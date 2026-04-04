Estados Unidos

Miles de evacuados en California por dos incendios forestales

La expansión veloz de los focos activos en el sur del estado mantiene a comunidades en riesgo y obliga a reforzar medidas de emergencia ante la amenaza a zonas pobladas

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Intenso incendio forestal con grandes llamas y denso humo oscuro. Un camión de bomberos rojo y dos bomberos en primer plano combaten el fuego
Miles de residentes de California reciben órdenes de evacuación debido a la rápida propagación de los incendios Springs Fire y Crown Fire impulsados por ráfagas de hasta 80 km/h. (AP)

Miles de residentes de California recibieron órdenes de evacuación tras la propagación abrupta de dos incendios forestales, impulsados por ráfagas de viento de hasta 80 km/h, en una región del sur del estado caracterizada por vegetación seca. Según el medio británico Daily Mail, las autoridades advirtieron que la extensión e intensidad del fuego y las condiciones de sequedad podrían agravar la situación en las próximas horas, poniendo en riesgo tanto viviendas como servicios críticos.

Alrededor de 12.900 personas fueron evacuadas y otras 9.850 permanecen bajo alerta, ante el avance conjunto de los incendios Springs Fire y Crown Fire en el sur del estado este viernes. Este operativo ocurre cuando la zona aún enfrenta las consecuencias del desastre de enero de 2025, cuando catorce incendios causaron la muerte de al menos 31 personas, forzaron la evacuación de más de 200.000 residentes y destruyeron 18.000 viviendas y edificaciones en un área de 23.288 hectáreas.

El Springs Fire triplicó su tamaño en menos de cinco horas

El Springs Fire se inició a las 11:00 en una zona recreativa no densamente poblada de Riverside County, próxima a la ciudad de Moreno Valley, con una población de aproximadamente 200.000 personas. La portavoz pública de la agencia estatal Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California en Riverside Maggie Cline De La Rosa informó a Daily Mail que para las 15:30, el incendio había crecido hasta cubrir 1.153 hectáreas, casi triplicando su superficie inicial en menos de cinco horas.

Vista aérea de un paisaje donde una gran columna de humo gris y blanco se eleva sobre una zona industrial o refinería, con campos, carreteras y un río
El empuje de los vientos Santa Ana impulsó el Springs Fire a triplicar su tamaño en menos de cinco horas en Riverside County, poniendo en riesgo áreas habitadas. (AP)

La rápida expansión se atribuye a los vientos Santa Ana, con rachas que superan los 80 km/h. La agencia meteorológica oficial de Estados Unidos prevé que estos vientos persistan en los valles de los condados de San Bernardino y Riverside por lo menos hasta la tarde del sábado. Las condiciones meteorológicas aumentan el riesgo de propagación: la humedad relativa se mantendrá entre el 10 y el 15% y el terreno continuará extremadamente seco, complicando los intentos de contener los incendios.

El avance del fuego llevó al cierre inmediato del campus de Moreno Valley College, que ordenó la evacuación de estudiantes y personal docente ante la grave pérdida de calidad del aire en la zona.

Crown Fire amenaza estructuras mientras la contención permanece baja

El Crown Fire, detectado poco después de las 11:23 en las cercanías de Acton, al norte del valle Crown y cerca de las rutas Soledad Canyon, comenzó con 32 hectáreas, quemados a un “ritmo moderado”, según el informe del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles recogido por Daily Mail. Hacia la tarde, la superficie afectada subió a 113 hectáreas.

Avión blanco y rojo con el número 70 en la cola descarga retardante de fuego rojo brillante sobre un paisaje humeante con vegetación y líneas eléctricas
Casi 13.000 personas han sido evacuadas y más de 9.800 permanecen en alerta en el sur de California ante el avance simultáneo de dos grandes incendios forestales. (AP)

Funcionarios informaron que las llamas se desplazan en dirección a edificaciones, lo que forzó la activación de nuevas órdenes de evacuación.

Hasta la noche del viernes, el Springs Fire tenía apenas un 5% de contención, mientras que el Crown Fire alcanzaba un 25%, de acuerdo con los datos del Departamento de Seguridad de California proporcionados a Daily Mail. Los cuerpos de emergencia desplegaron dos aviones cisterna, 23 camiones autobomba, dos helicópteros y varios bulldozers para intentar frenar los frentes de fuego y proteger áreas pobladas.

El meteorólogo de San Diego de la agencia meteorológica oficial de Estados Unidos, Kyle Wheeler, anticipó que, aunque la intensidad del viento disminuirá, la falta de aumento en la humedad relativa y la persistencia del flujo de aire del este mantendrán elevada la probabilidad de nuevos focos hasta la tarde del sábado.

Un camión de bomberos rojo y un bombero rociando agua sobre una línea de fuego y humo denso en un campo de pasto seco, visto desde arriba
La alerta por incendios forestales en California sigue vigente ante condiciones de humedad entre el 10% y 15%, lo que favorece focos activos y propagación rápida. (AP)

Vientos sostenidos entre 24 y 48 km/h, con picos de hasta 80 km/h, siguen siendo el principal desafío para los equipos de emergencia, como indicó también el portavoz de la Oficina regional de bomberos estatales en Riverside County, Alex Izaguirre, a Daily Mail: El viento es el mayor problema en este momento.

En Los Ángeles, se midieron ráfagas de hasta 88 km/h que impulsaron el avance de las llamas hacia zonas habitadas cercanas al Crown Fire.

Focos activos en una región marcada por catástrofes recientes

La causa del incendio declarado al este de Moreno Valley, en Riverside County, permanece bajo investigación, según lo informado por Daily Mail.

Un mapa digital muestra áreas geográficas con códigos alfanuméricos y zonas sombreadas en beige que indican órdenes de evacuación por un incendio
Los incendios forestales actuales en Riverside y Los Ángeles reavivan el trauma de enero de 2025, cuando más de 200.000 evacuados y 31 muertes marcaron a la región.(protect.genasys.com)

Las órdenes de evacuación y advertencias afectan a varios distritos urbanos y rurales que aún conservan el recuerdo de la devastación de hace un año, cuando más de 200.000 evacuados y decenas de víctimas mortales marcaron los antecedentes del área por los incendios de enero de 2025.

La alerta meteorológica, vigente al menos hasta la tarde del sábado, incluye riesgos de caída de ramas y posibles cortes del suministro eléctrico. Además, la emisión de humo ha generado preocupación entre los habitantes de ciudades cercanas, donde el impacto ambiental es visible y el control de la situación sigue distante.

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