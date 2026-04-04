Nueva York celebra la Pascua con eventos en todos sus barrios

La agenda de Pascua en Nueva York ofrece actividades para todas las edades, desde desfiles y brunches hasta experiencias culturales y religiosas en distintos barrios (REUTERS/Eduardo Munoz).

Nueva York presenta una de las agendas más diversas y multitudinarias para celebrar la Pascua en Estados Unidos, con propuestas que abarcan desde desfiles icónicos hasta experiencias gastronómicas, actividades familiares y eventos culturales. De acuerdo con Time Out y Secret NYC, la ciudad activa cada rincón en torno al 5 de abril con tradiciones históricas, atracciones contemporáneas y una oferta pensada para públicos de todas las edades.

El desfile de sombreros sobre la Quinta Avenida

El epicentro de la Pascua en Nueva York es el Desfile y Festival de Sombreros de Pascua sobre la Quinta Avenida. De acuerdo con Time Out, el evento reúne a miles de personas que exhiben sombreros decorados con motivos extravagantes y creativos, desde referencias a la moda victoriana hasta íconos de la cultura pop.

El desfile, abierto a todo el público, recorre la Quinta Avenida entre la Catedral de San Patricio y la calle 57, con un horario que comienza a las 10:00 hasta entrada la tarde. El ambiente es festivo y sin barreras ni marchas delimitadas, ya que no hay carrozas ni estructuras formales. La espontaneidad de los atuendos convierte al desfile en un espectáculo visual singular.

El desfile de sombreros de Pascua en la Quinta Avenida de Nueva York reúne a miles de participantes con atuendos y decoraciones extravagantes (REUTERS/Adam Gray).

Actividades familiares y búsqueda de huevos

Varias instituciones culturales de Nueva York amplían su programación durante la Semana Santa. El Museo de los Niños de Manhattan ofrece actividades como búsquedas de huevos, talleres de manualidades y recorridos interactivos, dirigidos a menores de 12 años.

Las búsquedas de huevos de Pascua se replican en distintos barrios: el evento organizado por la East Midtown Partnership convoca a niños de hasta 12 años a recorrer comercios locales en busca de huevos rellenos de dulces y de un “huevo dorado”, que otorga premios especiales.

En el barrio de Chelsea, el Yacht Club realiza una búsqueda de huevos en la terraza del edificio Starrett-Lehigh, combinando la actividad con vistas al Río Hudson y copas de champán para los adultos.

Las búsquedas de huevos de Pascua en East Midtown ofrecen una atractiva actividad recreativa para niños de hasta 12 años (Sitio web: East Midtown Partnership).

Brunches de Pascua: la tradición gastronómica renovada

La gastronomía es uno de los ejes centrales de la Pascua en Nueva York. Tanto Time Out como Secret NYC destacan que los brunches especiales constituyen una competencia propia, con menús que abarcan desde platos clásicos estadounidenses hasta opciones francesas, italianas y sudamericanas.

Restaurantes como Cathédrale, The Beekman y L’Amico ofrecen menús de varios tiempos, estaciones de mariscos y platos de temporada. Secret NYC indica que locales como Leonetta y Bubby’s suman actividades infantiles, búsquedas de huevos y obsequios para familias, mientras que otros, como The Mark Restaurant, apuestan por propuestas más lujosas que incluyen langosta y cordero.

Leonetta presenta un brunch específicamente organizado para celebrar Pascua (Instagram: @leonettanyc).

Experiencias en tiendas, mercados y atracciones

Los centros comerciales y tiendas emblemáticas también se integran al calendario de Pascua en Nueva York. De acuerdo con Time Out, Macy’s Herald Square ofrece encuentros con el conejo de Pascua y espectáculos de marionetas. En el Upper East Side, la tienda Chococo entrega huevos de chocolate a quienes superan un reto de trabalenguas, mientras que Queens Center organiza sesiones fotográficas con el conejo de Pascua y promociones para familias.

Secret NYC resalta entre las novedades la apertura del I Candy NYC Experience en Times Square, una atracción de tres pisos dedicada a los dulces, ideales para comprar en Pascua, con escenarios temáticos e interacciones para niños y adultos.

Macy’s Herald Square recibe a las familias para celebrar la Pascua con un conejo marioneta que posa para fotos (Instagram: @macys).

Celebraciones religiosas

Quienes buscan una experiencia religiosa tradicional pueden asistir a las ceremonias de la Catedral de San Patricio o de la Iglesia de Saint John the Divine, reconocida como una de las catedrales góticas más grandes del mundo.

Según el portal Secret NYC, la Iglesia Saint John the Divine presenta una programación que incluye servicios litúrgicos, lectura de textos clásicos y vigilias nocturnas.

Las ceremonias litúrgicas en la Catedral de San Patricio constituyen una opción destacada para quienes visitan Nueva York en Semana Santa (REUTERS/Eduardo Munoz).