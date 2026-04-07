Agencias

Trump conversa en directo con la misión de Artemis II y les agradece su valentía

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Washington, 6 abr.- El presidente de EE.UU., Donald Trump conversó y agradeció su valentía en una conversación en directo con los cuatro tripulantes de la nave Orión de la misión Artemis II, minutos después de que navegaran a través del lado oscuro de la luna, rompiendo el récord de la distancia más lejana jamás alcanzada en el espacio.

Trump aprovechó para recordar que la bandera estadounidense volverá al satélite lunar para dejar "no solo huellas" sino para establecer "una misión permanente". EFE

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