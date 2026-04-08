Este es el nuevo monto del Crédito por Hijo en EEUU para 2026 y los requisitos clave para acceder

El Congreso de Estados Unidos eleva el Crédito Tributario por Hijo a USD 2.200 por menor a partir de 2026, según la nueva reforma fiscal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso de Estados Unidos aprobó una reforma fiscal que eleva a USD 2.200 el Crédito Tributario por Hijo y modifica los requisitos de elegibilidad para familias con hijos ciudadanos estadounidenses, a partir del año fiscal 2026. Los cambios entrarán en vigor tras la promulgación de la ley en julio de 2025 y afectan especialmente a hogares donde los padres carecen de número de Seguro Social, según información del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y análisis de organismos especializados.

La nueva normativa exige que por lo menos uno de los padres que presenta la declaración fiscal tenga un número de Seguro Social válido para poder reclamar el beneficio, aunque el menor sea ciudadano estadounidense. El monto reembolsable del crédito será de hasta USD 1.700 y se ajustará cada año de acuerdo con la inflación. De acuerdo con Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), la actualización legislativa excluye a cerca de 2 millones de niños ciudadanos estadounidenses cuyos padres sólo poseen un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

El Crédito Tributario por Hijo ha sido un instrumento de la política fiscal estadounidense para reducir la pobreza infantil en las últimas décadas. Cambios recientes, incluidos los implementados durante la administración de Donald Trump y extendidos por el nuevo paquete legislativo, han modificado criterios de acceso y el impacto de este beneficio, según análisis del think tank Migration Policy Institute (MPI) y del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), dedicado a análisis de políticas fiscales.

¿Cuánto es el nuevo monto del Crédito Tributario por Hijo en 2026?

La legislación eleva a USD 2.200 el monto máximo del Crédito Tributario por Hijo (CTC) por cada menor dependiente calificado a partir del año fiscal 2026. Esta cifra representa un aumento respecto a los USD 2.000 vigentes desde 2018, según las directrices publicadas por el IRS. El incremento busca fortalecer el apoyo fiscal a familias con hijos menores de 17 años que cumplan los requisitos legales.

La porción reembolsable del crédito será de hasta USD 1.700 por menor y se ajustará anualmente conforme a la inflación. Solo podrán acceder a este monto las familias que cumplan con los nuevos requisitos de elegibilidad definidos por la ley.

La reforma del Crédito Tributario por Hijo requiere que al menos uno de los padres tenga número de Seguro Social para reclamar el beneficio. (REUTERS/Dado Ruvic)

¿Cuáles son los nuevos requisitos para reclamar el crédito?

La normativa obliga a que al menos uno de los padres que aparece en la declaración de impuestos tenga un número de Seguro Social válido. Según el IRS, este requisito endurece la normativa anterior, que sólo lo exigía para el menor beneficiario. Si ambos padres presentan su declaración con ITIN, el hogar queda excluido del beneficio, aunque los hijos sean ciudadanos estadounidenses.

Una portavoz del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, IRS, explicó que la medida busca asegurar que los créditos fiscales beneficien a familias con presencia legal comprobable en el país. El cambio afecta principalmente a familias de estatus migratorio mixto, en las que los padres carecen de documentos migratorios regulares, pero los hijos nacieron en Estados Unidos y poseen ciudadanía.

¿Qué pasa con los niños ciudadanos de padres con ITIN?

El CBPP estima que aproximadamente 2 millones de niños ciudadanos estadounidenses quedarán fuera del Crédito Tributario por Hijo, aunque cumplan con los requisitos de ciudadanía, si sus padres no tienen Seguro Social y presentan la declaración con ITIN. El think tank Migration Policy Institute señala que el cambio impacta principalmente en sectores con alta proporción de trabajadores agrícolas y de la construcción.

El Institute on Taxation and Economic Policy, dedicado a análisis de políticas fiscales, advierte que la nueva normativa puede incrementar la vulnerabilidad económica en comunidades latinas y migrantes, donde es más frecuente que los padres no cuenten con Seguro Social.

¿Qué otros requisitos deben cumplirse para acceder al crédito?

El requisito de ingresos mínimos para recibir la porción reembolsable del crédito permanece vigente. Los contribuyentes deben demostrar ingresos de al menos USD 2.500 anuales obtenidos por trabajo. El reembolso máximo equivale al 15% de los ingresos totales, según la normativa vigente del IRS.

El CBPP advierte que hay 17 millones de niños que actualmente no reciben el monto completo del crédito debido a los bajos ingresos familiares. Estos menores, aunque cumplen otros criterios, sólo acceden a una fracción del monto o quedan excluidos si los ingresos del hogar son insuficientes. El Congreso de Estados Unidos debatió eliminar el requisito de ingresos mínimos, pero la propuesta no avanzó en el paquete final.

Cerca de 2 millones de niños ciudadanos estadounidenses con padres que solo poseen ITIN quedarán excluidos del Crédito Tributario por Hijo en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se implementan estos cambios?

La ley conocida como One Big Beautiful Bill (OBBB), promulgada en julio de 2025, buscó hacer permanentes los cambios fiscales aprobados durante el primer mandato de Donald Trump, que expiraban a finales de 2025 si el Congreso de Estados Unidos no intervenía. El IRS explica que la reforma tiene como objetivo orientar los beneficios fiscales a familias que cumplen con los requisitos legales federales.

La nueva ley responde a demandas de sectores políticos que solicitan restringir los incentivos fiscales a hogares con documentación migratoria regular. La reforma fue impulsada por legisladores que buscan mayor control sobre el acceso a beneficios fiscales.

¿Qué impacto tendrá el cambio en las familias de bajos ingresos?

El CBPP calcula que la exclusión por el requisito del Seguro Social afectará a cerca de 2 millones de niños ciudadanos estadounidenses, una fracción significativa de los beneficiarios tradicionales del Crédito Tributario por Hijo. El think tank Migration Policy Institute indica que la política puede aumentar la pobreza infantil en comunidades latinas y migrantes.

Durante 2021, una expansión temporal del crédito permitió reducir la pobreza infantil al flexibilizar los requisitos y aumentar el monto recibido por familia. Al expirar esa medida, el crédito volvió a sus parámetros previos hasta la aprobación de la reforma de 2025. Ahora, los padres con ITIN quedan excluidos, incluso si sus hijos cumplen los requisitos de ciudadanía.

¿Qué criterios deben cumplir las familias para acceder al beneficio?

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, IRS, recomienda que las familias revisen su situación migratoria y fiscal para determinar si cumplen con los nuevos criterios antes de presentar su declaración de impuestos. Desde 2026, los hogares deben cumplir con los siguientes requisitos:

El menor debe ser ciudadano estadounidense o residente permanente con Seguro Social válido.

Al menos uno de los padres en la declaración fiscal debe tener un número de Seguro Social.

Los ingresos por trabajo deben ser iguales o superiores a USD 2.500 anuales.

anuales. La parte reembolsable del crédito será de hasta USD 1.700 por menor, ajustada por inflación.

por menor, ajustada por inflación. El reembolso máximo está limitado al 15% del ingreso total reportado.

Para acceder al Crédito Tributario por Hijo en 2026, el menor debe ser ciudadano estadounidense o residente permanente y la familia debe reportar ingresos mínimos de USD 2.500. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dicen las autoridades y los organismos especializados?

El IRS, encargado de aplicar la normativa, ha señalado que la actualización busca asegurar la correcta distribución de los beneficios fiscales. El centro de investigación económica Center on Budget and Policy Priorities señaló: “Se le quitará la elegibilidad al Crédito Tributario por Hijo a niños que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes debido al requerimiento de que uno de sus padres tenga un número de Seguro Social”. El Institute on Taxation and Economic Policy, dedicado a análisis de políticas fiscales, remarcó que la exclusión de familias con padres que solo tienen ITIN implica un cambio de enfoque respecto a políticas fiscales anteriores.

¿Qué deben hacer las familias a partir de la entrada en vigor de la reforma?

La reforma fiscal obliga a las familias a revisar su documentación y situación fiscal antes de presentar su declaración. El IRS y organizaciones especializadas han publicado recursos y guías para orientar a los contribuyentes afectados por los cambios.

Las autoridades prevén un período de adaptación para los hogares que tradicionalmente reclamaban el crédito bajo las reglas anteriores. El seguimiento y control de las declaraciones fiscales estará a cargo del IRS, que implementará revisiones adicionales para verificar el cumplimiento de los nuevos requisitos.