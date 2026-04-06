Wall Street cerró al alza y el petróleo subió antes del fin del plazo que Donald Trump impuso a Irán

FOTO DE ARCHIVO: Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 24 de marzo de 2026. REUTERS/Jeenah Moon/Foto de archivo

El cierre de Wall Street este lunes reflejó una tendencia alcista, en un contexto marcado por la volatilidad en los mercados energéticos y la incertidumbre geopolítica. El S&P 500 sumó 29,14 puntos, o un 0,44%, hasta 6.611,83 unidades. El Nasdaq Composite aumentó 117,16 puntos, o un 0,52 %, situándose en 21.996,34 unidades, mientras que el Dow Jones Industrial Average avanzó 165,21 puntos, o un 0,37 %, hasta los 46.669,88 puntos. Las acciones tecnológicas registraron un comportamiento dispar: Apple subió un 1,1 %, Amazon un 1,4 %, mientras que Tesla retrocedió un 2,2 % y Microsoft cayó un 0,2 %. El sector bancario mostró fortaleza, con un avance del 1,3 % en JPMorgan Chase.

Los precios del petróleo experimentaron un repunte tras una jornada de alta volatilidad, impulsados por la falta de avances concretos en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el conflicto en torno al estrecho de Ormuz. El West Texas Intermediate (WTI) para entrega en Estados Unidos subió 0,78%, hasta 112,41 dólares por barril, y el Brent para entrega en junio ganó 0,68%, ubicándose en 109,77 dólares en el mercado de futuros de Londres. Ambos marcadores permanecen muy por encima de los valores previos al inicio de la guerra, que se situaban en torno a los 70 dólares. El precio medio de la gasolina regular en Estados Unidos se acerca a los 4,12 dólares por galón (1,09 dólares por litro), niveles no vistos antes del estallido del conflicto a finales de febrero.

El repunte en las cotizaciones del crudo se produce en un contexto de persistente incertidumbre sobre el suministro global, ante la negativa de Teherán a reabrir el estrecho de Ormuz, vía por la que transita cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas. Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Irán ha mantenido en gran medida cerrado este paso estratégico, permitiendo solo el tránsito de buques de países considerados aliados. Según datos de transporte marítimo, desde el jueves tan solo algunos barcos, entre ellos uno operado por Omán, un portacontenedores francés y un buque japonés de transporte de gas, han cruzado el estrecho.

Las hostilidades continuaron este lunes, incluyendo un ataque israelí a una planta petroquímica iraní. El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró su amenaza de atacar infraestructuras energéticas iraníes si no se desbloquea el paso antes de las 00:00 horas GMT del miércoles. Trump sostuvo que “el país entero puede ser destruido en una noche, y esa noche podría ser mañana”.

Una plataforma petrolífera en España. Europa Pres

A pesar de las amenazas, Irán ha rechazado la última propuesta estadounidense de alto el fuego, insistiendo en un acuerdo permanente que contemple el levantamiento de sanciones y garantías de seguridad sobre el tránsito por Ormuz. “No aceptaremos simplemente un alto el fuego”, declaró Mojtaba Ferdousi Pour, jefe de la misión diplomática iraní en El Cairo, a The Associated Press. “Solo aceptamos el fin de la guerra con garantías de que no seremos atacados de nuevo”.

Mientras persiste la tensión, los mercados buscan señales de avance en las negociaciones. Un informe conocido el lunes señaló que Estados Unidos, Irán y mediadores regionales continúan discutiendo los términos de un posible acuerdo. Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group, indicó que “la realidad es que nos estamos acercando, con suerte, a algún tipo de resolución”. No obstante, reconoció que la volatilidad y las noticias diarias generan inquietud entre los inversores, aunque predomina cierto optimismo ante la próxima temporada de resultados empresariales.

El impacto del conflicto es especialmente grave para los países con menor producción petrolera, que dependen en mayor medida de los suministros de la región del Golfo Pérsico. El cierre parcial del estrecho de Ormuz ha obligado a los principales consumidores, sobre todo en Asia, a reducir consumo o recurrir a reservas. Europa, según analistas de SEB Research, sigue perdiendo barriles físicos y productos en favor de Asia, dada la actual rigidez del mercado.

En el plano económico, los datos publicados el lunes muestran que el sector servicios de Estados Unidos se expandió en marzo por vigésimo primer mes consecutivo, aunque a un ritmo inferior al previsto, con una contracción del empleo y un alza de los precios pagados, indicador de inflación. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo en 4,33%, por encima del 3,97% previo a la guerra, elevando los tipos de interés en hipotecas y otros préstamos.

Las bolsas asiáticas y europeas reflejaron un comportamiento mixto, con el Nikkei 225 de Japón subiendo un 0,5% y el Kospi de Corea del Sur un 1,4%, mientras muchos otros mercados permanecieron cerrados por festivos.

(Con información de EFE, AP y Reuters)