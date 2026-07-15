IRS extiende el plazo para declarar impuestos en Wisconsin tras sufrir tornados: quiénes califican y hasta cuándo

El IRS extendió hasta el 2 de noviembre de 2026 los plazos para presentar declaraciones y pagar impuestos federales en Wisconsin por las tormentas, tornados e inundaciones de abril (WSAW)

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) amplió hasta el2 de noviembre de 2026los plazos para presentar declaraciones, realizar pagos federales y cumplir otras obligaciones tributarias de personas y empresas de Wisconsin afectadas por tormentas graves, tornados e inundaciones iniciadas el13 de abril de 2026.

La medida se aplicará de forma automática a contribuyentes ubicados en la zona de desastre.

La ayuda fue anunciada el 13 de julio de 2026 mediante el aviso WI-2026-02, luego de la declaración de desastre emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), y la prórroga incluyó las declaraciones individuales del año fiscal 2025 que normalmente vencían el 15 de abril de 2026, además de determinadas declaraciones trimestrales de nómina, pagos federales y otras obligaciones tributarias.

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El episodio meteorológico cubierto por la medida abarcó del 13 al 23 de abril de 2026.

La regla no operó de la misma forma para todos los vencimientos. Los depósitos de nómina e impuestos especiales con vencimiento a partir del 13 de abril de 2026 y antes del 28 de abril de 2026 podían acceder a una exención de multas si se abonaban antes del 28 de abril de 2026. Ese plazo ya venció, mientras que la fecha general para presentar documentos y pagar se mantuvo en el 2 de noviembre de 2026.

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La extensión fiscal alcanzó a 21 condados y a la Reserva India Oneida

La prórroga federal por desastre alcanzó a 21 condados de Wisconsin y a la Reserva India Oneida, y se aplicó de forma automática a los contribuyentes de la zona designada (Mike De Sisti/USA Today Network vía REUTERS)

La prórroga se aplicó a los contribuyentes identificados como residentes en Bayfield, Brown, Buffalo, Iowa, Jackson, Jefferson, Juneau, Kenosha, Kewaunee, Manitowoc, Marathon, Milwaukee, Outagamie, Racine, Rock, Sauk, Vernon, Washington, Waukesha, Waupaca y Winnebago, además de la Reserva India Oneida.

Quienes vivieron fuera de esas áreas no accedieron a esta ayuda federal por desastre solo por haber sufrido consecuencias económicas derivadas de las tormentas. El beneficio quedó atado a los condados y a la reserva incluidos en la designación oficial.

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La declaración federal de desastre identificó el evento con el número 4923-DR de FEMA.

El IRS indicó que las multas por pagos a plazos de impuestos estimados cubiertos podían quedar exentas si esos pagos se realizaban antes del 2 de noviembre de 2026. La aplicación de esa medida dependió de la ubicación del contribuyente dentro de la zona designada.

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Cómo aplicó el aplazamiento y qué vencimientos quedaron cubiertos

El IRS dio a los contribuyentes afectados hasta el 2 de noviembre de 2026 para presentar declaraciones y pagar impuestos originalmente exigibles dentro del período de postergación.

La fecha alcanzó a quienes debían presentar la declaración individual del año fiscal 2025 y pagar cualquier impuesto adeudado el 15 de abril de 2026, así como a quienes ya contaban con una prórroga válida para esa presentación.

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El aplazamiento también aplicó a determinadas declaraciones trimestrales de nómina y a ciertos formularios de impuestos especiales con vencimientos del 30 de abril y el 31 de julio de 2026.

Las pérdidas por siniestro pudieron reclamarse en las declaraciones de 2025 o 2026

Los contribuyentes afectados en Wisconsin pudieron reclamar la pérdida por siniestro en la declaración federal de 2025 o en la de 2026, con el número FEMA 4923-DR (Pam Sweetman/vía REUTERS)

Los contribuyentes afectados pudieron optar por reclamar una pérdida por siniestro vinculada al desastre en su declaración federal del año fiscal 2025, que se presentó en 2026, o en la del año fiscal 2026, que se presentó en 2027. Esa elección modificó el momento en que se hizo valer la pérdida.

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Al reclamar pérdidas relacionadas con el desastre, el contribuyente debió consignar el número de declaración de desastre 4923-DR de FEMA en la declaración correspondiente.

El IRS precisó que ciertos pagos de ayuda por desastre podían quedar excluidos de la renta imponible, aunque no todos los fondos recibidos tras las tormentas entraron en esa categoría. Por ese motivo, los contribuyentes debieron conservar registros que acreditaran la naturaleza de cualquier pago de ayuda incluido en sus declaraciones.

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El contexto del alivio fiscal fue una secuencia de tormentas graves entre el 13 y el 23 de abril. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó la presencia de varios tornados durante ese período.

En algunas zonas, las lluvias alcanzaron entre 12,7 y 15,2 centímetros (cinco y seis pulgadas). La saturación del suelo favoreció inundaciones repentinas, mientras las tormentas causaron daños estructurales, desbordes en carreteras y cortes de electricidad.

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El presidente Donald J. Trump justificó la declaración federal de desastre mayor con estas palabras: “He determinado que los daños en el estado de Wisconsin, resultantes de las fuertes tormentas, tornados e inundaciones ocurridas entre el 13 y el 23 de abril de 2026, son de suficiente gravedad y magnitud como para justificar una declaración de desastre mayor”.

La coordinación federal de la recuperación en las áreas afectadas quedó a cargo de Hannah Penn.

El gobernador de Wisconsin Tony Evers dijo: “En los últimos días, las comunidades de todo nuestro estado se han visto afectadas por los efectos del mal tiempo. Queremos asegurarnos de que las personas y las comunidades estén seguras, sanas y cuenten con el apoyo necesario para recuperarse rápidamente y brindar ayuda a los damnificados”.

El acuerdo estatal que corrió por separado del alivio federal

El alivio fiscal federal del IRS corrió por separado del acuerdo estatal de Wisconsin por USD 1.800 millones, que incluyó reembolsos y subvenciones de ayuda por desastre (WAOW )

El aplazamiento federal corrió por separado de una propuesta estatal presentada en mayo en Wisconsin. Ese acuerdo bipartidista sumó USD 1.800 millones e incluyó reembolsos de USD 300 por persona, USD 600 por pareja y USD 20 millones en subvenciones de ayuda por desastre.

La representante estatal Jessie Rodriguez votó a favor del acuerdo, alcanzado entre Evers y líderes legislativos republicanos como Robin Vos y Devin LeMahieu. La legisladora afirmó: “En todo el país, las familias están atravesando dificultades económicas.

Nosotros estamos haciendo nuestra parte utilizando 1.800 millones de dólares del superávit estatal para ayudar a las familias a afrontar el aumento de los costes, recompensar el esfuerzo y seguir invirtiendo en nuestras escuelas de primaria y secundaria”.

El Departamento de Ingresos de Wisconsin suele aplicar a las declaraciones estatales las prórrogas federales por desastre. Quienes reclamen una pérdida por siniestro deben incluir el número FEMA 4923-DR en su declaración y respetar la fecha límite federal del 2 de noviembre de 2026.