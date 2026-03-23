Estados Unidos

La aerolínea United Airlines decidió recortar un 5% de su capacidad ante el alza del combustible

El anuncio hecho por la compañía responde a la necesidad de reducir la exposición financiera ocasionada por el incremento en los costos energéticos originados por la guerra con Irán, afectando rutas con menor rentabilidad

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United Airlines recorta 5% de
United Airlines recorta 5% de su capacidad tras el aumento de precios del combustible por la guerra con Irán. (Bryan Anselm/The New York Times)

Tras el incremento de los precios del combustible generado por la guerra con Irán, United Airlines anunció un recorte de aproximadamente 5% de su capacidad total para resguardar su rentabilidad mientras el valor del petróleo supera los USD 100 por barril, cifra que se proyecta se mantendrá por encima de ese umbral hasta 2027.

El director ejecutivo, Scott Kirby, explicó que la decisión comprende el ajuste de rutas con menor rentabilidad y busca limitar la exposición financiera al aumento de los costos energéticos, según informó el medio financiero Fox Business.

El precio del petróleo supera
El precio del petróleo supera los USD 100 por barril y complica la rentabilidad de United Airlines hasta 2027. (REUTERS/Aaron Schwartz/File Photo)

En una comunicación interna difundida el viernes, Kirby detalló que el precio del combustible para aviones se duplicó en solo tres semanas, alcanzando los USD 175 por barril en los modelos de previsión de la aerolínea.

“Si los precios se mantienen en este nivel, significaría un gasto adicional anual de USD 11.000 millones solo en combustible. Para ponerlo en perspectiva, en el mejor año de United ganamos menos de USD 5.000 millones”, destacó el directivo en su mensaje al personal, reproducido por Fox Business.

La empresa precisó que los recortes igualan a cinco puntos porcentuales de su capacidad proyectada, distribuidos así: tres puntos por la reducción de vuelos en horarios de baja demanda (media semana y nocturnos), uno por ajustes en el aeropuerto de Chicago O’Hare y otro por la suspensión de operaciones hacia Tel Aviv y Dubái. United tiene previsto retomar el cronograma completo en el otoño boreal (septiembre-noviembre en el hemisferio norte).

United Airlines prevé un gasto
United Airlines prevé un gasto adicional anual de USD 11.000 millones en combustible si se mantienen los actuales valores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia ante precios del petróleo superiores a USD 100 hasta 2027

La razón principal detrás de esta decisión reside en la guerra con Irán, que impulsó un rápido aumento en las cotizaciones internacionales del petróleo y el combustible. Kirby subrayó en su memorando que la aerolínea se está preparando para un periodo prolongado de precios elevados: “No tiene sentido malgastar efectivo en vuelos que no pueden absorber estos costos de combustible”.

Frente a este escenario, United Airlines descartó medidas drásticas de crisis como despidos temporales o el retraso en la entrega de aeronaves, prácticas habituales en declives anteriores del sector. En contraste, la previsión actual contempla la recepción de 120 aviones nuevos este año —incluidos 20 Boeing 787— y la llegada de otros 130 antes de abril de 2028, de acuerdo con Fox Business.

El directivo afirmó que la demanda de servicios sigue alta. Durante las últimas diez semanas, United reportó las diez semanas con mayor ingreso por reservas de su historia, lo que posibilita sostener la estrategia de contención de vuelos no rentables sin detener la expansión prevista para los próximos años.

United descarta despidos y demoras
United descarta despidos y demoras en la entrega de nuevos aviones, con la incorporación de 120 aeronaves en 2024. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Impacto en el sector y respuesta de otras aerolíneas

El ajuste sitúa a United Airlines como la primera gran aerolínea estadounidense en ejecutar un recorte concreto de vuelos tras semanas de advertencias por el encarecimiento del combustible, según Fox Business. Otras compañías nacionales han actuado con mayor cautela.

Delta Air Lines consideró la opción de reducir capacidad si el precio del combustible se mantiene elevado, según la agencia internacional de noticias Reuters, mientras que otras firmas han optado por subir tarifas para compensar el aumento de costos.

En el plano internacional, algunas respuestas fueron más rápidas y pronunciadas. Según Fox Business, aerolíneas como Qantas, Scandinavian Airlines y Thai Airways aumentaron el precio de sus boletos. Air New Zealand canceló más de 1.000 vuelos en las últimas semanas para mitigar la presión financiera que implica el incremento sostenido del costo de la energía para el sector.

El ajuste sitúa a United
El ajuste sitúa a United Airlines como la primera gran aerolínea estadounidense en ejecutar un recorte concreto de vuelos tras semanas de advertencias por el encarecimiento del combustible. REUTERS/Jim Young

Impacto financiero y previsiones de United

El recorte responde a cálculos precisos: el costo adicional de USD 11.000 millones anuales en combustible, tras la duplicación del precio en solo tres semanas, excede la capacidad de generación de utilidades de la empresa en su mejor año (inferior a USD 5.000 millones).

Por eso, limitar los vuelos menos rentables previene la pérdida de liquidez sin comprometer los planes de expansión, ni requerir medidas drásticas como despidos masivos o demoras en la modernización de la flota, según señaló Fox Business.

Kirby precisó que “nada cambia en los planes a largo plazo sobre la entrega de aeronaves o la capacidad total para 2027 y en adelante”. El directivo afirmó que la estrategia es temporal y está orientada a atravesar un periodo de volatilidad excepcional, manteniendo a United Airlines como uno de los actores sólidos en la aviación comercial de Estados Unidos.

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