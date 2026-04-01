Estados Unidos

La población de Houston alcanza un crecimiento destacado a nivel nacional

El más reciente estudio demográfico federal señala que la expansión de habitantes en el área metropolitana superó a la mayoría de las ciudades estadounidenses, pese a la tendencia general de desaceleración en zonas urbanas de todo el país

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Houston es uno de los estados que registró el mayor aumento de población de todo el país, de acuerdo a un nuevo estudio que revela una tendencia nacional hacia el crecimiento más lento en las áreas metropolitanas, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Foto: Pixabay
Houston es uno de los estados que registró el mayor aumento de población de todo el país, de acuerdo a un nuevo estudio que revela una tendencia nacional hacia el crecimiento más lento en las áreas metropolitanas, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Foto: Pixabay

Houston es uno de los estados que registró el mayor aumento de población de todo el país, de acuerdo a un nuevo estudio que revela una tendencia nacional hacia el crecimiento más lento en las áreas metropolitanas, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

El informe reciente muestra que, en el periodo más reciente, casi ocho de cada diez de los 2.066 condados que experimentaron crecimiento, lo hicieron a un ritmo menor o incluso negativo en comparación con el año anterior.

Entre las 387 áreas metropolitanas del país, 310 también registraron un crecimiento más lento que en el periodo previo, aunque sin alcanzar cifras negativas.

El informe reciente muestra que, en el periodo más reciente, casi ocho de cada diez de los 2.066 condados que experimentaron crecimiento, lo hicieron a un ritmo menor o incluso negativo en comparación con el año anterior. Foto: Pixabay
El informe reciente muestra que, en el periodo más reciente, casi ocho de cada diez de los 2.066 condados que experimentaron crecimiento, lo hicieron a un ritmo menor o incluso negativo en comparación con el año anterior. Foto: Pixabay

En contraste con esta desaceleración, Houston mantiene una posición destacada en el ranking nacional por crecimiento numérico. Harris, el condado que encabeza la lista, junto con el condado de Collin y el condado de Montgomery, refuerzan la tendencia de incremento poblacional en el sur.

En el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 1 de julio de 2025, el área metropolitana de Houston creció en 126.720 habitantes. El informe también destaca que la población de Houston alcanzó los 7,9 millones en julio de 2025.

De haberse sostenido el ritmo observado, es probable que la ciudad ya haya superado la barrera de los ocho millones de habitantes. Para ese mismo mes, el condado de Harris es el tercer condado más poblado de Estados Unidos, superado solo por el condado de Los ángeles en California y el condado de Cook en Illinois.

Houston mantiene una posición destacada en el ranking nacional por crecimiento numérico
Houston mantiene una posición destacada en el ranking nacional por crecimiento numérico

El crecimiento demográfico de Houston y el sur de Estados Unidos

El relevamiento indica que el sur de Estados Unidos sigue siendo la región de mayor expansión demográfica, con nueve de los diez condados de mayor crecimiento y 45 de las 50 áreas metropolitanas que lideran el aumento poblacional.

Aunque el ritmo de incremento demográfico de Houston fue menor que en años anteriores, la ciudad conserva un lugar relevante en los principales rankings nacionales, junto a otros grandes polos del sur estadounidense.

Houston y el ranking de felicidad urbana

Más allá de la expansión poblacional, Houston enfrenta retos cuando se analiza el bienestar de sus residentes. WalletHub, sitio especializado en análisis urbanos, publicó en 2026 su informe anual Ciudades más felices de Estados Unidos.

La posición de Houston ha mejorado levemente respecto al año pasado, pasando del puesto 151 al 128 de entre 182 ciudades estadounidenses, aunque ello no ha sido suficiente para dejar de figurar dentro de la categoría de urbes “infelices” por tercer año consecutivo.

WalletHub evalúa 182 de las ciudades más grandes de Estados Unidos utilizando 29 indicadores clave agrupados en tres bloques principales:

  • Bienestar emocional y físico: abarca índices de depresión, esperanza de vida y sueño adecuado.
  • Ingresos y empleo: incluye tasas de pobreza, satisfacción laboral y coste de vida.
  • Comunidad y medio ambiente: evalúa índices de criminalidad, clima, espacios de esparcimiento y tráfico.

Las principales dificultades de Houston están ligadas a su desempeño en la categoría de Comunidad y medio ambiente, donde obtuvo el puesto 158. Los demás indicadores tampoco presentan una situación positiva: la ciudad se situó en el puesto 148 en «Ingresos y empleo» y en el puesto 107 en “Bienestar emocional y físico”.

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