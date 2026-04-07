Los residentes de California expresan su frustración por el costo de las entradas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

El alto precio de las entradas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 genera frustración entre los residentes del sur de California (REUTERS/Lucy Nicholson)

La expectativa por los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ha despertado una mezcla de emoción y descontento entre los habitantes del sur de California, quienes esperaban poder participar de uno de los eventos deportivos más grandes del mundo en su propia ciudad. Sin embargo, la realidad de los precios de las entradas ha generado una ola de frustración entre los residentes locales, que se sienten excluidos pese a contar con acceso anticipado a la preventa de boletos. La promesa inicial de entradas asequibles contrasta con la experiencia de quienes, al intentar adquirirlas, se toparon con tarifas elevadas y comisiones adicionales, alejando la posibilidad de presenciar en persona los encuentros olímpicos.

La molestia es especialmente palpable en la comunidad de Inglewood, donde se ubican el SoFi Stadium y el Intuit Dome, dos de las sedes principales de los juegos. Para muchos, la cercanía física a los recintos no se traduce en una ventaja real, ya que el costo de las entradas se convierte en una barrera difícil de superar. Los habitantes de Inglewood, acostumbrados a convivir con la logística de grandes eventos deportivos y musicales, ven con desilusión cómo el evento más importante en décadas será, en la práctica, inalcanzable para buena parte de la población local.

Tracy Dworsky, una residente del área, cuenta cómo su familia había destinado 2.000 dólares para la compra de entradas olímpicas, solo para descubrir que esa suma no bastaría ni para cubrir varias entradas individuales. Cada boleto costaba varios cientos de dólares, a lo que se sumaba una comisión por servicio del 24 %, elevando aún más el gasto final. “Sinceramente, me dio la impresión de que estos productos estaban destinados solo a los súper ricos”, expresó Dworsky, quien finalmente decidió no comprar nada ante la decepción de no poder acceder a los juegos. Su testimonio refleja el sentir de muchos californianos, que, pese a vivir cerca de las sedes, no logran encontrar opciones acordes a sus posibilidades económicas.

La comisión por servicio del 24% en la compra de entradas olímpicas eleva considerablemente el gasto final para las familias californianas (AP Photo/David Goldman, Archivo)

El caso de Yolanda Davidson, residente de toda la vida en Inglewood, es ilustrativo de la doble carga que afronta la comunidad: además de no poder disfrutar de los Juegos Olímpicos, deberán soportar el impacto diario de un evento de semejante magnitud. Davidson, cuya vivienda se encuentra a escasas cuadras de los estadios, lamenta que los vecinos tengan que “soportar toda la carga de los Juegos Olímpicos” sin poder participar realmente. La experiencia acumulada con otros grandes acontecimientos, como la Super Bowl o conciertos de artistas internacionales, ha dejado huella en la memoria de los habitantes de Inglewood, quienes han visto cómo la llegada de miles de visitantes genera atascos, basura y problemas de movilidad.

Uno de los ejemplos más recientes ocurrió con la visita de Kanye West, que colapsó las calles de la ciudad y complicó el acceso a servicios básicos. Davidson relató cómo, durante ese evento, algunos vecinos tardaron más de 40 minutos en llegar al Hospital Centinela, aunque solo debían recorrer una distancia mínima desde la esquina de Sage. Estos episodios alimentan la preocupación sobre el impacto que tendrán los Juegos Olímpicos en el día a día de la ciudad, especialmente en materia de tránsito y acceso a servicios de emergencia.

El aumento previsto en el tráfico y las complicaciones en el acceso a servicios de emergencia preocupan a la comunidad local ante la llegada de los Juegos Olímpicos

La seguridad es otro de los grandes temas de debate en la comunidad local. Davidson ha comenzado a impulsar que todo el cuerpo de policía de Inglewood utilice cámaras corporales durante los juegos, una medida que también respalda Esaul Martin, propietario de una pequeña empresa en la zona. Martin considera que la experiencia adquirida tras el Mundial servirá para preparar mejor a la ciudad ante la llegada masiva de turistas y espectadores. “Creo que nos enseñará mucho y aprenderemos más sobre lo que debemos hacer”, señaló, insistiendo en la necesidad de garantizar la seguridad para que Inglewood pueda mostrar su mejor cara ante el mundo. “Es importante que entiendan que la ciudad es segura. Es segura y una gran ciudad. Es una ciudad en crecimiento, tendremos algunos obstáculos y dificultades, y tendremos que seguir aprendiendo como ciudad y como empresa”, dijo Martin, enfatizando que la prioridad debe ser la protección de los residentes y visitantes.

En respuesta a las críticas, los organizadores de LA28 han reiterado su compromiso con la accesibilidad, asegurando que alrededor de un millón de entradas tendrán precios desde 28 dólares y que la mitad de los boletos vendidos costarán menos de 200 dólares. Además, han prometido que en futuras tandas de venta se ofrecerán opciones más económicas, no solo para los residentes del sur de California, sino para el público en general. Aunque estas declaraciones buscan calmar la inquietud, muchos vecinos de Inglewood y del sur de California siguen esperando soluciones concretas que les permitan, realmente, participar en la fiesta olímpica que tendrá lugar a tan poca distancia de sus hogares.