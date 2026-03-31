Microsoft sufre la mayor caída bursátil desde 2008 y enfrenta dudas sobre su liderazgo en inteligencia artificial

Microsoft sufre su mayor caída bursátil desde 2008, perdiendo un 23% de valor en el primer trimestre de 2026 (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Microsoft registró en el primer trimestre de 2026 la mayor caída bursátil de su historia reciente, con un desplome del 23%, superando cualquier descenso desde la crisis financiera global de 2008.

Las dudas de los inversionistas sobre la capacidad de la compañía para liderar la inteligencia artificial impactaron directamente en su cotización, a pesar de que el gigante tecnológico continúa dominando el mercado de software de productividad empresarial, según informó CNBC.

Más allá de la volatilidad bursátil, Microsoft debe afrontar el desafío simultáneo de lograr un crecimiento eficiente en inteligencia artificial y expandir la infraestructura en la nube de Azure para responder a la demanda acelerada de servicios generativos.

Durante el primer trimestre de 2026, la acción de Microsoft perdió un 23% de su valor, cifra que, de acuerdo con CNBC, la posiciona como la tecnológica con peor desempeño frente a sus pares y por debajo del índice Nasdaq, que cayó 7% en el mismo periodo.

El múltiplo de ganancias de la empresa no descendía a niveles tan bajos desde el cuarto trimestre de 2022, después del lanzamiento de ChatGPT de OpenAI, según datos de Capital IQ citados por la misma fuente.

Microsoft enfrenta costos crecientes de energía debido al conflicto en Irán y una fuerte competencia de Amazon, Google, OpenAI y Anthropic (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La caída inmediata fue seguida por una recuperación parcial del 3,3% en la jornada del martes, el mayor incremento diario para Microsoft desde julio, aunque insuficiente para revertir el saldo negativo del trimestre.

La situación de Microsoft refleja la presión de liderar el desarrollo en inteligencia artificial y, simultáneamente, sostener el crecimiento de su plataforma en la nube.

El entorno es adverso: la empresa enfrenta la ralentización de su asistente Copilot, costos crecientes en energía debido al conflicto en Irán y la competencia de actores como Google, OpenAI y Anthropic en el terreno de soluciones generativas.

La caída del 23% supera la baja de la crisis de 2008

El desplome de la acción de Microsoft en el primer trimestre de 2026 marca una diferencia respecto a episodios previos de volatilidad en el sector tecnológico.

Según CNBC, el retroceso de la compañía es el mayor desde la crisis financiera de 2008, y la sitúa como líder negativo en la industria.

La incertidumbre sobre el liderazgo de Microsoft en inteligencia artificial deteriora la confianza de los inversionistas y afecta su cotización. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El índice Nasdaq, que agrupa empresas tecnológicas, registró una baja del 7% en el mismo periodo, lo que enfatiza la magnitud del impacto sobre Microsoft.

La recuperación parcial del 3,3% en una sola jornada no logró compensar la pérdida acumulada. El múltiplo de ganancias cayó a niveles vistos por última vez tras la irrupción de ChatGPT, lo que sugiere un cambio en la percepción de crecimiento futuro por parte de los inversores.

La presión de la inteligencia artificial y el “SaaSpocalypse”

El entorno competitivo para Microsoft se ha endurecido por la combinación de retos internos y factores externos, incluidos los elevados costos energéticos asociados a la construcción y operación de centros de datos.

El asistente de inteligencia artificial Copilot no logró la adopción esperada entre clientes empresariales, muchos de los cuales migraron hacia alternativas como las de Google y OpenAI.

Solo el 3% de los clientes comerciales de Office adquirieron la licencia para Copilot, según datos y opiniones del analista Gil Luria, de DA Davidson, citados por CNBC.

El liderazgo de Satya Nadella y los recientes cambios en la dirección refuerzan la estrategia de Microsoft frente a desafíos del mercado y de la IA (REUTERS/Denis Balibouse)

Este dato revela la dificultad de sostener el liderazgo en IA, a pesar de la capacidad de Microsoft para fijar precios y el reciente aumento de tarifas de Office.

El analista Ben Reitzes, de Melius Research, sintetizó: “Redmond está en aprietos”, aludiendo a la sede central de la empresa en el estado de Washington.

El fenómeno de desaceleración impacta también en la estructura directiva. Mustafa Suleyman, ex cofundador de DeepMind y responsable de Copilot para consumidores, fue reasignado para centrarse en la construcción de modelos de IA.

Jacob Andreou asumirá la dirección de la experiencia Copilot para los mercados de consumo y empresas. La salida de ejecutivos como Phil Spencer, jefe de la división de juegos, y Rajesh Jha, responsable del área de productividad, evidencian los cambios internos derivados del entorno desafiante.

Azure crece al ritmo de la demanda de OpenAI y Anthropic

Pese al revés bursátil, Azure, la plataforma de infraestructura en la nube de Microsoft, mantiene un crecimiento robusto: la división incrementó sus ingresos un 39% en el trimestre de diciembre, ubicándose como la segunda en volumen tras Amazon Web Services.

El múltiplo de ganancias de Microsoft desciende a mínimos posteriores al lanzamiento de ChatGPT, marcando un cambio en las perspectivas de crecimiento (EFE/John G. Mabanglo)

Según la directora financiera Amy Hood, la expansión de Azure podría haber superado el 40% si Microsoft hubiese destinado todos sus chips de inteligencia artificial a servicios en la nube y no a Copilot.

Las obligaciones comerciales pendientes de Azure se duplicaron en el periodo, alcanzando los USD 625 mil millones, impulsadas por acuerdos con OpenAI y Anthropic.

Aunque Microsoft fue percibida como pionera en inteligencia artificial generativa tras su inversión en OpenAI en 2019, ambas compañías ya no mantienen acuerdos exclusivos y compiten en varios frentes.

En febrero, OpenAI anunció el lanzamiento de Frontier, un servicio para que empresas creen y gestionen agentes de IA orientados a tareas profesionales.

Estrategias, liderazgo y el impacto sectorial

El liderazgo de Satya Nadella sigue siendo un pilar para la continuidad estratégica de Microsoft, tras suceder en 2014 a Steve Ballmer.

Aaron Foresman, director de investigación de acciones en Crawford Investment Counsel, declaró a CNBC: “Confiamos plenamente en Satya”.

Solo el 3% de los clientes empresariales de Office adquirió la licencia de Copilot, reflejando el reto de adopción en IA (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Nadella matizó la intensidad de la competencia en IA: “Hay una competencia muy intensa, pero no es tan de suma cero como algunos creen”.

La venta masiva de acciones afecta a todo el sector de software como servicio. CNBC cita a Jason Lemkin, fundador de SaaStr, quien señala que empresas como Adobe, Atlassian y ServiceNow han registrado caídas superiores al 30% en 2026, dentro de una fase denominada “SaaSpocalypse”, marcada por múltiplos de ganancias ya por debajo del S&P 500.

A pesar del retroceso bursátil, los últimos resultados de Microsoft muestran una aceleración en el crecimiento de ingresos, que aumentaron cerca del 17% respecto al año anterior.

La compañía afronta uno de los momentos más complejos de su historia reciente, combinando desafíos de mercado, competencia tecnológica sin precedentes, renovaciones en su cúpula directiva y la presión de demostrar que su apuesta por la inteligencia artificial puede traducirse en liderazgo y rentabilidad sostenida.