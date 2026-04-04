Estados Unidos

El desesperado pedido de Tiger Woods a la policía tras el accidente: “Lo único que necesito”

La respuesta de los agentes ante la solicitud del golfista quedó documentada en una imagen que comenzó a circular en los medios

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Primer plano frontal de Tiger Woods, un hombre con piel oscura y cabello oscuro, mirando directamente a la cámara, con una camisa azul estampada sobre un fondo liso
Los agentes de la Martin County Sheriff’s Office rompen el parabrisas trasero del Range Rover de Tiger Woods para rescatar sus palos de golf tras el accidente en Jupiter Island, Florida. (Martin County Sheriff's Office)

Los agentes de la Martin County Sheriff’s Office destrozaron el parabrisas trasero del auto de Tiger Woods para rescatar sus palos de golf después del accidente del golfista en Jupiter Island, Florida. El propio Woods solicitó a los equipos de emergencia que recuperen ese objeto, considerado su posesión más valiosa, como muestran las grabaciones de las cámaras corporales publicadas por la policía.

Estas imágenes fueron reproducidas en medios como Fox News y CNN, y recogieron el minuto a minuto de la intervención de los agentes tras el siniestro con el Range Rover 2025, que quedó volcado y bloqueó el acceso al maletero.

Un oficial de sheriff en uniforme con chaleco antibalas amarillo y negro se para junto a un Range Rover negro con la ventana trasera rota. Palos de golf en primer plano
Un oficial revisa el Range Rover negro con la ventana trasera rota. (Captura de video)

Ante la imposibilidad de abrir la puerta, el equipo de rescate decidió romper el vidrio trasero para extraer los palos y entregárselos a Rob McNamara, el representante del golfista. La operación quedó registrada en las cámaras de los agentes y comenzó a circular ampliamente en medios de referencia en Estados Unidos.

El valor simbólico de los palos de golf

Woods recalca a los uniformados la importancia de los palos, en especial el putter con el que asegura haber conseguido 14 de sus títulos mayores. “Los sticks son lo único que necesito”, remarcó el golfista en el diálogo que recogió la cámara policial, citado por Fox News. El propio McNamara, representante de Woods, afirmó que el valor de esos objetos supera los USD 400.000, equivalentes al precio de una casa familiar en Estados Unidos.

El accidente de coche de Tiger Woods (REUTERS)
Las cámaras corporales muestran a Woods de rodillas junto a la carretera, sin lesiones visibles, y colaborando con los agentes tras el accidente en Jupiter Island. (REUTERS)

El procedimiento tiene como prioridad preservar la integridad de los palos, que viajan en una bolsa personalizada de Monster Energy, empresa de bebidas energéticas, y llevan la funda de tigre característica de Woods.

Detalles del accidente y la investigación policial

El accidente ocurrió el pasado viernes 27 de marzo en una carretera de Jupiter Island. Woods conducía su Range Rover 2025 cuando el auto volcó al intentar esquivar otro vehículo con remolque, según los reportes oficiales de la Martin County Sheriff’s Office y la reconstrucción publicada por CNN, cadena de noticias de Estados Unidos.

Imagen de video mostrando a Tiger Woods, vestido con un polo azul, siendo esposado por dos agentes de policía, un hombre y una mujer, al aire libre
Tiger Woods enfatiza a la policía la importancia de sus palos de golf, valorados en más de 400.000 dólares, durante el rescate posterior al accidente automovilístico. (Martin County Sheriff's Office)

Woods declaró a los agentes que se distrajo mirando su teléfono celular y cambiando la emisora de radio. Las imágenes de las cámaras corporales muestran a Woods de rodillas junto a la carretera, sin lesiones visibles, al momento de la llegada de los primeros intervinientes.

Vista de un SUV oscuro volcado en el costado de una carretera, con un neumático hacia arriba, un hidrante rojo y arbustos verdes en el fondo
El putter icónico de Tiger Woods, con el que ganó 14 títulos mayores, es recuperado tras el siniestro, según las grabaciones publicadas por la policía y difundidas por medios estadounidenses. (Martin County Sheriff's Office)

El conductor del otro vehículo ayudó a Woods a salir del coche por el lado del pasajero, ya que la puerta del conductor queda bloqueada.

Pruebas de sobriedad y hallazgos en el registro

Los agentes practicaron a Woods una prueba de sobriedad en el lugar del accidente. El resultado fue negativo en el test de alcoholemia: “triple cero” en el alcoholímetro, pero el golfista mostró signos de letargo y dificultad para coordinar movimientos, según el informe policial citado por CNN y KRDO, medio regional estadounidense.

Imagen dividida de Tiger Woods: a la izquierda, en un coche por la noche; a la derecha, esposado en un vehículo, con camisa azul y manta en el hombro, mirando hacia abajo
La policía encuentra hidrocodona en el auto de Tiger Woods y confirma que el golfista ha pasado por siete operaciones de espalda y más de veinte intervenciones en la pierna. (Captura de video)

Woods reconoció haber tomado medicamentos prescritos por sus antecedentes médicos. Durante el registro, los agentes encontraron dos pastillas de hidrocodona, un opiáceo de uso médico para tratar dolores graves.

El deportista declaró que había pasado por siete intervenciones de espalda y más de 20 cirugías en la pierna. El informe policial y las imágenes mostraron a Woods colaborando, aunque se negó a someterse a una prueba de orina, lo que dio como origen un segundo cargo en su contra.

Procedimiento policial y repercusiones legales

La policía trasladó Woods a un vehículo no identificado tras el arresto. El golfista permaneció tranquilo, bromeó con los agentes y aceptó el proceso mientras lo trasladaban al hospital para descartar lesiones.

Un hombre con gorra y gafas de sol, vistiendo una camiseta azul, se inclina junto a una carretera con arbustos y árboles verdes de fondo
Las pruebas de sobriedad realizadas a Tiger Woods arrojan resultado negativo en alcohol, pero el informe policial detecta signos de letargo y dificultad para coordinar movimientos. (Captura de video)

Las imágenes publicadas por la Martin County Sheriff’s Office confirmaron que Woods se encontraba lúcido y sin rastros de alcohol en sangre, aunque bajo efectos de medicamentos recetados.

Las autoridades acusaron al golfista de conducir bajo los efectos de sustancias y de negarse a una prueba de orina. Quedó en libertad bajo fianza y ahora tiene programada una audiencia judicial para el 5 de mayo, según los registros judiciales citados por CNN.

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