, lejos del alcance de los menores, como medida preventiva.

La familia de Louisville, Georgia, había viajado a Kissimmee para celebrar el cumpleaños de Brayden Tennyson cuando ocurrió el disparo accidental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué acciones legales se contemplan tras el incidente?

La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola informó que la investigación continúa abierta. Hasta el momento, no se han presentado cargos penales, pero la fiscalía estatal está analizando el caso. Los investigadores buscan determinar si hubo negligencia por parte de los adultos responsables del arma y del cuidado de los menores. Según ABC News, la fiscalía estatal indicó que “dado que la investigación sigue activa, no hay información disponible para difundir en esta etapa”.

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El sheriff Blackmon señaló que las autoridades mantienen contacto con la fiscalía estatal para evaluar si corresponde presentar cargos. “El caso sigue bajo investigación y se están evaluando los posibles cargos”, afirmó la oficina del sheriff en un comunicado recogido por ABC News. El arma involucrada fue incautada y la causa de muerte fue confirmada por la oficina forense local.

¿Cuál es la frecuencia de incidentes similares en Florida y Estados Unidos?

El caso de Brayden Tennyson no es un hecho aislado. Según la organización Gun Violence Archive, al menos 122 niños de hasta 11 años han muerto por disparos accidentales en Estados Unidos entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026. Solo en Florida, este es el tercer caso fatal de un menor de 13 años en lo que va del año, de acuerdo con estadísticas citadas por Mirror.

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Diversas organizaciones, como la Academia Estadounidense de Pediatría, insisten en la necesidad de medidas de seguridad estrictas para evitar tragedias de este tipo. La AAP recomienda mantener las armas descargadas, guardadas bajo llave y en lugares separados de la munición, especialmente en hogares donde viven o visitan niños.

El sheriff Chris Blackmon informó que el arma estaba al descubierto, sin seguro ni funda, dentro del automóvil donde los dos niños estaban solos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impacta este caso en la discusión sobre seguridad de armas en vehículos y hogares?

El incidente ocurrido en Kissimmee ha reavivado el debate sobre la seguridad en el almacenamiento de armas en presencia de menores, tanto en vehículos como en viviendas. Las autoridades de Osceola y organizaciones nacionales han reiterado la importancia de la educación sobre el uso responsable y seguro de armas de fuego.

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La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola reforzó la campaña para la distribución gratuita de dispositivos de seguridad que bloquean el acceso a las armas, recordando que estos recursos están disponibles para cualquier residente. El sheriff Blackmon subrayó que el objetivo es evitar que tragedias como la que sufrió la familia de Brayden Tennyson vuelvan a repetirse.

¿Qué medidas de prevención recomiendan las autoridades para evitar accidentes con armas?

Guardar siempre las armas descargadas y bajo llave, usando cajas fuertes o candados especiales.

Mantener las municiones en un lugar separado del arma.

No dejar armas de fuego en lugares accesibles para menores, ni siquiera por períodos breves.

Solicitar dispositivos de bloqueo gratuitos en las oficinas policiales locales.

Educar a los niños sobre los peligros de manipular armas de fuego.

La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola informó que cualquier residente puede solicitar sin costo un candado para armas en la sede policial. Además, la institución recomienda a los padres y tutores revisar periódicamente las medidas de seguridad en el hogar y el vehículo.

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Los adultos estaban fuera del vehículo cuando oyeron el disparo y llevaron a Brayden Tennyson a un hospital local, donde se confirmó su muerte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se puede esperar tras la investigación del caso en Kissimmee?

El proceso de investigación iniciado por la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola y la fiscalía estatal determinará si se formulan cargos penales contra los adultos responsables del arma. Se esperan definiciones en las próximas semanas, según las autoridades. Mientras tanto, el caso ha impulsado nuevas campañas de concienciación en el estado y a nivel nacional sobre la seguridad en el almacenamiento de armas de fuego.

La muerte de Brayden Tennyson ha tenido impacto en la comunidad local y ha generado un debate renovado sobre la responsabilidad de los adultos que poseen armas de fuego, especialmente en entornos donde viven o transitan menores de edad.