Al menos ocho personas murieron en ataques con misiles y drones entre Rusia y Ucrania en las últimas 24 horas

Ataques en Dnipropetrovsk y Zaporizhzhia hieren a ocho personas, incluido un niño, y afectan edificios residenciales. (AP/Evgeniy Maloletka)

Al menos ocho personas han muerto en las últimas 24 horas tras ataques con misiles y drones contra territorio ruso y ucraniano, según informaron el lunes las autoridades de ambas partes. Se reportaron daños en la infraestructura energética de la región rusa de Bélgorod.

Los ataques ocurrieron después de uno de los bombardeos rusos más intensos sobre Kiev desde el inicio de la guerra, que ya supera los cuatro años. Moscú había prometido represalias por lo que describió como un ataque deliberado con drones a una residencia de estudiantes en la región de Lugansk, bajo control ruso. El ejército ucraniano negó las acusaciones y dijo que atacó una unidad de comando de drones de élite en la zona.

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En Horlivka, en el este de Ucrania bajo control ruso, cuatro personas, entre ellas dos adolescentes, murieron. El alcalde Iván Prijodko culpó a la agresión armada ucraniana. En la región rusa de Bélgorod, un ataque con misiles y drones causó la muerte de un hombre y heridas a otro, además de cortar el suministro de electricidad y agua, según autoridades locales.

Bombardeos en Kiev dejan al menos cuatro muertos, decenas de heridos y daños en más de 50 puntos de la capital ucraniana. (REUTERS/Stringer)

En Kherson, Ucrania, dos personas murieron y dieciséis resultaron heridas en bombardeos y ataques rusos con misiles y drones en las últimas 24 horas, según el gobernador regional Oleksandr Prokudin. Cerca de Kharkiv, un ataque con misiles en Derhachi dejó un muerto y dos heridos, informó el gobernador regional. Ocho personas, incluido un niño de seis años, resultaron heridas en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporizhzhia. Los servicios de emergencia de Dnipropetrovsk señalaron que un edificio de nueve plantas fue alcanzado por drones en Pavlohrad y publicaron imágenes de humo negro.

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Rusia confirmó el uso del misil balístico hipersónico Oreshnik, con capacidad nuclear, en un ataque masivo nocturno sobre Ucrania que dejó al menos cuatro muertos y decenas de heridos en Kiev y su región. El presidente ucraniano Volodímir Zelensky afirmó que el misil impactó en Bila Tserkva, en la región de Kyiv. Zelenski mencionó ataques a una instalación de agua potable, un mercado incendiado, decenas de edificios residenciales y varias escuelas.

El Ministerio de Defensa ruso informó que, junto al Oreshnik, se emplearon misiles balísticos Iskander, hipersónicos Kinzhal y de crucero Tsirkon. Moscú calificó el ataque como represalia por “ataques terroristas ucranianos contra infraestructura civil en territorio ruso”, sin especificar los blancos en Ucrania.

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Rusia lanza el misil balístico hipersónico Oreshnik, con capacidad nuclear, durante ataques masivos sobre territorio ucraniano. (REUTERS/Alina Smutko)

La Unión Europea, a través de Kaja Kallas, condenó el bombardeo y calificó el uso del Oreshnik de “táctica de intimidación política y una imprudente provocación nuclear”.

El ataque involucró 600 drones de ataque y 90 misiles lanzados desde aire, mar y tierra, según las fuerzas aéreas ucranianas. Las defensas destruyeron o neutralizaron 549 drones y 55 misiles; alrededor de 19 misiles no fueron interceptados. La mayoría de los impactos se concentraron en Kiev, con daños en todos los distritos, incluidos edificios residenciales, centros comerciales, escuelas y un mercado, según el alcalde Vitali Klitschko. Los servicios de emergencia reportaron daños en al menos 50 puntos de la ciudad.

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Residentes del barrio de Shevchenko mencionaron destrucción tras el impacto en un edificio de cinco pisos que causó un incendio y una muerte. Svitlana Onofryichuk, trabajadora del mercado incendiado, declaró a AP: “Fue una noche terrible, y nunca hubo nada igual en toda la guerra”.

Al menos ocho personas murieron en ataques con misiles y drones entre Rusia y Ucrania en las últimas 24 horas. (REUTERS/ARCHIVO)

El ataque ocurrió días después de que fuerzas ucranianas bombardearan Starobilsk, ciudad bajo ocupación rusa en la región de Lugansk. Moscú denunció que el objetivo fue un dormitorio universitario y elevó a veintiuno el número de muertos. Kiev negó haber atacado civiles y afirmó que el objetivo era una unidad de drones rusa.

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El presidente ruso Vladimir Putin ordenó preparar propuestas de represalia y el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso advirtió sobre “un castigo inevitable y severo”.

Rusia bombardea Ucrania con drones y misiles desde febrero de 2022. Estados Unidos no ha logrado mediar el fin de la guerra. Ambas partes se acusan de intentar agravar el conflicto. Ucrania planea enviar refuerzos al norte y Zelensky pidió reactivar los esfuerzos diplomáticos.

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