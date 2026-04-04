Qué cadenas abrirán y cuáles permanecerán cerradas en Miami durante el Domingo de Pascua

La mayoría de los supermercados y tiendas en Miami ajustará sus horarios o cerrará el Domingo de Pascua 2026 debido a políticas corporativas y tradiciones religiosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Domingo de Pascua de 2026, que tendrá lugar el 5 de abril de 2026, implicará modificaciones en los horarios de atención de supermercados y tiendas en Miami. Varias de las cadenas principales, como Walmart, Whole Foods Market, Aldi y Publix, ajustarán sus horarios habituales o cerrarán por completo, según lo informado por las propias empresas y la Cámara de Comercio de Miami-Dade.

Este ajuste obedece tanto a políticas corporativas de descanso como a la tradición religiosa predominante en la ciudad, afectando la disponibilidad de productos y servicios durante la jornada central de Semana Santa.

La medida impactará a residentes y visitantes y limitará el acceso a bienes esenciales y servicios, de acuerdo con los cronogramas difundidos en los portales corporativos y la Cámara de Comercio.

Durante la Semana Santa, el sector comercial de Miami enfrenta un aumento de la demanda, lo que, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), incrementa el flujo de vehículos particulares y camiones de reparto.

Esto lleva a que el sector transporte genere el 28 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del país. En días festivos, las emisiones logísticas pueden incrementarse hasta un 15 % respecto de la media anual por la intensificación de las actividades de compra y distribución, según la EPA y la Rhodium Group (consultora de análisis económico). Esto ocurre especialmente en grandes ciudades cada festivo religioso o comercial.

Para el Domingo de Pascua, Walmart anunció que abrirá sus sucursales en Miami desde las 6:00 hasta las 23:00, manteniendo un horario extendido en comparación con otras cadenas.

Winn-Dixie confirmó que sus locales funcionarán de 7:00 a 23:00, mientras que Trader Joe’s operará de 8:00 a 21:00. Milam’s Markets atenderá de 7:00 a 22:30 o 23:00, dependiendo de la sucursal, y BJ’s Wholesale estará disponible entre 8:00 y 19:00. The Home Depot brindará servicio de 8:00 a 18:00. En el segmento de tiendas de mascotas, PetSmart abrirá de 11:00 a 18:00 y Petco de 9:00 a 20:00. Estos horarios fueron confirmados por las propias cadenas a través de sus páginas institucionales.

En contraste, supermercados y tiendas como Publix, Target, Aldi, Costco, Sam’s Club, Lowe’s, Best Buy, Macy’s, Kohl’s, TJ Maxx, HomeGoods, Marshalls, Hobby Lobby, Burlington y Office Depot permanecerán cerrados todo el domingo de Pascua, según los comunicados oficiales de cada empresa.

La decisión se asocia a la política de conceder asueto a los empleados y a la expectativa de baja afluencia de clientes, según detalló la Cámara de Comercio de Miami-Dade.

La modificación de horarios también alcanza a las farmacias y tiendas de conveniencia. CVS, una de las principales cadenas farmacéuticas de Estados Unidos, informó que algunas sucursales funcionarán en horario reducido, mientras que otras solo mantendrán abiertas las áreas de farmacia para emergencias. Walgreens suele conservar abiertas las sucursales de 24 horas, aunque recomienda verificar previamente los horarios específicos en línea o por teléfono.

Cambios operativos en supermercados y cadenas de Miami

Cadenas como Walmart, Winn-Dixie, Trader Joe’s y The Home Depot confirmaron horarios especiales de apertura el 5 de abril de 2026 en Miami (REUTERS/David Ryder/File Photo)

La política de ajuste de horarios durante la Semana Santa en Miami no es uniforme y varía según la cadena, la ubicación de la sucursal y la demanda anticipada.

Según la Cámara de Comercio de Miami-Dade, en los últimos cinco años más del 70 % de los supermercados y tiendas de grandes superficies de la ciudad han modificado sus horarios o cerrado por completo durante el Domingo de Pascua, lo que provoca un aumento de las compras anticipadas en los días previos al feriado.

Este desplazamiento de la demanda afecta de manera directa a la logística de transporte y distribución. De acuerdo con la EPA, pueden producirse aumentos temporales de emisiones de CO₂ y otros gases contaminantes en la región metropolitana de Miami.

La mayoría de las emisiones del transporte en Estados Unidos (81 %) provienen de vehículos de carretera, y las festividades suelen producir “picos” mensuales de GEI asociados a la logística y el consumo.

Tiendas especializadas como IKEA y algunas sucursales de Ace Hardware abrirán el domingo, aunque podrían cerrar antes de lo habitual.

Ambas empresas recomiendan a los clientes consultar el cronograma individual de cada local en los portales oficiales, dado que estos horarios responden tanto a la logística interna como a las regulaciones municipales que permiten a cada comercio definir su esquema operativo en feriados religiosos.

Impacto en farmacias, ferreterías y tiendas de mascotas

Las farmacias, como CVS y Walgreens, aplican esquemas de atención diferenciados según la categoría de cada sucursal. Las que operan las 24 horas tienden a mantener el servicio ininterrumpido, generalmente con personal reducido y acceso limitado a la farmacia, mientras que las sucursales estándar pueden cerrar total o parcialmente durante el Domingo de Pascua. La información específica de cada local se actualiza en los portales institucionales de ambas cadenas.

En el sector de ferreterías, The Home Depot abrirá en horario restringido, de 8:00 a 18:00, y Ace Hardware mantendrá la atención en sucursales seleccionadas, cuyos horarios se publican individualmente. IKEA también operará durante el domingo, pero anticipa cierres tempranos y recomienda planificar las visitas con antelación.

Para los consumidores que requieran productos para mascotas, PetSmart y Petco estarán abiertos en horarios reducidos. PetSmart atenderá de 11:00 a 18:00 y Petco de 9:00 a 20:00, según señalaron en sus sitios web oficiales.

Recomendaciones para consumidores y visitantes

La Oficina de Turismo de Miami aconseja prever las compras y consultar horarios específicos para evitar contratiempos durante el feriado religioso que restringirá ofertas y servicios (REUTERS/Luis Jaime Acosta)

La Oficina de Turismo de Miami, dependencia municipal responsable de comunicar información clave a residentes y turistas, recomienda realizar las compras antes del fin de semana largo y consultar los horarios de apertura y cierre de cada establecimiento en los portales oficiales o líneas telefónicas.

El transporte público mantendrá sus frecuencias habituales, aunque puede haber mayores tiempos de espera por el aumento de la movilidad urbana típica de los días feriados.

El Domingo de Pascua se posiciona, junto con el Día de Acción de Gracias y la Navidad, entre las fechas en las que más comercios optan por cerrar o reducir su actividad en Estados Unidos, a diferencia de otros feriados donde la apertura puede depender de la empresa y el estado.

En los últimos años se observa una tendencia hacia un mayor número de cierres, impulsada por la política de descanso para empleados y la menor demanda en fechas religiosas relevantes.

El 5 de abril de 2026, la operatividad de supermercados y tiendas en Miami se regirá por horarios restringidos y oferta limitada, conforme a los lineamientos de cada cadena y la normativa local.

Consumidores y visitantes deberán prever sus compras y consultar fuentes oficiales para evitar inconvenientes durante la jornada central de Semana Santa, considerando además el impacto ambiental de la concentración de actividades en los días previos al feriado.