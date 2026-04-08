Estados Unidos

El mercado mayorista de autos usados en Estados Unidos experimenta un aumento de precios y ventas en el primer trimestre de 2026

Las cifras muestran que la tasa de conversión de ventas superó el promedio de los últimos tres años y el inventario promedio cayó por debajo de los 40 días, impulsando la rotación en las transacciones

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Mercado de autos usados al aire libre. Filas de vehículos con capós abiertos, personas inspeccionando. Banderolas de venta y edificios urbanos al fondo.
Los precios de los vehículos usados en Estados Unidos han alcanzado su nivel más alto en casi tres años, (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los precios de los vehículos usados en Estados Unidos han alcanzado su nivel más alto en casi tres años, impulsados por una demanda mayorista robusta y una oferta limitada, según datos del índice de valores mayoristas de vehículos usados Manheim de la firma de análisis automotor Cox Automotive.

El repunte, registrado en marzo de 2026, coincide con un inicio de año mejor al previsto y mantiene la incógnita sobre posibles variaciones para la segunda mitad del año debido a la situación internacional.

De acuerdo con un informe del medio económico estadounidense, el índice de valores Manheim subió 6,2% interanual, situándose en 215,3 puntos, su máximo desde el verano de 2023.

Los precios de los vehículos usados en Estados Unidos han alcanzado su nivel más alto en casi tres años, impulsados por una demanda mayorista robusta y una oferta limitada, (REUTERS/Sodiq Adelakun)
Los precios de los vehículos usados en Estados Unidos han alcanzado su nivel más alto en casi tres años, impulsados por una demanda mayorista robusta y una oferta limitada, (REUTERS/Sodiq Adelakun)

Este incremento en los valores mayoristas se acompañó de una subida mensual de 1,4% en marzo, notoriamente superior a la media histórica para ese período, además de un avance de 2,3% desde el inicio de 2026.

Las cifras publicadas por Manheim, principal plataforma de compraventa mayorista de autos en Estados Unidos, muestran que la demanda por autos usados permanece elevada.

Jeremy Robb, economista jefe de Cox Automotive, detalló: “Apenas empezó el año, los precios en Manheim comenzaron a crecer ante la previsión de los concesionarios de una demanda fuerte, impulsada por mayores devoluciones de impuestos a los consumidores”.

El mercado mayorista: subas de precios y ventas

Durante el primer trimestre de 2026, los índices de conversión de ventas —indicador directo de la intensidad de la demanda— superaron semanalmente los niveles alcanzados en 2025, salvo en una sola semana.

La tasa de conversión alcanzó 68,2% en marzo, cifra que representa un alza de 4,6 puntos porcentuales respecto al promedio registrado para ese mes en los últimos tres años y un aumento de 5,5 puntos frente al dato revisado de febrero, que fue de 62,7%.

Amplio mercado de autos usados al aire libre con cientos de vehículos y mucha gente. Algunos autos tienen carteles de venta y capós abiertos, bajo un cielo nublado.
Este incremento en los valores mayoristas se acompañó de una subida mensual de 1,4% en marzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras los precios tocan máximos no vistos en tres años, las ventas al por menor de autos usados crecieron aproximadamente 2% en el primer trimestre, y el tiempo promedio de inventario descendió a menos de 40 días en marzo, el nivel más bajo del año y menor que en el mismo periodo de 2025, indica Fox Business.

El informe de Cox Automotive advierte que, si bien se anticipaba algún efecto del conflicto en Medio Oriente sobre la demanda interna, hasta ahora no se ha observado un impacto claro en el mercado estadounidense.

Robb indicó: “Pensábamos que veríamos alguna consecuencia del conflicto en Medio Oriente, y quizás aún suceda. Pero en estos momentos, los datos son claros: la demanda de autos usados es saludable y los inventarios se mantienen relativamente ajustados”, explicó el economista.

Vista aérea de un concurrido mercado al aire libre con cientos de autos usados estacionados en filas y muchas personas examinándolos.
Las ventas al por menor de autos usados crecieron aproximadamente 2% en el primer trimestre, y el tiempo promedio de inventario descendió a menos de 40 días en marzo,

El auge de los vehículos eléctricos usados

La comercialización de vehículos eléctricos usados evidenció también fortaleza durante el primer trimestre. Los precios y el nivel de actividad comercial permanecieron firmes, impulsados por la diferencia de precios respecto a unidades nuevas y la creciente cantidad de modelos eléctricos fuera de leasing disponibles en el canal mayorista.

El reporte subraya que la ventaja de precio de los eléctricos usados frente a los nuevos ha resultado determinante para la demanda, especialmente en un contexto de consumo restringido.

Cox Automotive proyecta que los valores del mercado mayorista podrían sostenerse en los próximos meses, a la espera de que más consumidores presenten sus declaraciones de impuestos, lo que suele incrementar la liquidez y estimular la demanda. Sin embargo, la firma anticipa un descenso anual de 1% en las ventas totales de autos usados para el cierre de 2026.

El informe también destaca que el final de marzo suele marcar el punto de mayor actividad de precios en Manheim. Robb señaló a Fox Business: “El final de marzo suele ser el ‘pico’ en la acción de precios en Manheim. El conflicto en Medio Oriente podría afectar el ánimo del consumidor estadounidense, pero eso aún no se refleja en nuestros datos, que muestran solidez económica”.

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