Las universidades de Estados Unidos implementan nuevas estrategias para evaluar a los estudiantes sin depender de tecnología

Las universidades estadounidenses exploran evaluaciones orales como respuesta al avance de la inteligencia artificial en las aulas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un creciente número de docentes universitarios en Estados Unidos comenzó a impulsar los exámenes orales como vía para enfrentar el impacto de la inteligencia artificial en las evaluaciones académicas, ante la preocupación de que herramientas generativas comprometan el desarrollo de habilidades críticas y creativas entre los estudiantes.

Según detalló el medio estadounidense ABC News, esta tendencia, que se aleja deliberadamente de dispositivos electrónicos y tecnología, apunta a verificar de manera directa el aprendizaje real en medio de un panorama donde los trabajos escritos son presentados con perfección, pero los estudiantes muestran dificultades al explicar sus propias ideas.

Al resurgir este método tradicional, propio de sistemas como el de Oxford y Cambridge, destacan casos como el de Chris Schaffer, profesor de ingeniería biomédica en la Universidad Cornell, quien exige a sus 70 alumnos defender su trabajo mediante sesiones individuales de 20 minutos después de entregar problemas escritos.

Schaffer explicó a ABC News que el objetivo no es combatir el plagio, sino “incentivar que los estudiantes realicen el esfuerzo mental necesario, ya que no es posible utilizar IA en una defensa oral“.

En campus de todo el país, docentes buscan estrategias para distinguir el aprendizaje genuino frente al uso de herramientas automatizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de 2022, y con el lanzamiento de ChatGPT —herramienta de OpenAI—, esta preocupación aumentó, llevando a facultades de universidades como Pennsylvania y Nueva York a establecer talleres y capacitaciones para sus equipos docentes acerca del diseño y aplicación de exámenes orales.

En el ciclo más reciente, Panos Ipeirotis, profesor de la Escuela de Negocios Stern en la Universidad de Nueva York (NYU), puso en práctica una variante moderna: un examen oral conducido por un agente de voz generado con inteligencia artificial, desarrollado junto a la startup tecnológica ElevenLabs.

En este sistema, el estudiante ingresa desde su casa y responde en tiempo real a un chatbot que adapta las preguntas según las respuestas recibidas, evalúa la comprensión individual del trabajo realizado y proporciona retroalimentación inmediata. Ipeirotis manifestó a ABC News su interés en detectar si los alumnos participaron activamente en sus grupos o delegaron tareas a la IA, motivo por el cual ya no confía en que los trabajos escritos reflejen el pensamiento propio.

Una nueva generación de exámenes utiliza voces digitales para interactuar en tiempo real con los estudiantes y analizar su nivel de comprensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nuevos exámenes orales en universidades de Estados Unidos

Esta transformación metodológica no es uniforme en toda la educación superior en Estados Unidos, que históricamente se sostuvo en modelos escritos. La inquietud se extiende tanto en disciplinas de humanidades como en ciencias aplicadas, debido a la posibilidad de que los estudiantes, al eludir el esfuerzo de razonar, no adquieran capacidades necesarias para cursos avanzados o la vida laboral.

Un ejemplo reciente es la investigación iniciada en 2020 por la profesora Huihui Qi en la Universidad de California, San Diego, orientada a hacer escalable el uso de exámenes orales y que llevó a varias instituciones a interesarse en su enfoque durante y después de la pandemia de COVID-19, cuando las prácticas de evaluación se vieron vulnerables al uso de IA.

La Universidad de Pensilvania implementó una combinación de exámenes orales y escritos en seminarios como los que dirige Emily Hammer, profesora asociada de Lenguas y Culturas de Medio Oriente. Hammer prohíbe explícitamente el uso de IA, aunque indica ante sus estudiantes que no resulta factible garantizar ese cumplimiento. Advierte que quienes recurran a estas herramientas enfrentarán una “situación muy estresante” en la defensa oral, ya que será difícil explicar un trabajo ajeno.

El formato oral gana terreno entre los métodos de evaluación, impulsando el diálogo directo y la defensa argumentada de los conocimientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto en profesores y estudiantes

Esta tendencia se refuerza con el impulso de entidades como el Centro de Innovación Docente de Cornell —unidad académica institucional que generó talleres específicos sobre evaluación oral— y la práctica de entrevistas simuladas de breve duración en cursos de ingeniería con cientos de alumnos.

Aunque existen reservas sobre el efecto de los exámenes orales en estudiantes tímidos o con ansiedad, la responsable de formación en Cornell, Carolyn Aslan, sostiene que aclarar el formato y comenzar con preguntas sencillas ayuda a superar estas barreras, y puede ofrecer una oportunidad para que alumnos más reservados expongan sus conocimientos de forma individualizada.

Experiencias recientes reflejan posturas diversas entre el estudiantado. Olivia Piserchia, estudiante de ingeniería biomédica en Cornell, compartió a ABC News que, pese al nerviosismo inicial, valoró la interacción personal, ya que “obliga a estar preparado” y fomenta la capacidad de comunicar conocimientos complejos en contextos profesionales.

Por su parte, Andrea Liu, alumna de negocios en la NYU, relató que aunque la interfaz del chatbot aún resulta poco natural, reconoce que “no existe un escenario perfecto donde la IA esté presente y los estudiantes no la usen en exceso”.

La adaptación a este tipo de pruebas genera desafíos y oportunidades tanto para quienes enseñan como para quienes aprenden, según experiencias recogidas en distintas facultades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre la evaluación oral y los retos de la IA

Docentes como Clay Shirky, vicepresidente adjunto de IA y tecnología en educación en NYU, observaron que los profesores ahora buscan mirar a los estudiantes a los ojos para comprobar si comprenden la materia.

Esta preferencia se traduce en el incremento de evaluaciones orales, presentaciones y la obligatoriedad de asistir a tutorías; estas prácticas refuerzan la conexión entre el proceso de enseñanza y el aprendizaje efectivo.