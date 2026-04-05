Las solicitudes de extensión para declarar impuestos en Estados Unidos: trámites puntuales y revisiones de elegibilidad antes del límite

El plazo para presentar la declaración federal de impuestos en Estados Unidos vence el 15 de abril de 2026, según el IRS (REUTERS/Ken Cedeno)

El plazo para presentar la declaración federal de impuestos en Estados Unidos vence el 15 de abril de 2026, fecha límite que marca la obligación para millones de contribuyentes de informar sus ingresos y saldar cualquier monto pendiente, según detalló el Internal Revenue Service (IRS) y un informe del USA Today.

Este día clave, que cae miércoles a mediados del mes, exige no solo presentar la declaración, sino también efectuar los pagos adeudados para evitar sanciones económicas que pueden alcanzar hasta 25% del saldo impago.

Solicitar una extensión hasta el 15 de octubre de 2026 solo retrasa la presentación de la declaración, pero no el pago de los impuestos al IRS (AP Foto/Peter Morgan, Archivo)

Multas por retrasos y prórrogas: impacto real de no cumplir el plazo

La sanción estándar por no presentar la declaración federal dentro del plazo es de 5% mensual sobre el impuesto adeudado, con un tope acumulativo de 25%, de acuerdo con USA Today. Para quienes presentan la declaración pero no pagan el saldo, o solicitan una extensión, la penalización baja considerablemente a 0,5% mensual sobre el importe pendiente.

Solicitar una extensión hasta el 15 de octubre de 2026 permite demorar la presentación de la declaración, pero no aplaza el pago. El IRS indica que cualquier impuesto estimado debe abonarse antes de la fecha original, el 15 de abril, para evitar el cobro de intereses y recargos.

En situaciones excepcionales, como zonas declaradas en emergencia por desastre, el IRS ofrece prórrogas automáticas para la presentación y el pago. El listado actualizado de regiones con este beneficio, incluidas algunas áreas de Alaska, Montana y Washington, aparece en la web institucional del IRS.

Contribuyentes independientes y plazos de pagos trimestrales

Las personas que reciben ingresos fuera de empleos tradicionales, como autónomos y contratistas independientes, deben haber recibido los formularios 1099 para el 15 de febrero de 2026, mientras que los empleadores están obligados a entregar los W-2 antes del 31 de enero. En los casos donde los ingresos no están sometidos a retención fiscal, el IRS exige pagos estimados, que pueden hacerse en modalidad anual o trimestral.

Para el ejercicio fiscal 2026, las fechas de vencimiento para los pagos trimestrales son: 15 de abril, 15 de junio, 15 de septiembre de 2026 y 15 de enero de 2027, según especificó USA Today. El cálculo erróneo o la omisión de estos pagos también conlleva penalizaciones.

Solicitar una extensión hasta el 15 de octubre de 2026 solo retrasa la presentación de la declaración, pero no el pago de los impuestos al IRS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones para presentar y pagar: sistemas gratuitos y asistencia disponible

El IRS facilita la presentación electrónica gratuita a través de IRS Free File para quienes tengan ingresos iguales o menores a USD 89.000 durante 2025, y ofrece formularios rellenables —sin restricciones de ingresos— para quienes prefieran realizarlos de forma autónoma, informó el propio Internal Revenue Service. Además, la organización cuenta con el programa MilTax para miembros de las fuerzas armadas y veteranos, y con asistencia presencial en comunidades a través de los voluntarios certificados de Volunteer Income Tax Assistance y Tax Counseling for the Elderly.

Para el pago se habilitan sistemas directos desde cuentas bancarias, tarjetas de débito o crédito, billeteras digitales y métodos electrónicos como el Electronic Federal Tax Payment System. Si un contribuyente no puede saldar el total adeudado para el 15 de abril, el IRS recomienda abonar la mayor cantidad posible y solicitar online un plan de pagos, decisión que suele resolverse en línea con notificación inmediata de aprobación.

Plazos de devolución con seguimiento del reembolso

Según el IRS, quienes elijan la presentación electrónica pueden recibir su reembolso en 21 días si optan por el depósito directo. Las declaraciones en papel implican una espera mínima de seis semanas.

El seguimiento de reembolsos está disponible las 24 horas mediante la herramienta Where’s my refund? en el portal oficial, y que la información para declaraciones electrónicas se actualiza en un plazo de 24 horas tras la presentación.

El IRS ofrece herramientas gratuitas como IRS Free File y MilTax, así como asistencia presencial con programas para miembros de las fuerzas armadas, veteranos y adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos específicos para solicitar extensiones y elegibilidad ampliada

Solicitar una prórroga se puede hacer mediante transferencia electrónica —indicando la extensión en el motivo del pago—, completando el Formulario 4868 en el sistema IRS Free File o enviándolo por correo postal con matasellos del 15 de abril como último plazo.

El IRS aclaró que quienes trabajan en zonas de combate, viven fuera de Estados Unidos o se ven afectados por catástrofes pueden calificar para lapsos adicionales y deben consultar su elegibilidad antes de la fecha límite.

El sistema tributario de Estados Unidos exige a los contribuyentes cumplir estrictamente con las fechas definidas por el IRS y estar atentos a cambios o ampliaciones. En cambio, negligencias en la presentación o el pago incrementan los costos finales por la aplicación automática de penalizaciones y acumulación de intereses.