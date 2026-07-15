Estados Unidos

IRS extiende el plazo para declarar impuestos en Wisconsin tras sufrir tornados: quiénes califican y hasta cuándo

Beneficia a contribuyentes de 21 condados y la Reserva Oneida afectados por el desastre, con facilidades extra para presentaciones y pagos tributarios

Guardar
Casa en Wausau con el techo superior visiblemente dañado y arrancado, exponiendo las habitaciones interiores y la estructura de madera. Árbol en primer plano
El IRS extendió hasta el 2 de noviembre de 2026 los plazos para presentar declaraciones y pagar impuestos federales en Wisconsin por las tormentas, tornados e inundaciones de abril (WSAW)

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) amplió hasta el2 de noviembre de 2026los plazos para presentar declaraciones, realizar pagos federales y cumplir otras obligaciones tributarias de personas y empresas de Wisconsin afectadas por tormentas graves, tornados e inundaciones iniciadas el13 de abril de 2026.

La medida se aplicará de forma automática a contribuyentes ubicados en la zona de desastre.

La ayuda fue anunciada el 13 de julio de 2026 mediante el aviso WI-2026-02, luego de la declaración de desastre emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), y la prórroga incluyó las declaraciones individuales del año fiscal 2025 que normalmente vencían el 15 de abril de 2026, además de determinadas declaraciones trimestrales de nómina, pagos federales y otras obligaciones tributarias.

PUBLICIDAD

El episodio meteorológico cubierto por la medida abarcó del 13 al 23 de abril de 2026.

La regla no operó de la misma forma para todos los vencimientos. Los depósitos de nómina e impuestos especiales con vencimiento a partir del 13 de abril de 2026 y antes del 28 de abril de 2026 podían acceder a una exención de multas si se abonaban antes del 28 de abril de 2026. Ese plazo ya venció, mientras que la fecha general para presentar documentos y pagar se mantuvo en el 2 de noviembre de 2026.

PUBLICIDAD

La extensión fiscal alcanzó a 21 condados y a la Reserva India Oneida

La prórroga federal por desastre alcanzó a 21 condados de Wisconsin y a la Reserva India Oneida, y se aplicó de forma automática a los contribuyentes de la zona designada (Mike De Sisti/USA Today Network vía REUTERS)
La prórroga federal por desastre alcanzó a 21 condados de Wisconsin y a la Reserva India Oneida, y se aplicó de forma automática a los contribuyentes de la zona designada (Mike De Sisti/USA Today Network vía REUTERS)

La prórroga se aplicó a los contribuyentes identificados como residentes en Bayfield, Brown, Buffalo, Iowa, Jackson, Jefferson, Juneau, Kenosha, Kewaunee, Manitowoc, Marathon, Milwaukee, Outagamie, Racine, Rock, Sauk, Vernon, Washington, Waukesha, Waupaca y Winnebago, además de la Reserva India Oneida.

Quienes vivieron fuera de esas áreas no accedieron a esta ayuda federal por desastre solo por haber sufrido consecuencias económicas derivadas de las tormentas. El beneficio quedó atado a los condados y a la reserva incluidos en la designación oficial.

La declaración federal de desastre identificó el evento con el número 4923-DR de FEMA.

El IRS indicó que las multas por pagos a plazos de impuestos estimados cubiertos podían quedar exentas si esos pagos se realizaban antes del 2 de noviembre de 2026. La aplicación de esa medida dependió de la ubicación del contribuyente dentro de la zona designada.

Cómo aplicó el aplazamiento y qué vencimientos quedaron cubiertos

El IRS dio a los contribuyentes afectados hasta el 2 de noviembre de 2026 para presentar declaraciones y pagar impuestos originalmente exigibles dentro del período de postergación.

La fecha alcanzó a quienes debían presentar la declaración individual del año fiscal 2025 y pagar cualquier impuesto adeudado el 15 de abril de 2026, así como a quienes ya contaban con una prórroga válida para esa presentación.

El aplazamiento también aplicó a determinadas declaraciones trimestrales de nómina y a ciertos formularios de impuestos especiales con vencimientos del 30 de abril y el 31 de julio de 2026.

Las pérdidas por siniestro pudieron reclamarse en las declaraciones de 2025 o 2026

Los contribuyentes afectados en Wisconsin pudieron reclamar la pérdida por siniestro en la declaración federal de 2025 o en la de 2026, con el número FEMA 4923-DR (Pam Sweetman/vía REUTERS)
Los contribuyentes afectados en Wisconsin pudieron reclamar la pérdida por siniestro en la declaración federal de 2025 o en la de 2026, con el número FEMA 4923-DR (Pam Sweetman/vía REUTERS)

Los contribuyentes afectados pudieron optar por reclamar una pérdida por siniestro vinculada al desastre en su declaración federal del año fiscal 2025, que se presentó en 2026, o en la del año fiscal 2026, que se presentó en 2027. Esa elección modificó el momento en que se hizo valer la pérdida.

Al reclamar pérdidas relacionadas con el desastre, el contribuyente debió consignar el número de declaración de desastre 4923-DR de FEMA en la declaración correspondiente.

El IRS precisó que ciertos pagos de ayuda por desastre podían quedar excluidos de la renta imponible, aunque no todos los fondos recibidos tras las tormentas entraron en esa categoría. Por ese motivo, los contribuyentes debieron conservar registros que acreditaran la naturaleza de cualquier pago de ayuda incluido en sus declaraciones.

El contexto del alivio fiscal fue una secuencia de tormentas graves entre el 13 y el 23 de abril. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó la presencia de varios tornados durante ese período.

En algunas zonas, las lluvias alcanzaron entre 12,7 y 15,2 centímetros (cinco y seis pulgadas). La saturación del suelo favoreció inundaciones repentinas, mientras las tormentas causaron daños estructurales, desbordes en carreteras y cortes de electricidad.

El presidente Donald J. Trump justificó la declaración federal de desastre mayor con estas palabras: “He determinado que los daños en el estado de Wisconsin, resultantes de las fuertes tormentas, tornados e inundaciones ocurridas entre el 13 y el 23 de abril de 2026, son de suficiente gravedad y magnitud como para justificar una declaración de desastre mayor”.

La coordinación federal de la recuperación en las áreas afectadas quedó a cargo de Hannah Penn.

El gobernador de Wisconsin Tony Evers dijo: “En los últimos días, las comunidades de todo nuestro estado se han visto afectadas por los efectos del mal tiempo. Queremos asegurarnos de que las personas y las comunidades estén seguras, sanas y cuenten con el apoyo necesario para recuperarse rápidamente y brindar ayuda a los damnificados”.

El acuerdo estatal que corrió por separado del alivio federal

Varias casas con techos arrancados y escombros visibles en los jardines tras un tornado. Se observan árboles sin hojas y un cielo nublado
El alivio fiscal federal del IRS corrió por separado del acuerdo estatal de Wisconsin por USD 1.800 millones, que incluyó reembolsos y subvenciones de ayuda por desastre (WAOW )

El aplazamiento federal corrió por separado de una propuesta estatal presentada en mayo en Wisconsin. Ese acuerdo bipartidista sumó USD 1.800 millones e incluyó reembolsos de USD 300 por persona, USD 600 por pareja y USD 20 millones en subvenciones de ayuda por desastre.

La representante estatal Jessie Rodriguez votó a favor del acuerdo, alcanzado entre Evers y líderes legislativos republicanos como Robin Vos y Devin LeMahieu. La legisladora afirmó: “En todo el país, las familias están atravesando dificultades económicas.

Nosotros estamos haciendo nuestra parte utilizando 1.800 millones de dólares del superávit estatal para ayudar a las familias a afrontar el aumento de los costes, recompensar el esfuerzo y seguir invirtiendo en nuestras escuelas de primaria y secundaria”.

El Departamento de Ingresos de Wisconsin suele aplicar a las declaraciones estatales las prórrogas federales por desastre. Quienes reclamen una pérdida por siniestro deben incluir el número FEMA 4923-DR en su declaración y respetar la fecha límite federal del 2 de noviembre de 2026.

Temas Relacionados

IRSWisconsinFEMADesastres naturalesEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron un marco presupuestario de 95.000 millones de dólares

El documento de 47 páginas concentra recursos para el conflicto con Irán, ayuda a productores rurales y medidas de registro electoral, y busca avanzar por reconciliación con mayoría simple, sin respaldo demócrata

Los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron un marco presupuestario de 95.000 millones de dólares

Estados Unidos desvió dos buques comerciales que intentaron burlar el bloqueo a los puertos iraníes

El Comando Central estadounidense aseguró que las operaciones se desarrollan para garantizar el cumplimiento de las restricciones marítimas impuestas por la administración del presidente Donald Trump en medio de la escalada con Teherán

Estados Unidos desvió dos buques comerciales que intentaron burlar el bloqueo a los puertos iraníes

Tragedia en Florida: un niño de 4 años disparó un arma sin seguro y mató a su primo de 2

La familia había viajado desde Georgia para celebrar un cumpleaños cuando ocurrió el fatal accidente en una vivienda de alquiler

Tragedia en Florida: un niño de 4 años disparó un arma sin seguro y mató a su primo de 2

Un insecto invasor amenaza los viñedos de California y activa una respuesta urgente en el sector agrícola

La rápida propagación de una plaga detectada en plantas ornamentales encendió las alarmas en la comunidad agrícola, con operativos especiales y estrictas recomendaciones a quienes adquirieron ejemplares en comercios locales

Un insecto invasor amenaza los viñedos de California y activa una respuesta urgente en el sector agrícola

Vacían la Reflecting Pool del Lincoln Memorial y aún no encuentran pruebas de vandalismo tras las denuncias de Trump

Las fotos del fondo expuesto solo revelan marcas y residuos, sin señales visibles de los daños que el presidente denunció. Las autoridades aún no presentan evidencia que confirme su versión

Vacían la Reflecting Pool del Lincoln Memorial y aún no encuentran pruebas de vandalismo tras las denuncias de Trump

TECNO

La IA fabrica IA: así es el sistema que ensambla servidores en solo 5 minutos en Taiwán

La IA fabrica IA: así es el sistema que ensambla servidores en solo 5 minutos en Taiwán

Apple deja sin opción de restauración a varios iPhone y iPad antiguos: estos son los modelos afectados

Cómo bloquear las llamadas spam en Android sin descargar aplicaciones

La polémica que enfrenta Meta: la acusan de usar IA para seleccionar trabajadores que serían despedidos

Lionel Messi y las 5 preguntas más buscadas del 10 argentino en Google: Antonella como estrella

ENTRETENIMIENTO

Los secretos de Lenny Kravitz y su impresionante físico a los 62 años: “Todo es natural; nada de péptidos, nada de hormonas de crecimiento”

Los secretos de Lenny Kravitz y su impresionante físico a los 62 años: “Todo es natural; nada de péptidos, nada de hormonas de crecimiento”

‘The Batman 2′ vuelve a retrasar su estreno en cines: Robert Pattinson regresa en el primer vistazo de la secuela

La biopic de Michael Jackson destrona a Bohemian Rhapsody y Oppenheimer al superar los USD 1.000 millones

Alec Baldwin es acusado de “narcisismo” por su homenaje a Sam Neill: el detalle de su mensaje que causó críticas

Anne Hathaway cuenta que su tercer embarazo la tomó por sorpresa y ya tiene un apodo muy especial

MUNDO

Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques contra Irán: bombardeó objetivos de Teherán en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques contra Irán: bombardeó objetivos de Teherán en el estrecho de Ormuz

Polémica en Hungría: el ex Canciller que facilitó la expansión de BYD en Europa se convierte en ejecutivo de la empresa china

Zelensky propuso al jefe de la energética estatal Naftogaz como nuevo primer ministro de Ucrania

La policía de Hong Kong allanó una librería y arrestó a cinco personas por venta de libros considerados sediciosos

Estados Unidos desvió dos buques comerciales que intentaron burlar el bloqueo a los puertos iraníes