Estados Unidos

Diez recomendaciones para dejar de gastar y empezar a ahorrar, según especialistas

Analizar y recortar gastos no esenciales ayuda a enfrentar los desafíos económicos actuales y a tomar decisiones financieras más inteligentes

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Mujer en escritorio revisando finanzas en laptop y con recibos, con burbuja de pensamiento de dólar y pizarra con presupuesto al fondo. Un cartel dice 'EVERY PENNY COUNTS'.
Una mujer joven analiza cuidadosamente sus gastos en un portátil y con recibos físicos, buscando estrategias para optimizar su presupuesto y encontrar alivio en sus finanzas personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto de presión económica constante, la revisión de gastos cotidianos puede ser decisiva para encontrar alivio en las finanzas personales.

Los pequeños desembolsos diarios, aunque parezcan inofensivos, tienden a acumularse y representar sumas considerables a lo largo del año.

Según un informe de Fox News, reducir estos pagos no esenciales —desde suscripciones hasta compras por conveniencia— permite liberar fondos de manera inmediata sin exigir cambios radicales en el estilo de vida.

Una de las cifras más representativas citadas por Fox News es el impacto de los consumos rutinarios, como el café comprado fuera de casa.

Por ejemplo, una bebida de USD 6 cada día laboral suma aproximadamente USD 1.500 anuales, lo que ilustra que hábitos aparentemente menores pueden afectar el presupuesto personal.

Seis personas diversas miran y señalan una infografía grande en forma de árbol con consejos para ahorrar y gestionar las finanzas personales.
Un grupo de seis personas sonríe y señala una gran infografía que presenta un árbol con diversas estrategias para ahorrar y gestionar las finanzas personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este planteo muestra que la clave para un ahorro significativo suele estar en identificar y modificar patrones automáticos de consumo, más que en eliminar solamente grandes gastos.

Los hábitos principales que conviene revisar para ahorrar dinero de inmediato incluyen la frecuencia de compras pequeñas, la acumulación de suscripciones olvidadas, gastos por conveniencia y la renovación temprana de dispositivos tecnológicos.

Llevar un seguimiento sistemático con herramientas digitales y ajustar comportamientos permite, sin grandes sacrificios, liberar recursos que impactan en el saldo personal.

Gastos recurrentes y hábitos automáticos: fugas invisibles en el presupuesto

El análisis de Fox News detalla que servicios de entrega a domicilio, membresías de gimnasio poco aprovechadas e incluso la compra habitual de agua embotellada constituyen pagos regulares que suelen subestimarse, a pesar de su efecto sostenido en las finanzas personales.

El especialista Kurt Knutsson, periodista de tecnología de Fox News, indica que muchos gastos pasan inadvertidos hasta que se realiza un seguimiento preciso de los movimientos bancarios.

Un grupo diverso de seis jóvenes rodea un gran póster blanco con un diagrama de árbol que muestra consejos para ahorrar y gestionar gastos.
Un grupo diverso de personas se reúne para discutir y analizar estrategias de ahorro y finanzas personales presentadas en un gran póster con forma de árbol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones de banca digital brindan herramientas automáticas para categorizar y visualizar el gasto mensual, lo cual ayuda a detectar patrones que antes no eran evidentes.

Clasificar las compras en rubros como “comidas y bebidas” proporciona una visión objetiva de la magnitud de estos gastos repetidos y facilita la toma de decisiones informadas.

La proliferación de pagos por conveniencia, mediante aplicaciones de compras rápidas y almacenamiento automático de datos de pago, también contribuye al gasto excesivo.

Knutsson sugiere que, si se eliminan las tarjetas guardadas en aplicaciones de tiendas, “obligarse a ingresar manualmente los datos de pago añade una pausa que reduce las compras impulsivas”.

Suscripciones, almacenamiento y tecnología: racionalización y alternativas

En materia de suscripciones, Fox News señala que entre servicios de streaming, aplicaciones y almacenamiento en la nube, la mayoría de los usuarios mantiene al menos un contrato recurrente que no utiliza de manera efectiva.

Tanto sistemas Android como iOS presentan listados centralizados para identificar y cancelar suscripciones en pocos minutos, evitando así gastos mensuales innecesarios.

Vista lateral de una persona sentada en un escritorio, escribiendo en un cuaderno y sosteniendo un recibo, con un monitor mostrando una hoja de cálculo de presupuesto.
Un individuo revisa meticulosamente sus finanzas personales y gastos diarios en una hoja de cálculo digital para encontrar alivio económico y mejorar su presupuesto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a los gastos de almacenamiento, el artículo resalta que muchas unidades alquiladas se mantienen aunque hayan perdido utilidad.

Knutsson recomienda vender los objetos almacenados usando plataformas digitales como Facebook Marketplace, convirtiendo un gasto pasivo en ingreso inmediato.

La renovación frecuente de teléfonos móviles es otra fuente considerable de gasto. El análisis de Fox News subraya que los avances en modelos nuevos suelen ser incrementales y que, en muchos casos, los problemas percibidos por los usuarios se deben a la batería o al espacio de almacenamiento, no necesariamente a la obsolescencia del dispositivo completo.

Si el estado de la batería se mantiene por encima del 85%, resulta más rentable reemplazarla que comprar un teléfono nuevo, posponiendo de esa manera un gasto mayor.

Combustible, sorteos y compras digitales: ajustes de alto impacto

La elección de combustible premium suele ser innecesaria para la mayoría de los automóviles. Fox News remite a bases de datos y manuales de usuario, donde se establece que emplear el tipo de combustible recomendado por el fabricante permite ahorrar en cada carga, sin comprometer el rendimiento.

Un hombre joven con camisa a cuadros cuenta un fajo de billetes de dólar en sus manos. Sobre una mesa de madera, hay más billetes de dólar y una calculadora.
La revisión de gastos cotidianos es clave para mejorar el equilibrio financiero personal sin modificar el estilo de vida de forma radical (Imagen Ilustrativa Infobae)

En relación a los juegos de azar, se recomienda evitar la compra habitual de boletos de lotería o la realización frecuente de apuestas.

Knutsson propone que se establezcan transferencias automáticas a una cuenta de ahorros, transformando ese hábito en un mecanismo real de acumulación.

Finalmente, la desactivación de notificaciones de aplicaciones comerciales puede ayudar a reducir compras impulsivas. Una menor cantidad de alertas disminuye el riesgo de egresos imprevistos y contribuye al equilibrio financiero personal.

Knutsson concluye en Fox News: “El ahorro efectivo comienza por reducir las compras automáticas, los cargos recurrentes olvidados y aprovechar la tecnología para ganar control sobre los gastos”.

Explica que el cambio suele lograrse no aumentando el esfuerzo, sino eliminando desembolsos que ya no aportan un beneficio tangible.

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